Jedno z najstarších slovenských vinárstiev Hubert J. E. zbiera ocenenia doma i vo svete

106 medailí pre Hubert J. E. len za rok 2022

20.3.2023 (SITA.sk) - Najväčší producent sektov na Slovensku s ročným objemom niekoľkých miliónov fliaš sa vďaka poctivému remeslu, kvalite a inováciám každoročne presadzuje v početnej konkurencii. Exceluje nielen vďaka sektom, no ocenenia získavajú aj vína a brandy z produkcie vinárstva. Dôkazom toho je 82 slovenských a 24 medzinárodných produktových ocenení len za rok 2022 a certifikát najvyššej kvality FSSC 22000.Vinárstvo Hubert J. E. so sídlom v Seredi prináša široký sortiment nápojov ktoré spája tradícia, vášeň a základná surovina slúžiaca na ich výrobu – hrozno. Vinárstvo, ktoré ako prvý na svete mimo územia Francúzska začal vyrábať šumivé víno tradičnou metódou je od roku 2000 členom nemeckej skupiny Henkell & Co Setkellereien KG a začlenil sa aj do veľkého rodinného koncernu Oetker Gruppe. Od roku 2019 je členom skupiny Henkell Freixenet. Do portfólia produktov vinárskeho závodu patrí kolekcia sektov, ktorá zahŕňa suché, polosladké, sladké, biele, ružové, červené a nealko sekty. V roku 2008 vinárstvo rozšírilo svoje portfólio o slovenské produkty spoločnosti Vitis, pod ktoré spadajú biele, červené či ružové vína a pribudli k nim aj sýtené perlivé vína. Kolekciu produktov vinárstva uzatvára kategória destilátov a liehovín a výroba "slovenskej legendy" Karpatské brandy.Rok 2022 sa javí ako veľmi úspešný pre široké spektrum produktov vinárstva Hubert J. E. a tiež pre vinárstvo ako celok. Ten už v roku 1846, keď ešte sídlil na Radlinského ulici v Bratislave získal zlatú medailu za čistotu, vynikajúcu chuť a celkovú kvalitu, ktorou sa vtedy vyrábané šumivé víno najviac približovalo francúzskemu šampanskému. O polstoročie neskôr jeho kvalitu ocenil aj manžel cisárovnej Sissi – František Jozef I. a následne firma získala francúzsky kríž za úspechy na medzinárodnej výstave vín v Bordeaux. Po presídlení výroby do Serede v roku 1952, kde sídli dodnes si produkcia vinárstva naďalej udržiava nadštandard a kvalitu, ktorú oceňujú odborníci doma i vo svete.Súhrnným dôkazom kvality je certifikát od jednej zo svetovo uznávaných certifikačných autorít Bureau Veritas Certification, podľa ktorého vinárstvo Hubert J. E. garantuje v celej svojej produkcii najvyššie kvalitatívne štandardy a je certifikované ako líder v oblasti kontrolovanej kvality (FSCC 22000).Jednotlivé produkty vinárstva obstáli aj na slovenských a zahraničných súťažiach a prehliadkach. Z 24 medzinárodných ocenení si zlatú medailu odniesol aj u nás veľmi obľúbený Hubert de Luxe a a to z podujatia Vinalies Paris. Zlatom sa pýši tiež Hubert De Luxe rosé a tento vydarený sekt ho získal na medzinárodnom podujatí Concours Mondial de Bruxelles Rosé. Na medzinárodnom Grand Prix Vinex triumfovali hneď dva sekty a to Johann Hubert a Hubert de Luxe rosé. Zo súťaže Effervescents Du Monde priniesol zlatú medailu Hubert L‘ Original Brut a zlatú medailu získala aj minuloročná novinka – Hubert Ice Club rosé a to na súťaži AWC Vienna u našich rakúskych susedov. Medzi ocenenými produktami sa často opakuje aj Hubert Grand Zero Dosage – striebornú medailu získal na medzinárodnej súťaži Mundus Vini a tiež na už spomínanej AWC Vienna.Bronzovú medailu z medzinárodného podujatia získalo aj Karpatské Brandy Špeciál V. S. O. P na International Wine and Spirits Competition v Londýne. A medaily zo zahraničných podujatí s medzinárodnou účasťou patria aj tichým vínam a to konkrétne Rizlingom rýnskym z kolekcie Vitis Galéria a Vitis Poézia. A darí sa aj vínam Chateau Pezinok, odrody Chardonnay a Rizling Rýnsky, ktoré si už v novom ročníku 2023 z parížskej výstavy odniesli fantastické tri medaily a to dve zlaté a jednu striebornú.Na slovenských podujatiach boli v roku 2022 zlatou medailou ocenené sekty Johann Hubert (Vitis Aurea Modra, Danube Vine, Vino Show Bojnice), Hubert Cabernet Sauvignon (Vínne Trhy Pezinok) a Hubert Grand Medium Dry Blanc (Vino Show Bojnice). Na podujatí Agrovíno Nitra získali titul celkového šampióna a 3 zlaté medaily hneď tri sekty z produkcie Hubert J. E a to Hubert Ice Club rosé, Hubert De Luxe rosé a Hubert Grand rosé, zlatá medaila patrí aj sektu Johann Hubert. Medzi zlatom ocenené vína v Nitre sa zaradilo aj víno Vitis Poézia Rizling rýnsky neskorý zber 2019.Na Vino Tirnavia sa šampiónom a držiteľom zlatej medaily stal Hubert L‘ Original brut a cti v podobe zlatej medaily sa dostalo aj tomu istému Rizlingu rýnskemu, ako na súťaži v Nitre. Mnoho ďalších medailí, zväčša strieborných si odniesli aj ďalšie obľúbené produkty vinárstva.Najúspešnejšie a zlatom najoceňovanejšie produkty doma aj v zahraničí za rok 2022 sú sekt Johann Hubert, Hubert L‘ Original brut a Hubert Cabernet Sauvignon. Príjemným prekvapením je niekoľko slovenských a aj medzinárodné ocenenie pre Hubert Ice Club rosé a jednoznačným šampiónom medzi vínami sa stal mimoriadne vydarený Vitis Poézia Rizling rýnsky neskorý zber 2019.Vinárstvo Hubert J. E. každoročne dokazuje, že spojenie hodnôt, tradície a kvality sa odráža aj v produktoch, ktoré sú obľúbené nielen medzi konzumentmi, ale zaslúžene získavajú vysoké hodnotenia aj na odborných podujatiach. Vďaka za to patrí odborníkom z vinárstva, pre ktorých je ich práca vášňou.Celé portfólio produktov vinárstva nájdete na https://www.najnapoje.sk/ Informačný servis