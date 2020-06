Otázka interrupcií rozdeľuje Slovensko. Kollár a Raši sa zhodli, že ju nie je potrebné riešiť

Hodnotová téma na zakrytie koronakrízy

Menovanie Krištúfkovej nie je rodinkárstvo

Raši odchodom zo Smeru nezradil

Na 13. dôchodok nie sú peniaze

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Otázka interrupcií nie je v súčasnej situácii aktuálnou témou. V dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy sa na tom zhodli poslanec Národnej rady SR (NR SR), bývalý podpredseda vlády a minister zdravotníctva za stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Richard Raši a predseda NR SR a hnutia Sme rodina Podľa šéfa parlamentu ide totiž o kultúrno-etickú otázku, ktorá rozdeľuje Slovensko. Za avizovaný návrh Anny Záborskej (OĽaNO) však zahlasuje.Raši nepovažuje za vhodné zaoberať sa interrupciami v situácii, keď Slovensko trápi koronakríza. Poukázal na to, že štát má aktuálne platnú právnu úpravu, ktorá sa môže meniť. Zdôraznil však, že v diskusii o tejto téme mu výrazne absentuje názor žien.„Som za to, aby sme podporili ženy, aby si to rozmysleli, ale mali by sme ich do dialógu zapojiť,“ povedal. Podľa neho ide najmä o hodnotovú tému, ktorá by „zakryla“ riešenie krízy.Z pohľadu Kollára ide o „nešťastné vyťahovanie kultúrno-etických otázok“, ktoré rozdeľujú Slovensko. Podľa neho sú platné zákony v tejto súvislosti dostačujúce a sú s nimi spokojné obe strany. Za návrh Anny Záborskej, ktorý okrem iného hovorí o tom, že by ženy mali dostať dlhší čas na premyslenie si umelého potratu zo 48 na 96 hodín, však hlasovať bude.Predseda parlamentu sa v diskusii vymedzil voči tomu, že by menovanie Petry Krištúfkovej (Sme rodina) do funkcie splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc bolo rodinkárstvom. Zdôraznil, že by to takto mohlo byť vnímané len vtedy, ak by neprešla voľbami a nikto by ju nepoznal. Dodal, že Krištúfková má v problematike štvorročné skúsenosti a za vykonávanie tohto postu nebude platená.Raši v tejto súvislosti poznamenal, že novovzniknutá skupina poslancov okolo Petra Pellegeriniho (Smer-SD) tému interrupcií či vymenovania Petry Krištúfkovej nezneužije teraz ani v budúcnosti. Dodal, že síce sú proti vytváraniu nových úradov, budú prácu Krištúfkovej pozorne sledovať.Podľa Richarda Rašiho, ktorý je jedným z 11 odídencov zo strany Smer-SD, nejde v tejto súvislosti o zradu tak, ako to v piatok 19. júna pomenoval predseda strany Robert Fico „My nezrádzame, my zachraňujeme sociálnu demokraciu. Ideme vlastnou cestou, ktorá bude iná,“ povedal. Dodal, že na funkciách, ktoré aktuálne „odídenci“ zastávajú, netrvajú a radi ich ponúknu iným poslancom. Rozhodnúť by o tom však mala podľa neho NR SR.V prípade, ak by sa šéf Smeru Fico uchádzal o post podpredsedu NR SR namiesto Petra Pellegriniho, Kollár by ho „rozhodne nepodporil“.Kollár taktiež v relácii uviedol, že 13. dôchodok podporoval a stále podporuje, no štát na neho v súčasnosti nemá peniaze.Podotkol, že ak ho bývalá vláda naozaj chcela zaviesť, mohla to urobiť skôr a naplánovať na to prostriedky. Napriek tomu, že si toto opatrenie nemôže aktuálne Slovensko dovoliť, šéf hnutia Sme rodina priblížil, že súčasná vláda si pripravila náhradné riešenia. Sú nimi lieky zadarmo pre dôchodcov či zvýšenie vianočného príspevku.Podľa Rašiho je vyplatenie 13. dôchodkov tak, ako bolo schválené v parlamente, správne a budú presviedčať aj koalíciu, aby boli dôchodky aj reálne vyplatené.