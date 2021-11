Je to ako cez kopirák, tvrdí Matovič. Jeden z koaličných partnerov podľa neho neustále spochybňuje opatrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa ministra financií Igora Matoviča sa Slovensko nachádza v tej istej situácii ako pred rokom, keď jeden z koaličných partnerov neustále spochybňoval protipandemické opatrenia. Bývalý premiér to uviedol pred štvrtkovým rokovaním vlády. Na ňom sa majú prijať nové, prísnejšie opatrenia na nasledujúce tri týždne.„Pre mňa osobne je to ako cez kopirák, v porovnaní s tým, čo sa dialo pred rokom," vyhlásil Matovič. Podľa neho však na takéto konanie doplatilo mnoho ľudí svojimi životmi a zdravím. Preto pevne verí, že sa kolegovia poučili a dnes príjmu zodpovedné opatrenia.„Vieme, čo to spôsobilo, keď jeden koaličný partner od začiatku spochybňoval protipandemicke opatrenia," zdôraznil s tým, že tieto pochybnosti sa preniesli aj na ľudí.Zmeny preto podľa ministra financií musia byť prijaté konsenzuálne. „Aby sa SaSka opäť nepostavila a nekritizovala opatrenia vlastnej vlády," uzavrel.