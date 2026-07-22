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22. júla 2026
Taliani rokujú s Guardiolom, Španiel možno preberie štvornásobných majstrov sveta
Prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) potvrdil rokovania s Pepom Guardiolom o trénerskej funkcii. Prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Giovanni Malagó potvrdil, že viedol rozhovory s ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) potvrdil rokovania s Pepom Guardiolom o trénerskej funkcii.
Prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Giovanni Malagó potvrdil, že viedol rozhovory s legendárnym trénerom Pepom Guardiolom ohľadom voľného miesta pri talianskej reprezentácii. Zároveň však vyjadril neistotu, či z toho nakoniec niečo bude.
Malagó túto informáciu poskytol v rozhovore pre web Cronache di Spogliatoio. Na otázku, či by sa mohla zvýšiť rozpočtová položka na plat trénera v prípade Guardiolu, šéf FIGC uviedol: "Áno, to je výnimka zo zrejmých dôvodov."
Dodal, že nechce ísť do detailov, ale prízvukoval, že nie je isté, či sa dohoda napokon uskutoční. "Napriek tomu verím, že bolo správne otvoriť dialóg a udržiavať ho živý," dodal.
Pep Guardiola má skúsenosti s talianskym futbalom, keďže v rokoch 2001 až 2003 hrával za kluby Brescia Calcio a AS Rím.
Taliansky futbal, už aj predtým v ťažkej situácii, zostal v ešte väčšej kríze po tom, čo mužský národný tím v marci nepostúpil tretíkrát po sebe na majstrovstvá sveta. Taliansko má na svojom konte štyri tituly majstra sveta.
Päťdesiatpäťročný Guardiola skončil po sezóne 2025/2026 na lavičke Manchestru City po tom, čo za desať rokov na Etihad Stadium získal šesť titulov v Premier League a jeden v Lige majstrov.
Podľa talianskych médií sú medzi kandidátmi na pozíciu trénera talianskeho národného tímu aj bývalí talianski reprezentanti Andrea Pirlo a Roberto Mancini, ktorý doviedol tím k titulu na majstrovstvách Európy 2020. Národný tím Talianska najbližšie absolvuje zápas Ligy národov proti Belgicku, ktorý je naplánovaný na 25. septembra.
Zdroj: SITA.sk - Taliani rokujú s Guardiolom, Španiel možno preberie štvornásobných majstrov sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Giovanni Malagó potvrdil, že viedol rozhovory s legendárnym trénerom Pepom Guardiolom ohľadom voľného miesta pri talianskej reprezentácii. Zároveň však vyjadril neistotu, či z toho nakoniec niečo bude.
Malagó túto informáciu poskytol v rozhovore pre web Cronache di Spogliatoio. Na otázku, či by sa mohla zvýšiť rozpočtová položka na plat trénera v prípade Guardiolu, šéf FIGC uviedol: "Áno, to je výnimka zo zrejmých dôvodov."
Dodal, že nechce ísť do detailov, ale prízvukoval, že nie je isté, či sa dohoda napokon uskutoční. "Napriek tomu verím, že bolo správne otvoriť dialóg a udržiavať ho živý," dodal.
Pep Guardiola má skúsenosti s talianskym futbalom, keďže v rokoch 2001 až 2003 hrával za kluby Brescia Calcio a AS Rím.
Taliansky futbal, už aj predtým v ťažkej situácii, zostal v ešte väčšej kríze po tom, čo mužský národný tím v marci nepostúpil tretíkrát po sebe na majstrovstvá sveta. Taliansko má na svojom konte štyri tituly majstra sveta.
Päťdesiatpäťročný Guardiola skončil po sezóne 2025/2026 na lavičke Manchestru City po tom, čo za desať rokov na Etihad Stadium získal šesť titulov v Premier League a jeden v Lige majstrov.
Podľa talianskych médií sú medzi kandidátmi na pozíciu trénera talianskeho národného tímu aj bývalí talianski reprezentanti Andrea Pirlo a Roberto Mancini, ktorý doviedol tím k titulu na majstrovstvách Európy 2020. Národný tím Talianska najbližšie absolvuje zápas Ligy národov proti Belgicku, ktorý je naplánovaný na 25. septembra.
Zdroj: SITA.sk - Taliani rokujú s Guardiolom, Španiel možno preberie štvornásobných majstrov sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
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