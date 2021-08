Jedna z obetí tragickej nehody pri Ilave chcela len pomôcť, keď do havarovaného vozidla nabúralo ďalšie (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Utorková dopravná nehoda na diaľnici D1 pri Ilave mala fatálne následky pre dvojicu mužov vo veku 22 a 36 rokov. Jeden z nich podľa trenčianskej krajskej polície bol pritom len okoloidúcim účastníkom cestnej premávky, ktorý chcel pomôcť osobám v havarovanom Subaru. Jeho vodička z doposiaľ nezistených príčin prešla do priekopy mimo cestu.„Podľa doterajších zistení okoloidúci účastník cestnej premávky prišiel osobám v havarovanom Subaru poskytnúť prvú pomoc. V tom čase do vozidla Subaru narazil z doposiaľ presne nezistených príčin, pravdepodobne v dôsledku šmyku, vodič vozidla Alfa Romeo. Pomáhajúci muž a jeden účastník dopravnej nehody utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Dvaja účastníci utrpeli ľahké zranenia," uviedla polícia.Vodiči oboch havarovaných vozidiel boli na mieste podrobení dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy.„Vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne už v predmetnej veci začala trestné stíhanie, a to vo veci prečinu usmrtenia. Presná príčina, ako aj miera zavinenia tejto tragickej dopravnej nehody sú aj naďalej predmetom vyšetrovania," dodala polícia.