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22. júla 2026
Messi po MS 2026 priletel do Argentíny, no s tímom necestoval. Uchýlil sa v rodnom Rosáriu
Megahviezda svetového futbalu prišla domov po bolestivej prehre vo finále majstrovstiev sveta. Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi sa po bolestivej prehre vo finále majstrovstiev ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Megahviezda svetového futbalu prišla domov po bolestivej prehre vo finále majstrovstiev sveta.
Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi sa po bolestivej prehre vo finále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike vrátil do vlasti a zavítal do rodného mesta Rosário.
Megahviezda svetového futbalu priletela do Argentíny súkromným lietadlom v utorok ráno s manželkou Antonellou a troma deťmi. Agentúru AFP o tom informoval zdroj z prostredia miestnej samosprávy, ktorý si želal zostať v anonymite.
Web ESPN zverejnil video, ktoré zachytilo šedé SUV s Messim, ako vchádza do stráženej komunity vo futbalovom meste Funes, kde má futbalová ikona svoj domov. Práve tam obyčajne prebýva počas svojich návštev rodiska, ktoré sa nachádza v strede Argentíny.
Všetci hráči národného tímu spolu s trénerom Lionelom Scalonim pricestovali do Buenos Aires v pondelok večer, kde ich tisíce fanúšikov vítali s veľkou vášňou, vlajkami, spevom aj slzami.
Argentína prehrala finále svetového šampionátu so Španielskom 0:1 po predĺžení. Tridsaťdeväťročný Messi sa po prehre rozplakal. Počas turnaja strelil osem gólov a výkonmi opäť potvrdil svoju futbalovú veľkosť.
Zdroj: SITA.sk - Messi po MS 2026 priletel do Argentíny, no s tímom necestoval. Uchýlil sa v rodnom Rosáriu © SITA Všetky práva vyhradené.
Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi sa po bolestivej prehre vo finále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike vrátil do vlasti a zavítal do rodného mesta Rosário.
Megahviezda svetového futbalu priletela do Argentíny súkromným lietadlom v utorok ráno s manželkou Antonellou a troma deťmi. Agentúru AFP o tom informoval zdroj z prostredia miestnej samosprávy, ktorý si želal zostať v anonymite.
Web ESPN zverejnil video, ktoré zachytilo šedé SUV s Messim, ako vchádza do stráženej komunity vo futbalovom meste Funes, kde má futbalová ikona svoj domov. Práve tam obyčajne prebýva počas svojich návštev rodiska, ktoré sa nachádza v strede Argentíny.
Všetci hráči národného tímu spolu s trénerom Lionelom Scalonim pricestovali do Buenos Aires v pondelok večer, kde ich tisíce fanúšikov vítali s veľkou vášňou, vlajkami, spevom aj slzami.
Argentína prehrala finále svetového šampionátu so Španielskom 0:1 po predĺžení. Tridsaťdeväťročný Messi sa po prehre rozplakal. Počas turnaja strelil osem gólov a výkonmi opäť potvrdil svoju futbalovú veľkosť.
Zdroj: SITA.sk - Messi po MS 2026 priletel do Argentíny, no s tímom necestoval. Uchýlil sa v rodnom Rosáriu © SITA Všetky práva vyhradené.
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