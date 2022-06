Je vaša domáca vodáreň dostatočne výkonná?

Z vodovodného kohútika by nešla voda a vy by ste museli, ako za starých čias, chodiť pumpovať vodu zo studne. Tento vynález, inak zvaný aj ako vodárnička, vám celý proces uľahčí. Čo by ste o nej mali vedieť, ak sa ju rozhodnete kúpiť?

Prietok vody Pokiaľ vás štve, že pri sprchovaní nedokážete dosiahnuť dostatočne silný prúd vody, dávajte to za vinu vašej domácej vodárni. Práve tá má na starosti pumpovanie vody napríklad zo studne, prefiltruje ju a posiela ju k vám do sprchy alebo vodovodného kohútika. Taktiež môže byť jej vinou aj to, že musíte dlho čakať na teplú vodu. Jej silu prúdu obmedzuje aj množstvo miest, kam musí posielať vodu naraz. To znamená, že ak niekto pod vami umýva riady, k vám o poschodie vyššie príde slabší prúd. Výkon čerpadiel sa meria najčastejšie v litroch za hodinu alebo minútu. Pre klasickú domácnosť stačí čerpadlo s výkonom 3 500 až 4500 litrov za hodinu. Do firiem alebo verejných budov sú potrebné silnejšie domáce vodárne. Dopravná výška Tento údaj vám po sile prietoku vody poslúži najviac. Udáva, do koľkých metrov dokáže vaša domáca vodáreň vytlačiť vodu. Ak je to napríklad 40 metrov a ste v budove, ktorá má 45 metrov, na horné poschodie vodu nedostanete. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že výška vašej budovy by mala byť nižšia, ako dopravná dĺžka vodárničky. Preto vám odporúčame hľadať silnejšie čerpadlá. Niektoré domáce vodárne dokážu efektívne využívať elektrickú energiu a tak s ňou šetriť. To má za následok vašu tučnejšiu peňaženku, keďže ušetríte za elektrinu nemalé peniaze. Veľa vám dokáže prezradiť aj samotná značka domácej vodárničky. Pokiaľ vám je známa a už ste o nej niekedy počuli, je veľká pravdepodobnosť, že poskytuje kvalitné vodárne. Odporúčame vám si danú značku vždy radšej preveriť. Výkon Výkon vám prezradí množstvo elektrickej energie, ktorú spotrebuje čerpadlo pri používaní. Najčastejšie sa meria v kilowattoch. Vo všeobecnosti platí, že so zvyšovaním množstva čerpanej vody a rozsahu dopravnej výšky sa zvyšuje aj výkon. Optimálne je to 800 W alebo 0,80 KW.