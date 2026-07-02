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02. júla 2026

Nemecký výrobca dronov Quantum získal miliardu eur, hodnota firmy prudko vzrástla


Tagy: Nemecká armáda Ruská hrozba Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské ozbrojené sily Vojna na Ukrajine výroba dronov

Európsky obranný priemysel láka rekordné investície, spoločnosť dodáva prieskumné drony aj ukrajinskej armáde. Nemecký výrobca



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gettyimages 2219290618 676x451 2.7.2026 (SITA.sk) - Európsky obranný priemysel láka rekordné investície, spoločnosť dodáva prieskumné drony aj ukrajinskej armáde.

Nemecký výrobca bezpilotných systémov Quantum Systems vo štvrtok oznámil, že v novom investičnom kole získal jednu miliardu eur. Hodnota spoločnosti sa tým viac ako zdvojnásobila na takmer sedem miliárd eur.



Rýchlo rastúca spoločnosť


Mníchovská firma patrí medzi najrýchlejšie rastúce európske obranné technologické spoločnosti. Vyrába prieskumné drony a autonómne systémy využívajúce umelú inteligenciu, ktoré dodáva okrem iného ukrajinským ozbrojeným silám, nemeckej armáde a ďalším európskym armádam.



Veľké mená


Medzi investorov patria americká investičná skupina Blackstone, letecký koncern Airbus a investičné spoločnosti Noteus a Advent.


„Toto financovanie nám umožní zvýšiť výrobu, expandovať na globálne trhy a dodávať novú generáciu autonómnych systémov poháňaných umelou inteligenciou,“ uviedol spoluriaditeľ spoločnosti Sven Kruck.



Ruská hrozba


Quantum Systems dosiahol minulý rok tržby približne 300 miliónov eur. Firma zároveň rozširuje svoje portfólio a okrem prieskumných dronov vyvíja aj autonómne pozemné a námorné systémy.


Masívny záujem investorov o obranné technológie odráža rastúce zbrojenie európskych krajín v reakcii na pokračujúcu ruskú hrozbu a obavy z budúceho rozsahu bezpečnostných záväzkov Spojených štátov voči Európe.




Zdroj: SITA.sk - Nemecký výrobca dronov Quantum získal miliardu eur, hodnota firmy prudko vzrástla © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemecká armáda Ruská hrozba Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské ozbrojené sily Vojna na Ukrajine výroba dronov
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