Jeden z troch policajtov, ktorí môžu za smrť Breonny Taylor, príde o svoj odznak

Rodina žiada prepustenie ďalších policajtov

Breonnu Taylor zasiahlo osem rán

V byte sa žiadne drogy nenašli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Jedného z troch policajtov prítomných pri zásahu v americkom štáte Kentucky, pri ktorom zomrela Afroameričanka Breonna Taylor, prepustia. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na predstaviteľov mesta Louisville, kde sa tragický incident v marci odohral.Starosta Louisvillu Greg Fischer uviedol, že policajt Brett Hankison príde o svoj odznak. Ostatným dvom dali administratívne voľno. Podrobnosti ohľadom rozhodnutia prepustiť Hankinsona starosta neuviedol.Dočasný náčelník louisvillskej polície Robert Schroeder v liste Hankinsonovi, ktorý zverejnil denník Courier-Journal, napísal, že jeho konanie bolo "šok pre svedomie", ktorý si vyžaduje ukončenie pracovného pomeru. Náčelník ho obvinil, že desaťkrát slepo vystrelil do bytu Taylor, čím ukázal "extrémnu ľahostajnosť k hodnote ľudského života".Právni zástupcovia rodiny zosnulej vyhlásili, že chcú, aby zo zboru prepustili aj ďalších dvoch policajtov.Dvadsaťšesťročná Taylor, ktorá pracovala v lekárskej pohotovostnej službe, zomrela vo svojom byte 13. marca, keď ju zastrelili počas vyšetrovania drogovej činnosti.Hankinson a jeho dvaja kolegovia, Jon Mattingly a Myles Cosgrove, vošli do jej bytu na základe súdneho príkazu na domovú prehliadku, ktorý si nevyžaduje upozornenie obyvateľov.V byte sa nachádzala Taylor spolu s priateľom Kennethom Walkerom, pričom údajne spali. Policajti tvrdia, že predtým, ako vošli do bytu zaklopali, čo vyvracia rodina zosnulej aj jej sused.Následne sa strhla prestrelka medzi Walkerom, oprávneným držiteľom zbrane, ktorý si myslel, že ich vykrádajú, a policajtmi. Policajti, ktorí vystrelili viac ako 25 rán, tvrdia, že začali strieľať po tom, čo na nich spustil paľbu a zasiahol jedného z nich.Počas prestrelky Taylor zasiahlo osem rán, v dôsledku ktorých na mieste zomrela. Walker sa vzdal a zatkli ho na základe obvinení z pokusu o vraždu policajta.Polícia mala podozrenie, že byt Taylor využíva na obchodovanie s drogami gang, ktorý sídli na inej adrese. Jeden z troch podozrivých bol bývalý priateľ zosnulej. Na súdnom príkaze bola menovaná aj Taylor, tvrdí televízia Wave 3. Podľa Courier-Journalu však nebola hlavným predmetom vyšetrovania. V byte nenašli žiadne drogy.Rodina Taylor podala v súvislosti s prípadom žalobu, v ktorej policajtov obviňuje z nezákonného použitia násilia, neoprávnenej smrti, použitia nadmernej sily a hrubej nedbanlivosti.Smrti Taylor sa začala venovať väčšia pozornosť po tom, čo minulý mesiac pri zásahu minneapoliskej polície zomrel neozbrojený Afroameričan George Floyd . Úmrtia vyvolali celosvetové protesty proti rasizmu.