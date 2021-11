Polícia znova vyvracia hoax o zázračnom lieku, ktorý má vyliečiť COVID-19 za pár hodín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.11.2021 - Polícia opakovane vyvracia hoax o lieku, ktorý má vyliečiť ochorenie COVID-19 za niekoľko hodín. Falošnú správu šíril facebookový profil Mario Susek. Zverejnil status, podľa ktorého existuje overený a bezpečný liek proti COVID-19.„Večer po večerníčku užijete liek a ráno sa zobudíte v podstate zdravý,“ píše sa v statuse, ktorý zdieľalo viac ako 2 400 užívateľov. Podľa falošnej správy má ísť o liek Areplivir. Na hoax upozornila polícia vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti.„Nie sme lekári a nikdy sme nimi neboli. Vychádzame iba z objektívnych suchých faktov, ktoré si môže vygoogliť každý sám. Aj my by sme boli radi, keby tu bol skutočne efektívny liek proti koronavírusu,“ uviedli policajti.Vysvetlili, že Areplivir, teda Favipiravir je japonský liek (antivirotikum) na chrípku. O jeho možnej účinnosti aj proti ochoreniu COVID-19 sa hovorí už od marca minulého roka. Odvtedy prebehli viaceré klinické štúdie.„Podľa asi najčerstvejšieho odborného prehľadu to vyzerá tak, že na smrtnosť COVID-19 nemá tento liek žiadny štatisticky významný účinok...Bohužiaľ,“ uzavrela polícia.