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29. októbra 2026
Na ľade bolo 11 Slovákov, štyria bodovali, Hudáček 1+2, Marinčin nedohral, Hrehorčák ako obranca – VIDEO
Zápas Kometa Brno - Oceláři Třinec priniesol množstvo slovenských minipríbehov. Viacero pozoruhodných zápisov slovenských hokejistov prinieslo moravské derby
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29.10.2026 (SITA.sk) - Zápas Kometa Brno - Oceláři Třinec priniesol množstvo slovenských minipríbehov.
Viacero pozoruhodných zápisov slovenských hokejistov prinieslo moravské derby Kometa Brno - Oceláři Třinec v dohrávke 15. kola českej najvyššej súťaže.
Do štatistík produktivity sa zapísali štyria slovenskí hokejisti, ďalší nedohral zápas pre zranenie a jeden sa z postu útočníka musel presunúť do pozície obrancu.
Na víťazstve Třinca 4:3 po predĺžení mal veľký podiel Libor Hudáček, ktorý strelil gól a pridal aj dve asistencie. Jeho spoluhráč Marko Daňo mal ve asistencie, na druhej strane útočník Komety Kristián Pospíšil dvakrát asistoval pri góloch svojho tímu a Andrej Kollár raz. Celkovo sa v zápase predstavilo až 11 Slovákov.
Okrem spomenutých štyroch aj brankár Eugen Rabčan a útočníci Silvester Kusko a Lukáš Cingel na strane Brna, rep. obrancovia Martin Marinčin a Rayen Petrovický a tiež útočníci Miloš Roman a Patrik Hrehorčák na strane Třinca. A to ešte pre disciplinárny trest nehral třinecký Patrik Koch.
Hudáček strelil v ôsmej minúte svoj piaty gól sezóny, ale Brno do polovice druhej tretiny otočilo na 3:1. Vyrovnávajúci zásah hostí na 3:3 dosiahol český obranca David Aubrecht, ktorý strelil vôbec svoj prvý gól v drese Třinca.
"Libor Hudáček ma krásne našiel. Bola to taká tvrdá prihrávka, že stačilo len nastaviť hokejku a zapadlo to do bránky. Ja nie som strelec. Ani som nevedel, ako sa mám radovať," uviedol Aubrecht v rozhovore na webe Třinca.
Netradičný strelec poukázal aj na nepríjemný fakt, že hostia hrali chvíľu len s piatimi obrancami. Slovenský reprezentant Martin Marinčin odohral iba necelé štyri minúty, keď musel nútene odísť z ľadu. Na poste obrancu ho potom zastúpil krajan z útoku Patrik Hrehorčák a zvládol to na jednotku.
"Bolo to náročné. Pyrďa (Filip Pyrochta - pozn.) odišiel z ľadu už na rozkorčuľovaní, takže nás zostalo šesť. Potom odstúpil aj Marinčin a razom nás vzadu bolo už len päť. Preto musel v obrane zaskakovať Hrehorčák. A patril k našim najlepším bekom. Celkovo to však bolo náročné," vyhlásil Aubrecht.
Niekdajší dlhoročný hráč a teraz asistent trénera Třinca Vladimír Dravecký k zápasu poznamenal: "Dokázali sme otočiť nepriaznivý stav a podali sme v oklieštenej zostave bez zranených obrancov dobrý tímový výkon. Presunúť Patrika Hrehorčáka na post obrancu bolo spoločné rozhodnutie. Hreho to zvládol perfektne, musím ho pochváliť pred celým tímom."
Aj vďaka 19 bodom Libora Hudáčka (5+14) je Třinec na čele tabuľky v Česku s náskokom 9 bodov pred Pardubicami a 12 bodov pred Kladnom a Českými Budějovicami. Brno je na ôsmom mieste, posledný štrnásty je Olomouc.
Na čele produktivity v Česku je domáci nezmar Roman Červenka s 20 bodmi, druhý je už spomenutý Libor Hudáček. Markovi Daňovi patrí s 13 bodmi 13. priečka.
Zdroj: SITA.sk - Na ľade bolo 11 Slovákov, štyria bodovali, Hudáček 1+2, Marinčin nedohral, Hrehorčák ako obranca – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Viacero pozoruhodných zápisov slovenských hokejistov prinieslo moravské derby Kometa Brno - Oceláři Třinec v dohrávke 15. kola českej najvyššej súťaže.
Do štatistík produktivity sa zapísali štyria slovenskí hokejisti, ďalší nedohral zápas pre zranenie a jeden sa z postu útočníka musel presunúť do pozície obrancu.
Hudáček 1+2, Daňo a K. Pospíšil 0+2
Na víťazstve Třinca 4:3 po predĺžení mal veľký podiel Libor Hudáček, ktorý strelil gól a pridal aj dve asistencie. Jeho spoluhráč Marko Daňo mal ve asistencie, na druhej strane útočník Komety Kristián Pospíšil dvakrát asistoval pri góloch svojho tímu a Andrej Kollár raz. Celkovo sa v zápase predstavilo až 11 Slovákov.
Okrem spomenutých štyroch aj brankár Eugen Rabčan a útočníci Silvester Kusko a Lukáš Cingel na strane Brna, rep. obrancovia Martin Marinčin a Rayen Petrovický a tiež útočníci Miloš Roman a Patrik Hrehorčák na strane Třinca. A to ešte pre disciplinárny trest nehral třinecký Patrik Koch.
Pochvala pre Hudáčka
Hudáček strelil v ôsmej minúte svoj piaty gól sezóny, ale Brno do polovice druhej tretiny otočilo na 3:1. Vyrovnávajúci zásah hostí na 3:3 dosiahol český obranca David Aubrecht, ktorý strelil vôbec svoj prvý gól v drese Třinca.
"Libor Hudáček ma krásne našiel. Bola to taká tvrdá prihrávka, že stačilo len nastaviť hokejku a zapadlo to do bránky. Ja nie som strelec. Ani som nevedel, ako sa mám radovať," uviedol Aubrecht v rozhovore na webe Třinca.
Málo obrancov
Netradičný strelec poukázal aj na nepríjemný fakt, že hostia hrali chvíľu len s piatimi obrancami. Slovenský reprezentant Martin Marinčin odohral iba necelé štyri minúty, keď musel nútene odísť z ľadu. Na poste obrancu ho potom zastúpil krajan z útoku Patrik Hrehorčák a zvládol to na jednotku.
"Bolo to náročné. Pyrďa (Filip Pyrochta - pozn.) odišiel z ľadu už na rozkorčuľovaní, takže nás zostalo šesť. Potom odstúpil aj Marinčin a razom nás vzadu bolo už len päť. Preto musel v obrane zaskakovať Hrehorčák. A patril k našim najlepším bekom. Celkovo to však bolo náročné," vyhlásil Aubrecht.
Zvládol to perfektne
Niekdajší dlhoročný hráč a teraz asistent trénera Třinca Vladimír Dravecký k zápasu poznamenal: "Dokázali sme otočiť nepriaznivý stav a podali sme v oklieštenej zostave bez zranených obrancov dobrý tímový výkon. Presunúť Patrika Hrehorčáka na post obrancu bolo spoločné rozhodnutie. Hreho to zvládol perfektne, musím ho pochváliť pred celým tímom."
Třinec na čele, Hudáček druhý
Aj vďaka 19 bodom Libora Hudáčka (5+14) je Třinec na čele tabuľky v Česku s náskokom 9 bodov pred Pardubicami a 12 bodov pred Kladnom a Českými Budějovicami. Brno je na ôsmom mieste, posledný štrnásty je Olomouc.
Na čele produktivity v Česku je domáci nezmar Roman Červenka s 20 bodmi, druhý je už spomenutý Libor Hudáček. Markovi Daňovi patrí s 13 bodmi 13. priečka.
Zdroj: SITA.sk - Na ľade bolo 11 Slovákov, štyria bodovali, Hudáček 1+2, Marinčin nedohral, Hrehorčák ako obranca – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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