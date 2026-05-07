Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Kandidátka na primátorku Banskej Bystrice Diana Javorčíková predstavila plán zmien, podporila ju aj široká koalícia – FOTO
Diana Javorčíková je banskobystrická mestská poslankyňa a projektová manažérka. Kandidátka na post primátorky Banskej Bystrice Diana ...
7.5.2026 (SITA.sk) - Diana Javorčíková je banskobystrická mestská poslankyňa a projektová manažérka.
Kandidátka na post primátorky Banskej Bystrice Diana Javorčíková ide do kampane s podporou strán Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Demokrati a lokálnych iniciatív Banskobystrická alternatíva (BBA) a Bystrica má na viac. Okrem širokej koalície predstavila svoj odborný tím a konkrétny program 20 riešení pre modernizáciu mesta.
„Vymenili sme politické tričká za banskobystrický dres. Pochopili sme, že Bystrica nepotrebuje osamelého superhrdinu, ale spoluprácu nás všetkých,“ vyhlásila Javorčíková.
Ako dôkaz sily tohto spojenia uviedla úspechy z posledného roka, kedy sa aktivistom a opozičným poslancom podarilo zachrániť 425 stromov v Mestskom parku pred výrubom a zastaviť predĺženie zmluvy s monopolným dopravcom MHD o ďalšie 4 roky dodatkom a bez súťaže.
Hlavným pilierom kampane je program „20 riešení pre Banskú Bystricu“. Ten sa zameriava na pálčivé problémy mesta, ktoré nie sú podľa Javorčíkovej riešené dostatočne a mesto stagnuje. Dôkazom je podľa nej odliv mladých rodín, chýbajúce nájomné byty, stagnujúca doprava a zanedbaná údržba.
Javorčíková zdôraznila, že na rozdiel od populistických sľubov má každý bod programu jasne zadefinované finančné krytie cez eurofondy, dotačné schémy a štátne fondy, či zefektívnenie mestského rozpočtu.
„Banská Bystrica dnes prešľapuje na mieste. Je jedným z najrýchlejšie starnúcich miest na Slovensku a mladí ľudia odchádzajú za lepším životom inam. Tento trend je zvrátiteľný, ak včas premeníme nenaplnený potenciál nášho mesta na realitu,“ uviedla kandidátka.
Diana Javorčíková je banskobystrická mestská poslankyňa a projektová manažérka. Dlhodobo sa venuje témam transparentnosti, ochrany životného prostredia a efektívnej správy mesta. O post primátorky sa uchádzala aj v roku 2022, vtedy skončila na druhom mieste za zvoleným primátorom Jánom Noskom.
Zdroj: SITA.sk - Kandidátka na primátorku Banskej Bystrice Diana Javorčíková predstavila plán zmien, podporila ju aj široká koalícia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„20 riešení pre Banskú Bystricu“
Jasne zadefinovaný program
Jeffrey Epstein údajne napísal list na rozlúčku. Čo chcete, aby som urobil – rozplakal sa, stojí na jeho konci
Morliny Foods zverejňuje svoju ESG správu
