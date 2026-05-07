 24hod.sk    Zo zahraničia

07. mája 2026

Jeffrey Epstein údajne napísal list na rozlúčku. Čo chcete, aby som urobil – rozplakal sa, stojí na jeho konci


Epsteinov spoluväzeň uviedol, že list našiel v knihe po tom, ako finančník, ktorý podľa úradov spáchal samovraždu, sa aj niekoľko týždňov pred svojou smrťou neúspešne pokúsil siahnuť si na ...



7.5.2026 (SITA.sk) - Epsteinov spoluväzeň uviedol, že list našiel v knihe po tom, ako finančník, ktorý podľa úradov spáchal samovraždu, sa aj niekoľko týždňov pred svojou smrťou neúspešne pokúsil siahnuť si na život.


Americký sudca v stredu zverejnil list na rozlúčku, ktorý údajne napísal odsúdený sexuálny delikvent Jeffrey Epstein niekoľko týždňov pred smrťou v newyorskej väznici.

Epsteinov spoluväzeň uviedol, že list našiel v knihe po tom, ako sa finančník niekoľko týždňov pred svojou smrťou v auguste 2019 neúspešne pokúsil o samovraždu.

List bol roky zapečatený


Mesiace ma vyšetrovali a nenašli NIČ!!! Je to skutočný dar, keď si človek môže sám vybrať, kedy sa rozlúči.“ uvádza sa v texte listu napísanom na linajkovom papieri. Text sa končí slovami: „Čo chcete, aby som urobil – rozplakal sa!! Žiadna zábava – NESTOJÍ TO ZA TO!!

List bol roky zapečatený. Sudca Kenneth Karas z amerického okresného súdu pre južný obvod New Yorku list zverejnil na žiadosť denníka The New York Times. Aj keď pravosť dokumentu nebola overená, jeho zverejnenie prichádza v čase pretrvávajúcich otázok o smrti vplyvného finančníka, ktorý čakal na proces v súvislosti s obvineniami z obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely.

Jeho smrť označili za samovraždu


Jeho smrť úrady označili za samovraždu. Viaceré bezpečnostné zlyhania vo väznici a chýbajúce záznamy z bezpečnostných kamier však vyvolali pretrvávajúce pochybnosti o oficiálnej verzii udalostí.

Prípad Epsteina naďalej otriasa americkou aj britskou politikou, keďže v uplynulých mesiacoch boli zverejnené spisy súvisiace s rozsiahlym vyšetrovaním jeho prípadu.


Zdroj: SITA.sk - Jeffrey Epstein údajne napísal list na rozlúčku. Čo chcete, aby som urobil – rozplakal sa, stojí na jeho konci © SITA Všetky práva vyhradené.

