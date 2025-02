Konzervatívny volič v zásade nemá veľmi koho voliť, tvrdí Palko. V čom vidí problém Kresťanskodemokratického hnutia?

Ustráchaný konzervativizmus KDH

Návrat do politiky

23.2.2025 (SITA.sk) - Konzervatívny volič v zásade nemá veľmi koho voliť. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol bývalý minister vnútra Vladimír Palko . Mnohé strany, ktoré bojujú o konzervatívneho voliča, podľa jeho názoru až také konzervatívne nie sú.Premiér a predseda strany Smer-SD je z Palkovho pohľadu voľba pre ľavicového, sociálno-demokratického voliča, ktorý občas znesie i prvky konzervativizmu.„Nie až tak moc, ale trošku áno. A ten môže voliť Fica. Potom tu máte voličov, ktorí sú liberálni alebo až progresívni," vraví. Títo majú podľa Palka na výber mnoho volieb a majú koho voliť.Potom však podľa neho jestvujú voliči, ktorí sú konzervatívnejší, s trochu silnejšou kresťanskou identitou. „Tento tábor ľudí, ktorí nemajú koho voliť, je o niečo slabší ako tie ostatné dva, ale 20 percent voličov by sa tam videlo. Ale ten subjekt, ktorý by ich reprezentoval, neexistuje," myslí si exminister.V tomto Palko vníma problém Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) , ktoré je konzervatívnou stranou a aj jeho voliči sú konzervatívnejší.„Zároveň platí, že ten konzervativizmus je už taký ustráchaný a najmä KDH nie je schopné existovať ako nejaká samostatná tretia sila. A to niekdajšie KDH, v ktorom som bol podpredsedom, toto bolo schopné byť nejakou treťou silou. KDH je nejako ukotvené politicky v tom tábore, kde dominuje Progresívne Slovensko, hoci svojím konzervativizmom tam KDH proste nepatrí," myslí si Palko.„Ale nejakým spôsobom sa rozhodlo, že týmto smerom ide. No tak tým pádom mnohí voliči nemajú koho voliť," dodal.Na margo svojho prípadného návratu do politiky Palko poznamenal, že bol vo vysokej politike tri volebné obdobia, teda 12 rokov. „Nie je to málo, ale nie je to ani veľa. Nemám dôvod cítiť sa vyčerpaný z politiky," vyjadril sa. Dodal, že ak by sa objavila nejaká výzva, zrejme by ju neodmietol, no zároveň návrat do politiky nevyhľadáva.„Za posledné roky som si splnil taký sen z mladosti a stal som sa novinárom a písal som komentáre. A chcem v tom pokračovať, čiže si myslím, že do leta sa objavím aj s mojimi kolegami v nejakom novom médiu. Ako hovoríme my, Slováci, coming soon," uzavrel.