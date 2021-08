Projekt Daj šancu je v plnom prúde, vo vlakoch ZSSK už sedem mesiacov pôsobia asistenti vlakvedúcich

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Na dvoch tratiach východného Slovenska môžu cestujúci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) už sedem mesiacov stretnúť okrem vlakvedúcich aj ich asistentov. Táto pozícia, vytvorená v rámci projektu Daj šancu, pomáha sprevádzajúcemu personálu zvyšovať kvalitu služieb a predchádzať konfliktom s cestujúcimi z marginalizovaných komunít, ku ktorým zvykne dochádzať najmä na tratiach východného Slovenska. Projekt, ktorý má zvýšiť komfort cestujúcich aj sprevádzajúceho personálu, je hradený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.Významnou skupinou cestujúcich vlakmi ZSSK a zároveň znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce sú aj obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Vysoká miera koncentrácie zákazníkov pochádzajúcich z prostredia generačnej chudoby si vyžaduje špecifický prístup nielen k cestujúcim, ale aj k zamestnancom. Preto projekt Daj šancu vytvoril pracovné príležitosti pre 10 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov prostredníctvom riadnej (full-time) pracovnej pozície asistenta vlakvedúceho. Spolu 6 mužov a 4 ženy vo veku od 20 do 50 rokov pomáha vlakvedúcim bezpečne sprevádzať vlaky osobnej dopravy na tratiach Michaľany – Čierna nad Tisou a Poprad-Tatry – Kežmarok. Projekt bude trvať spolu 29 mesiacov, od februára 2020 do júna 2022.uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.Počas prvých 4 mesiacov asistenti absolvovali adaptačné obdobie, kedy sa im venoval pridelený vlakvedúci (mentor). Neskôr už jazdili podľa turnusu a vo vlakoch fungovali viac-menej samostatne. Vo svojej náplni práce sa asistenti vlakvedúceho venujú najmä komunikácii s cestujúcimi a predchádzaniu problémovým situáciám. Ďalej cestujúcich informujú o prepravnom poriadku, bezplatnej preprave a všeobecne o železnici. Venujú sa tiež revízii úplnosti čistoty a nedostatkov vo vlakových súpravách a ich včasnému hláseniu vlakvedúcemu. V rámci projektu Daj šancu strávili asistenti vlakvedúceho (od 2/2021 do 7/2021) približne 9 000 hodín vo vlakoch ZSSK.Milan Jano z Michalian, vlakový asistent v oblastnej správe depa Košice, je vďačný za prácu na železnici.priblížil. Z kritických situácií najčastejšie riešia hlučných cestujúcich, ľudí bez lístkov, opitých, či bez rúška. Vlaková asistentka Božena Kokyová projekt tiež hodnotí pozitívne a vidí prvé zmeny v správaní niektorých cestujúcich.uviedla.Projekt Daj šancu ideovo nadväzuje na úspešný projekt dopravných asistentov (DOPAS), ktorý ZSSK realizovala z vlastných zdrojov. V rámci DOPAS-u sme sa dokázali pripraviť na rôzne špecifiká spolupráce a v pilotnej prevádzke otestovať interakciu v rámci pracovných pozícií vlakvedúci – asistent vlakvedúceho a tiež reakcie cestujúcich, ktoré boli vo väčšine prípadov pozitívne. Pôsobením DOPAS vo vlakoch ZSSK sme zvyšovali kultúru cestovania ako i jej bezpečnosť na trati Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa.V rámci projektu DOPAS realizovalo 21 dobrovoľníkov okrem aktivít vo vlakových súpravách aj osvetové činnosti v rámci MRK, kde pracovali s rôznymi vekovými skupinami (od detí až po seniorov) a vysvetľovali zásady konformného cestovania vo vlakoch ZSSK. Účastníci projektu DOPAS dokopy realizovali 569 jázd vo vlakových súpravách, 478 hodín v rámci osvetových činností pre 2782 klientov. Realizácia aktivít projektu DOPAS prebiehala v období od 2/2020 do 12/2020, následne bol projekt kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 prerušený a neskôr aj predčasne ukončený.Viac o projekte DOPAS sa môžete dočítať tu - https://www.zssk.sk/aktuality/dopravni-asistenti-v-tatrach-maju-za-sebou-prvy-polrok-dobrovolnicenia/ Informačný servis