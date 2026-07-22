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 24hod.sk    Šport

22. júla 2026

Messi po MS 2026 priletel do Argentíny, no s tímom necestoval. Uchýlil sa v rodnom Rosáriu


Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Megahviezda svetového futbalu prišla domov po bolestivej prehre vo finále majstrovstiev sveta. Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi sa po bolestivej prehre vo finále majstrovstiev ...



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argentina_spain_wcup_soccer_78597 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Megahviezda svetového futbalu prišla domov po bolestivej prehre vo finále majstrovstiev sveta.


Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi sa po bolestivej prehre vo finále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike vrátil do vlasti a zavítal do rodného mesta Rosário.

Megahviezda svetového futbalu priletela do Argentíny súkromným lietadlom v utorok ráno s manželkou Antonellou a troma deťmi. Agentúru AFP o tom informoval zdroj z prostredia miestnej samosprávy, ktorý si želal zostať v anonymite.

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Web ESPN zverejnil video, ktoré zachytilo šedé SUV s Messim, ako vchádza do stráženej komunity vo futbalovom meste Funes, kde má futbalová ikona svoj domov. Práve tam obyčajne prebýva počas svojich návštev rodiska, ktoré sa nachádza v strede Argentíny.

Všetci hráči národného tímu spolu s trénerom Lionelom Scalonim pricestovali do Buenos Aires v pondelok večer, kde ich tisíce fanúšikov vítali s veľkou vášňou, vlajkami, spevom aj slzami.

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Argentína prehrala finále svetového šampionátu so Španielskom 0:1 po predĺžení. Tridsaťdeväťročný Messi sa po prehre rozplakal. Počas turnaja strelil osem gólov a výkonmi opäť potvrdil svoju futbalovú veľkosť.


Zdroj: SITA.sk - Messi po MS 2026 priletel do Argentíny, no s tímom necestoval. Uchýlil sa v rodnom Rosáriu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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