Odborník radí: Pripravte svoj bicykel na cyklosezónu!

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 8. apríla (OTS) -Nezabudnite si dofúkať kolesá! Po zime nie je žiadnym prekvapením, ak nájdete bicykel v pivnici s polovične vyfučanými pneumatikami. Vzduch z kolies cez zimu uniká a preto je vhodné, ak si pneumatiky pred prvou jazdou dostatočne dofúkate. Ak tak neurobíte, pneumatiky sa vám môžu rýchlejšie opotrebovať, v horšom prípade hrozí nebezpečenstvo pádu. Na bočnej strane plášťa nájdete odporúčanú hodnotu nafúknutia, ktorú si môžete overiť tlakomerom.radí Miroslav Bilík z Green Bike.Kontrole brzdového systému vášho bicykla by ste sa určite nemali vyhnúť.odporúča Miroslav Bilík. Na rozdiel od ráfikových je servis kotúčových bŕzd o niečo zložitejší.dodáva Bilík. Ak nemáte s opravou bŕzd skúsenosti, je určite vhodné ísť do špecializovaného servisu, kde vám brzdy radi preveria.Preverte, či je všetko na svojom mieste. Pred prvou jazdou je vhodné skontrolovať a namazať reťaz a vidlicu, nastaviť riadenie či dotiahnuť uvoľnené skrutky.radí Miro Bilík z Green Bike, kde vám s celkovou revíziou bicykla radi pomôžu.Cyklovýlet sa môže kedykoľvek nečakane predĺžiť. Preto je vhodné byť vopred pripravený a mať na bicykli aj predný svetlomet a zadné červené svetlo. Chýbať by nemali ani oranžové odrazky na pedáloch a kolesách bicykla. Zabúdať však netreba ani na vašu prípravu ako cyklistu. Najmä začiatkom jari zvykne byť počasie nevyspytateľné, preto je vodné zvoliť správne oblečenie a v zálohe mať aj niečo navyše. Dôležitý je aj pitný režim a najmä prilba, ktorá by mala byť povinnou výbavou každého cyklistu. Miro Bilík z Green Bike však odporúča so sebou nosiť aj základné náradie na opravu defektu.Na Slovensku zlodeji ročne ukradnú stovky bicyklov. Preto sa oplatí myslieť aj na poistenie. Poistenie bicykla, ktoré ponúka na trhu ako jediná poisťovňa Generali, preplatí krádež bicykla alebo elektrobicykla, a to hocikde, nielen na adrese poistenia, ako je to v prípade poistenia domácnosti.vysvetľuje Kristína Šafáriková, produktová manažérka B2B a bankopistenia poisťovne Generali.Nový bicykel priamo pri jeho kúpe u predajcov bicyklov, ktorí poistenie poskytujú. Celý zoznam poskytovateľov poistenia nájdete na webe poisťovne Generali. Poistiť je však možné aj starší bicykel a to do veku 3 rokov.radí Kristína Šafáriková z poisťovne Generali. S poistením bicykla získavate aj asistenčné služby, ktoré v prípade nehody zabezpečia odvoz cyklistu do zdravotníckeho zariadenia, odvoz bicykla do servisu či jeho opravu pri nehode.Navyše, ak si teraz k poisteniu bicykla zakúpite aj špeciálny zámok Abus (minimálne Security level 10), môžete na poistnom ušetriť až 30 %. V prípade krádeže bicykla so zámkom Abus, vám tak preplatíme nielen bicykel, ale navyše dostane aj nový zámok od firmy Abus.