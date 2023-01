Ukrajina sa chce pridať do EÚ do dvoch rokov, podľa Šmyhaľa majú ambiciózny plán

Štatút kandidátskej krajiny

Očakávania v Kyjeve

Boj s korupciou

30.1.2023 - Ukrajina má podľa jej premiéra Denysa Šmyhaľa ambiciózny plán vstúpiť do Európskej únie (EÚ) do dvoch rokov. V rozhovore pre Politico sa vyjadril, že v Kyjeve očakávajú, že v tomto roku môžu mať „predvstupovú fázu rokovaní“.Vyjadrenie ukrajinského prezidenta predstavuje výzvu pre vedenie Únie, ktoré sa o členstve Ukrajiny v bloku vyjadruje skôr vo vzdialenejšom horizonte.Lídri EÚ, ktorí podporili udelenie štatútu kandidátskej krajiny na summite v júni minulého roka, súkromne priznávajú, že perspektíva, že sa krajina skutočne pripojí, je vzdialená na niekoľko rokov a francúzsky prezident Emmanuel Macron napríklad vlani povedal, že by to mohlo trvať aj desaťročia.Silnú podporu pre členstvo v EÚ má Ukrajina v Pobaltí či v Poľsku. Námestník poľského ministra zahraničia Paweł Jabłoński pre spravodajský kanál TVP Info povedal, že Varšava naozaj chce, aby sa Ukrajina za pár rokov stala členom Európskej únie. „Toto je realistické, len ak necháme Ukrajinu vyhrať vojnu," zdôraznil politik podľa webu Ukrajinská pravda.V piatok 3. februára sa v Kyjeve uskutoční summit EÚ s Ukrajinou, prvé takéto podujatie Únie v aktívnej vojnovej zóne.Prezident Volodymyr Zelenskyj sa stretne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom . Niektoré členské štáty trvajú na tom, že vyhlásenie zo summitu by sa nemalo odchýliť od jazyka použitého na júnovom zasadnutí Európskej rady, pričom zdôrazňujú, že kým budúcnosť Ukrajiny leží v Európskej únii, kandidátske krajiny musia spĺňať špecifické kritériá.„Očakávania v Kyjeve sú dosť vysoké, ale je potrebné splniť všetky podmienky, ktoré Komisia stanovila. Je to proces založený na zásluhách," povedal pre Politico jeden vysoký predstaviteľ EÚ.Šmyhaľ dúfa, že v piatok spravia „značný skok vpred". Pokrok očakáva obzvlášť v niektorých oblastiach, ako sú napríklad dohoda o bezvízovom režime pre priemyselný tovar, pozastavenie ciel na ukrajinský vývoz na ďalší rok a „aktívny pokrok" pri pripájaní sa k systému platieb SEPA a začlenení Ukrajiny do oblasti mobilného roamingu EÚ.Dôležitou témou, ktorá je kľúčová aj pre vstup Ukrajiny do EÚ, je jej boj s korupciou, ktorá aj tento mesiac otriasla štátnou správou. Šmyhaľ trvá na tom, že súčasná vláda berie korupciu vážne a má k nej nulovú toleranciu, čo podľa neho dokazuje aj „blesková rýchlosť" prepustenia viacerých predstaviteľov v krajine.Premiér tiež povedal, že vláda sa chystá na revíziu nedávnej legislatívy o ústavnom súde, aby splnila požiadavky Európskej komisie a Benátskej komisie, ktorá je poradným orgánom Rady Európy, pričom zmeny by mohli prísť už pred summitom.