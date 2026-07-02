|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 2.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Berta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. júla 2026
Nemecký výrobca dronov Quantum získal miliardu eur, hodnota firmy prudko vzrástla
Európsky obranný priemysel láka rekordné investície, spoločnosť dodáva prieskumné drony aj ukrajinskej armáde. Nemecký výrobca
Zdieľať
Nemecký výrobca bezpilotných systémov Quantum Systems vo štvrtok oznámil, že v novom investičnom kole získal jednu miliardu eur. Hodnota spoločnosti sa tým viac ako zdvojnásobila na takmer sedem miliárd eur.
Rýchlo rastúca spoločnosť
Mníchovská firma patrí medzi najrýchlejšie rastúce európske obranné technologické spoločnosti. Vyrába prieskumné drony a autonómne systémy využívajúce umelú inteligenciu, ktoré dodáva okrem iného ukrajinským ozbrojeným silám, nemeckej armáde a ďalším európskym armádam.
Veľké mená
Medzi investorov patria americká investičná skupina Blackstone, letecký koncern Airbus a investičné spoločnosti Noteus a Advent.
„Toto financovanie nám umožní zvýšiť výrobu, expandovať na globálne trhy a dodávať novú generáciu autonómnych systémov poháňaných umelou inteligenciou,“ uviedol spoluriaditeľ spoločnosti Sven Kruck.
Ruská hrozba
Quantum Systems dosiahol minulý rok tržby približne 300 miliónov eur. Firma zároveň rozširuje svoje portfólio a okrem prieskumných dronov vyvíja aj autonómne pozemné a námorné systémy.
Masívny záujem investorov o obranné technológie odráža rastúce zbrojenie európskych krajín v reakcii na pokračujúcu ruskú hrozbu a obavy z budúceho rozsahu bezpečnostných záväzkov Spojených štátov voči Európe.
Zdroj: SITA.sk - Nemecký výrobca dronov Quantum získal miliardu eur, hodnota firmy prudko vzrástla © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Jednoduché zbieranie bodov, prehľadnejšia aplikácia a výhody na mieru: Kaufland Card XTRA prináša XTRA bonusy
Sledujte historický pokus Pitbulla o zápis do GUINNESS WORLD RECORDS™ naživo z londýnskeho BST Hyde Park