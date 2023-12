Ukrajinci strácajú dôveru v prezidenta Zelenského. Platí za chyby, ktoré urobil, vyhlásil Kličko

Zelenskyj platí za chyby, ktoré urobil

Ukrajinský prezident má autoritárske sklony

5.12.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „platí za chyby, ktoré urobil", a ukrajinský ľud sa čuduje, prečo nebola krajina lepšie pripravená na vojnu Ako referuje web news.sky.com, v rozhovoroch pre rôzne zahraničné médiá to povedal kyjevský starosta Vitalij Kličko Niekdajší boxerský šampión sa domnieva, že Ukrajinci strácajú dôveru v to, ako Zelenskyj zvláda krízu. „Ľudia sa čudujú, prečo sme neboli na túto vojnu lepšie pripravení, prečo Zelenskyj až do konca popieral, že k tomu dôjde," povedal Kličko.„Ľudia vidia, kto je efektívny a kto nie. A bolo a stále je veľa očakávaní. Zelenskyj platí za chyby, ktoré urobil."Na otázku, akých chýb sa Zelenskyj dopustil, Kličko odpovedal: „Ľudia sa čudujú, prečo sme neboli na túto vojnu lepšie pripravení. Alebo prečo bolo možné, že Rusi dokázali tak rýchlo dosiahnuť Kyjev. Bolo príliš veľa informácií, ktoré nezodpovedali skutočnosti. Ale napriek tomu má dnes prezident dôležitú funkciu a my ho musíme podporovať až do konca vojny. Na konci tejto vojny však každý politik zaplatí za svoje úspechy alebo neúspechy."Kličko tiež tvrdil, že ukrajinský líder má autoritárske sklony. V samostatnom rozhovore pre nemecký magazín Der Spiegel povedal: „V určitom okamihu sa už nebudeme líšiť od Ruska, kde všetko závisí od rozmaru jedného človeka." Tieto komentáre prichádzajú v čase, keď Ukrajina pokračuje vo svojej protiofenzíve , ktorá dosiahla čiastočné úspechy, ale nepostupuje takou rýchlosťou, ako dúfali jej predstavitelia, obyvatelia či spojenci.