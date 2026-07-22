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22. júla 2026
Jeden z najbohatších mužov planéty sa možno stane spoluvlastníkom FC Liverpool
Tagy: Premier League
Jeff Bezos zvažuje vstup do konzorcia, ktoré chce investovať do slávneho anglického klubu. Americký miliardár Jeff Bezos rokoval o možnom pripojení sa ku konzorciu vedenému Amitom Bhatiom, ktoré má ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Jeff Bezos zvažuje vstup do konzorcia, ktoré chce investovať do slávneho anglického klubu.
Americký miliardár Jeff Bezos rokoval o možnom pripojení sa ku konzorciu vedenému Amitom Bhatiom, ktoré má záujem o kúpu menšinového podielu v anglickom futbalovom klube FC Liverpool.
Bezos ako zakladateľ spoločnosti Amazon patrí medzi najbohatších ľudí planéty a magazín Forbes odhaduje jeho majetok na 192 miliárd libier (cca 225 miliárd eur). V prípade úspešných rokovaní by sa mohol stať súčasťou skupiny vedenej britsko-indickým podnikateľom Bhatiom, ktorý je zároveň zaťom miliardára Lakshmiho Mittala, známeho podnikateľa v oceliarskom priemysle.
Podľa správ agentúry Sky News má Bezos záujem, no nie je zatiaľ isté, či sa rozhodne ísť v tejto veci ďalej. Skupina Fenway Sports Group (FSG), ktorý vlastní "The Reds" potvrdila, že konzorcium vedené Bhatiom ich oslovilo s ponukou na kúpu menšinového podielu. Jeho hodnota by podľa Financial Times mohla prekročiť 6 miliárd dolárov.
FSG vlastní FC Liverpool od roku 2010, keď klub získala za 300 miliónov libier. V roku 2023 už predala menšinový podiel investičnej firme Dynasty. Podobný scenár by teda mohol nasledovať aj pri dohode s konzorciom Bhatiu.
Bezos predtým skúmal možnosti kúpy iných športových tímov, napríklad v zámorskej NFL družstiev Seattle Seahawks a Washington Commanders. Napokon sa však rozhodol záujem nepretaviť do konkrétneho nákupu.
Záujem Bhatiovho konzorcia o FC Liverpool prišiel v deň, keď Bhati odstúpil z predstavenstva klubu Queens Park Rangers a po 18 rokoch svoj podiel odovzdal majoritnému vlastníkovi Rubenovi Gnanalingamovi.
FSG okrem FC Liverpool vlastní aj bejzbalový tím Boston Red Sox.
Zdroj: SITA.sk - Jeden z najbohatších mužov planéty sa možno stane spoluvlastníkom FC Liverpool © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký miliardár Jeff Bezos rokoval o možnom pripojení sa ku konzorciu vedenému Amitom Bhatiom, ktoré má záujem o kúpu menšinového podielu v anglickom futbalovom klube FC Liverpool.
Bezos ako zakladateľ spoločnosti Amazon patrí medzi najbohatších ľudí planéty a magazín Forbes odhaduje jeho majetok na 192 miliárd libier (cca 225 miliárd eur). V prípade úspešných rokovaní by sa mohol stať súčasťou skupiny vedenej britsko-indickým podnikateľom Bhatiom, ktorý je zároveň zaťom miliardára Lakshmiho Mittala, známeho podnikateľa v oceliarskom priemysle.
Podľa správ agentúry Sky News má Bezos záujem, no nie je zatiaľ isté, či sa rozhodne ísť v tejto veci ďalej. Skupina Fenway Sports Group (FSG), ktorý vlastní "The Reds" potvrdila, že konzorcium vedené Bhatiom ich oslovilo s ponukou na kúpu menšinového podielu. Jeho hodnota by podľa Financial Times mohla prekročiť 6 miliárd dolárov.
FSG vlastní FC Liverpool od roku 2010, keď klub získala za 300 miliónov libier. V roku 2023 už predala menšinový podiel investičnej firme Dynasty. Podobný scenár by teda mohol nasledovať aj pri dohode s konzorciom Bhatiu.
Bezos predtým skúmal možnosti kúpy iných športových tímov, napríklad v zámorskej NFL družstiev Seattle Seahawks a Washington Commanders. Napokon sa však rozhodol záujem nepretaviť do konkrétneho nákupu.
Záujem Bhatiovho konzorcia o FC Liverpool prišiel v deň, keď Bhati odstúpil z predstavenstva klubu Queens Park Rangers a po 18 rokoch svoj podiel odovzdal majoritnému vlastníkovi Rubenovi Gnanalingamovi.
FSG okrem FC Liverpool vlastní aj bejzbalový tím Boston Red Sox.
Zdroj: SITA.sk - Jeden z najbohatších mužov planéty sa možno stane spoluvlastníkom FC Liverpool © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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