Si Ťin-pching: Čínsky mierový plán odráža záujmy svetového spoločenstva

Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok uviedol, že návrh Pekingu na vyriešenie konfliktu na Ukrajine odráža názory svetového spoločenstva a snaží sa neutralizovať dôsledky krízy.





Si Ťin-pching vo vyjadrení pre ruský denník Rossijskaja gazeta zverejnenom tesne pred zahájením návštevy Moskvy však zároveň priznal, že riešenie konfliktu na Ukrajine nie je jednoduché.Čínsky mierový plán, ktorý Peking zverejnil vo februári, podľa jeho slov predstavuje "v maximálnej možnej miere jednotu názorov svetového spoločenstva". "Dokument slúži ako konštruktívny faktor pri neutralizácii dôsledkov krízy a podpore politického urovnania. Komplexné problémy nemajú jednoduché riešenia," uviedol čínsky prezident.Mierové riešenie situácie na Ukrajine by zároveň "zaistilo stabilitu globálnej výroby a dodávateľských reťazcov", dodal.Si Ťin-pching vyzval na "racionálne východisko" z krízy, ktoré by sa podľa jeho slov "našlo, ak by sa všetci riadili koncepciou spoločnej, komplexnej a udržateľnej bezpečnosti a pokračovali v dialógu a konzultáciách rovnocenným, obozretným a pragmatickým spôsobom".Čínsky prezident uviedol, že jeho návšteva Ruska, ktorú zaháji v pondelok, je zameraná na posilnenie priateľstva medzi oboma krajinami, všestranného partnerstva a strategickej interakcie vo svete ohrozovanom "aktmi hegemónie, despotizmom a násilím"."Neexistuje univerzálny model vlády a neexistuje svetový poriadok, kde by rozhodujúce slovo patrilo jedinej krajine," dodal. "Globálna solidarita a mier bez rozkolov a prevratov sú v spoločnom záujme celého ľudstva," povedal.Peking uzavrel vlani vo februári s Moskvou takzvané partnerstvo bez hraníc, a to len niekoľko týždňov pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Komunistická Čína dlhodobo odmieta odsúdiť inváziu a kritizuje západné sankcie voči Moskve, za čo si zas vyslúžila kritiku Západu.