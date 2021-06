Pohoda on the Ground – konečne sa stretneme naživo na trenčianskom letisku Pohoda on the Ground, 7. – 11. júla 2021, Letisko Trenčín

Počas piatich dní sa na Pohoda on the Ground vystrieda vyše sto kapiel a umelcov, ktorých okrem Pohody vyberalo jedenásť klubov z celého Slovenska. Predstavia sa etablované mená ako Slobodná Európa, Para, Mňága a Žďorp či nové mená ako God & Eve, ktorí odohrajú na Pohoda on the Ground svoj vôbec prvý koncert. Počas príprav museli organizátori reagovať aj na nepríjemnosti spôsobené pandemickými obmedzeniam. Tie boli dôvodom, prečo nemohli prísť niektoré britské kapely, no tie sa podarilo v krátkom čase nahradiť. Do Trenčína tak príde napríklad holandská kapela nominovaná na Grammy Altın Gün, ktorá kombinuje rock, psychedéliu i turecký folk. Predstavia sa aj belgickí Shht, ktorých bláznivo geniálnu live show označuje PR managerka Pohody Suzanne Verschueren za vôbec najlepšiu na svete.

Návštevníkom festival sprístupní aj nevšedné lokácie letiska ako napríklad vojenský radar. Na bojovej technike zmenenej na priestor pre umenie odohrajú spoločný set židovský DJ s palestínskou „emsíčkou“ – Ramzy Al Spinoza & MC Safaa Hathot. Každý deň už tradične ukonči Vítanie slnka. Tentokrát bude v strede „slnečníc“ a postarajú sa o neho Stroon spolu s Jozefom Krupom. Tí pripravili špeciálny polhodinový set s vibrafónom, bicími a aktívnou účasťou návštevníkov. Koncert bude venovaný Alexeiovi Sanchukovi – bubeníkovi uväznenému počas protestov v Bielorusku a odsúdenému na šesť rokov väzenia za „bubnovanie a tlieskanie na verejnosti“.

O inštalácie a performance v rámci Visual stage sa postará množstvo vizuálnych umelcov vďaka kurátorskej spolupráci s piatimi kultúrnymi centrami a inštitúciami. Súčasťou festivalov bude aj pódium Café Kušnierik, na ktorom bude bohatý knižný program, vedecké a ekologické diskusie, premietania dokumentov Orchester z krajiny ticha a Radikálne ľudské turné či debaty desiatich neziskoviek zastupujúcich národnostné menšiny na Slovensku. Pohybové umenie budú reprezentovať tanečné workshopy, ako aj nový cirkus a rozhýbať sa môžu návštevníci aj na runway-i, ktorá bude celá sprístupnená pre skejtbordistov či korčuliarov. Okrem hudby ponúknu viaceré kluby sprievodný program a o návštevníkov sa už štandardne – nadštandardne postarajú partneri festivalu. Tento náklad sa pokúsili organizátori vtesnať aj do ďalšej novinky špecifickej pre Pohodu on the Ground. Tím Pohody v spolupráci s viacerými novinármi pripravil 60 stranový magazín, ktorý rozdajú všetkým návštevníkom pri vstupe na festival.

ONLINE REGISTRÁCIA PRED FESTIVALOM

Aby bol príchod na festival bez zbytočných zdržaní a v súlade so zvýšenými nárokmi na bezpečnosť v období pandémie, spojila Pohoda sily s IT spoločnosťou Vacuumlabs. Nový hlavný partner festivalu vytvoril vlastnú testovaciu službu, Rýchlotest-Covid, ako aj registračný systém pre všetkých návštevníkov, partnerov i ľudí z produkcie. Na festivale zriadia registračné a odberné miesta. Výnimky z testovania sa vzťahujú na zaočkovaných 21 dní po prvej dávke, resp. na ľudí do 180 dní po prekonaní Covidu. Aj títo návštevníci sa však môžu v prípade záujmu otestovať na mieste.

Registrovať sa dá vopred na webe https://pohoda.vacuumlabs.com . Návštevníci tak môžu výrazne zjednodušiť a urýchliť svoj vstup na festival. Registrácia bude možná aj na mieste, no pre čo najplynulejší príchod na festival je ideálnym riešením jej vybavenie vopred. V procese online registrácie si totiž môžete vybrať čas príchodu v polhodinových intervaloch medzi 11.00 a 15.00 hod.

Zaočkovaní sa zaregistrujú, pri príchode sa v registračnom okienku overí ich totožnosť a očkovací certifikát a následne im príde SMS o aktivácii ich vstupenky.

Nezaočkovaní sa zaregistrujú na test, po otestovaní počkajú cca 30 minút na výsledok testu, ktorý príde formou SMS, pričom negatívny test automaticky aktivuje festivalovú vstupenku.

Prípadné pozitívne testy sa budú overovať LAMP testami. Ich výsledok vie Vacuumlabs oznámiť do 120 minút po otestovaní. V prípade, že bude opäť pozitívny, vrátia organizátori návštevníkovi peniaze za lístok. Ak bude negatívny, aktivuje sa vstupenka.

Organizátori budú akceptovať len online registráciu a testovanie na mieste v deň festivalu cez systém spoločnosti Vacuumlabs. Registrácia je povinná pre všetkých účastníkov festivalu kvôli prípadnému trasovaniu návštevníkov a v zákonnej lehote bude vymazaná.

S ČÍM PRÍDU PARTNERI?

Náš hlavný partner Slovenská sporiteľňa sa aj tento rok postará o platobnú pohodu a bezkontaktné platby na celom festivale. Okrem toho prináša aj užitočnú inováciu GOODPAY, vďaka ktorej banka prispeje za každú platbu kartou, mobilom či hodinkami 10 centami na vratné obaly na jedlo na budúcoročnú Pohodu. Slovenská sporiteľňa sa postará aj o zábavné súťažné aktivity, v ktorých sa bude hrať napríklad o let teplovzdušným balónom z letiska.

Orange, ktorý je už desiatykrát jedným z hlavných partnerov festivalu, prinesie spoľahlivé internetové pripojenie a užitočné služby priamo v areáli trenčianskeho letiska. Aj vďaka Orangeu si môžu návštevníci pozrieť live koncerty streamované priamo z trenčianskeho letiska. Pre návštevníkov festivalu pripravil relaxačnú Orange zónu s Wi-Fi pripojením, s nabíjačkarňou, oddychovými vakmi, slnečníkmi a atraktívnymi vychytávkami ako VR set a herná konzola či platformu Orange TV s kompletnou ponukou Orange služieb. V Orange zóne budú môcť návštevníci odovzdať aj svoj starý nepotrebný mobil a pomôcť tak ekológii a takisto zavítať do Orange Vanu.

Zastúpenie Európskej komisie prinesie debaty zo série @Café Európa, ktoré zároveň odvysielajú na svojom facebookovom profile online. Bude sa debatovať o zmene klímy, ale aj o umelej inteligencii.

So širokým sortimentom klasických čapovaných pív i pivných špeciálov príde na letisko opäť Banskobystrický pivovar Urpiner. Okrem svetlej 10-ky, 12-ky a tmavej 11-ky budú môcť pivní gurmáni zdegustovať aj Extra chmelenú 14-ku, svetlý špeciál IPL 13°, Exkluzívnu 16-ku, Radler a tohtoročnú novinku – Tmavé nealkoholické pivo. Na festivale predstavia aj dizajnovú novinku URPINER HAMSIK BEER – limitovanú edíciu svetlého Ležiaka Premium 12°.

Po niekoľkých rokoch sa bude na festivale opäť čapovať originálna Kofola. Okrem bylinkového osvieženia prinesie staronový partner open-air cirkus ÉSACTO’LIDO, ktorý na trenčianske letisko prinesie závan francúzskej elegancie a majstrovstva v akrobacii na hrazdách. Pohoda on the Ground bude vďaka ZSE ešte šetrnejšia k planéte. Opäť prinesú solárne lampy a prvýkrát v histórii bude celý festival napojený z pevnej siete, pričom ZSE garantuje zelenú energiu čisto z obnoviteľných zdrojov. V spolupráci s firmou Ecompo sme vytvorili vyznačovací systém z prírodného materiálu Nonoilen, ktorým sme nahradili ďalší jednorazový plast. Okrem toho prvý raz zavádzame vratný riad pre gastro prevádzky a vratný pohár na horúce nápoje.

Mesto Trenčín opäť zabezpečí info point, straty a nálezy a vo svojom stánku i v debate predstaví svoju kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. Pohoda on the Ground sa tiež zapojí do iniciatívy „Svet bez dymu“. Organizátori festivalu a spoločnosť Philip Morris Slovakia sa ju rozhodli podporiť tým, že si návštevníci historicky prvýkrát nebudú môcť zakúpiť žiadne klasické tabakové výrobky v areáli festivalu. Philip Morris zároveň rozmiestni na letisku interaktívne „hlasovacie koše“ na ohorky a tím ľudí, ktorí budú nápomocní pri čistení areálu.

Aj na Pohode on the Ground si budete môcť v Literárnom stane Martinus vybrať pútavú knižku a vychutnať kvalitnú kávu. Martinus pripravil v spolupráci s OZ literarnyklub.sk zaujímavý knižný program, ktorý si budete môcť pozrieť v Cafe Kušnierik. Ten sa začne oslavou 30 rokov vydavateľstiev KK Bagala a Modrý Peter. Spolu s autormi uvedú v Café Kušnierik knihy ako Utópia v Leninovej záhrade, Republika, Eklektik bastard, Nič sa nestalo, Šeptuchy a Flanérova košeľa. Literárny program na letisku ukončí nedeľná chvíľka poézie. Po čítačkách sa môžu ľudia rozhýbať v rámci tanečných pop-up workshopov, o ktoré sa postará spoločnosť NAY. Súčasťou festivalu bude aj séria diskusií s názvom ESET Science Talk o aktuálnych vedeckých, ale aj spoločenských témach. Každý podvečer o 17.30 sa návštevníci môžu tešiť na jednu. Diskusiám bude na festivale patriť stage Café Kušnierik. Facebookový profil ocenenia ESET Science Award prinesie diskusie prostredníctvom live streamu tým, ktorí sa na festival nedostanú.

Lunter návštevníkom ponúkne už tradičné pohodové raňajky v podobe pudingov, kaše, tofu praženice či tofu nátierok. Zároveň pripraví aj celodenné stravovanie s chutnými polievkami, chrumkavým opekaným tofu so zemiakovým šalátom, ale aj tradičné jedlá ako jaternica, koložvárska či obľúbený Lunter hot-dog v netradičnom vegánskom prevedení s tofu. To všetko s dobrým pocitom zo šetrného prístupu k prírode, vďaka nižšej uhlíkovej stope rastlinného stravovania a kompostovateľným obalom. Čapovanou treskou v rožku ponúkne návštevníkov Pohody on the Ground Ryba Košice. Okrem Treskoslovenskej tresky s retro receptúrou budú v ponuke aj Treskoslovenská Treska Pikant, Pravý losos Exklusiv a iné rybie lahôdky.

Curaprox príde s cestovným setom, ktorý je ideálnou pomôckou na festivaly, výlety, dovolenky a pod. Miesto v batohu ušetria návštevníkom DiXi a Nubian. Hneď pri vstupe od nich dostanú praktickú limitovanú festivalovú edíciu dezinfekcie DiXi a do spŕch dodajú voňavé šampóny a sprchové gély DiXi. Okrem toho poskytnú opaľovací krém v samoobslužnom dávkovacom boxe Nubian. Novinkou v tomto roku je „šrotovné“. Každý, kto prinesie do ich stanu prázdny obal od akéhokoľvek výrobku DiXi, získa na výmenu nový. Vyzbierané fľaše následne zrecyklujú. Čistiace prostriedky a kozmetiku do backstageu a pre umelcov poskytne dm. Rajo sa v zázemí festivalu postará o raňajky a podporu cateringu pre brigádnikov a organizačný tím.

Pre tých, ktorí sa na festival nedostanú, pripravujú organizátori v spolupráci so spoločnosťou Filma celodenný stream v sobotu 10. júla. Atmosféru festivalu priblížia v reportážach hlavní mediálni partneri .týždeň, Aktuality.sk či mediálni partneri Denník N, NOIZZ, Fullmoon a Flash Art, no predovšetkým Rádio_FM v živom vysielaní z letiska ako aj RTVS v relácii Klubtúra, ktorá bude spolu s vybraným koncertom odvysielaná v premiére vždy v nasledujúci večer na Dvojke.

Viac o tom, ako spríjemnia festival návštevníkom partneri sa dozviete po kliknutí na logo v novej partnerskej sekcii na webe www.pohodafestival.sk/sk/partners, v ktorej postupne pribúdajú rozšírené informácie o ich aktivitách. Ešte lepšie, než čítať o službách partnerov festivalu či nabitom programe, je okúsiť to celé na vlastnej koži. Organizátori, partneri, umelci a návštevníci sa stretnú na letisku po dvoch nekonečných rokoch už budúci týždeň od 7. do 11. júla 2021.

Ďalšie lístky sú opäť v predaji na www.pohodafestival.sk/sk/shop/on-the-ground.