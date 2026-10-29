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 24hod.sk    Šport

29. októbra 2026

Jeden gól stačil. Dunajská Streda má desiate víťazstvo a na čele tabuľky 8-bodový náskok


Tagy: dohrávka Niké liga 2026/2027

Stále platí, že futbalisti Dunajskej Stredy v aktuálnom ročníku Niké ligy ešte neprehrali. Nikdy predtým neviedla Dunajská Streda najvyššiu futbalovú súťaž s náskokom ôsmich ...



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radost_dac 676x380 29.10.2026 (SITA.sk) - Stále platí, že futbalisti Dunajskej Stredy v aktuálnom ročníku Niké ligy ešte neprehrali.


Nikdy predtým neviedla Dunajská Streda najvyššiu futbalovú súťaž s náskokom ôsmich bodov.

Táto situácia nastala až teraz po dohrávke 3. kola Niké ligy, keď futbalisti FC DAC 1904 zvíťazili v Košiciach 1:0 (0:0).

Bolo to desiate víťazstvo Dunajskostredčanov v aktuálnom súťažnom ročníku v dvanástom zápase sezóny. Druhý ŠK Slovan Bratislava má po triumfe v Trenčíne (2:0) 24 bodov a na treťom mieste sú FC Spartak Trnava a MŠK Žilina s 22 bodmi.

Bationo hlavou


O jediný a víťazný gól sa v Košickej futbalovej aréne postaral Julien Bationo, ktorý v 65. min hlavou usmernil loptu do bránky domácich po rohovom kope Žana Trontelja. Bol to vôbec prvý gól 21-ročného futbalistu z Burkiny Faso v drese DAC a mal trojbodovú hodnotu.

https://www.instagram.com/p/DfDbRQWiOHv/?img_index=1


Bolo to štvrté víťazstvo Dunajskej Stredy za sebou so skóre 12:2, zatiaľ naposledy zverenci nemeckého trénera Roberta Klaussa nebodovali naplno 20. septembra. Doma vtedy remizovali s Trnavou (2:2).

Vyhrali v Košiciach


"Hrali sme v strede týždňa a spolu s cestovaním hrať proti takému silnému súperovi nie je vôbec jednoduché. Málo mužstvám sa podarilo vyhrať v Košiciach, ale my sme sa medzi ne zaradili a sme za to vďační. Gól sme dali po štandardke a to ma teší. Ak mám celkovo zhodnotiť, tak to bol náročný súboj," zhodnotil Robert Klauss na klubovom webe Dunajskej Stredy.

https://www.instagram.com/p/DfDPGqPIhDz


"Dlho sme držali nerozhodný stav a aj keď mal súper viac z hry. Mali sme šance, ale nedokázali sme ich zrealizovať. Inkasovaný gól zo štandardky ma mrzí, ale Dunajská Streda má formu. Gratulujem jej k víťazstvu," uviedol tréner Košic Peter Černák.

Dosiaľ najviac o šesť


Pohľad do historických štatistík slovenskej najvyššej súťaže napovedá, že dosiaľ najvyšší náskok Dunajskej Stredy na čele tabuľky bol 6 bodov pred Slovanom Bratislava. Bolo to na začiatku nadstavbovej časti sezóny 2022/2023. Slovan nakoniec náskok DAC zmazal a stal sa majstrom.


Zdroj: SITA.sk - Jeden gól stačil. Dunajská Streda má desiate víťazstvo a na čele tabuľky 8-bodový náskok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dohrávka Niké liga 2026/2027
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