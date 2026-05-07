Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
Tisícky domácností na strednom Slovensku dostali list od SSD. Majú možnosť ušetriť nemalé peniaze
Niektoré domy majú hlavné ističe so zbytočne vysokou hodnotou. Na elektrickú kapacitu, ktorú blokujú a nevyužívajú, čakajú iní aj niekoľko rokov. Množstvo domov nemá hlavný istič vôbec. ...
7.5.2026 (SITA.sk) - Niektoré domy majú hlavné ističe so zbytočne vysokou hodnotou.
Na elektrickú kapacitu, ktorú blokujú a nevyužívajú, čakajú iní aj niekoľko rokov. Množstvo domov nemá hlavný istič vôbec. Majiteľom týchto nehnuteľností zostávajú dva mesiace. Ak odignorujú odporúčania energetikov, za elektrinu si priplatia.
Domácnosti na strednom Slovensku, ktoré odoberajú elektrinu so sadzbou D3 a D4, čaká od 1. júla zmena pri účtovaní fixného poplatku za odberné miesto. Po novom sa bude platba odvíjať od hodnoty hlavného ističa. Každý odberateľ tak bude platiť za to, akú kapacitu pripojenia k elektrickej sieti má k dispozícii. Čím bude mať vyššiu hodnotu hlavného ističa v ampéroch, tým vyššiu kapacitu môže využívať a úmerne k tomu narastá mesačný poplatok za odberné miesto. Na rovnakom princípe už fungujú aj domácnosti so sadzbami D5 až D8. Ide tak o postupné zjednocovanie spôsobu účtovania a zavádzanie spravodlivejšieho systému v celom segmente.
"Ak sú v tej istej sadzbe dva domy s približne rovnakou spotrebou elektriny, pričom jeden má hodnotu hlavného ističa nastavenú správne s ohľadom na príkon spotrebičov a druhý trikrát vyššiu, ako skutočne potrebuje, je nespravodlivé, aby platili rovnako. Ten druhý dom blokuje kapacitu pre ďalšie dve domácnosti. Samozrejme, ak niekto naozaj potrebuje vyššiu kapacitu, ktorá odráža reálny príkon spotrebičov, je to v poriadku. Zároveň je fér, aby si za to priplatil," priblížil princíp zmeny Ľubomír Hláčik, riaditeľ sekcie zákaznícky servis zo Stredoslovenskej distribučnej. O primeranej hodnote hlavného ističa sa treba poradiť s odborníkom na elektroinštalácie.
Sadzbu D3 a D4 využíva momentálne asi 75-tisíc odberných miest v regionálnej pôsobnosti Stredoslovenskej distribučnej. Zhruba deväťtisíc z nich dostalo od energetikov zo SSD list. V ňom ich upozornili, že patria do skupiny odberateľov, ktorá má pravdepodobne zbytočne vysokú hodnotu hlavného ističa, prípadne ho nemá nainštalovaný vôbec, respektíve je jeho hodnota nečitateľná. V jednom aj druhom prípade im tak hrozí od 1. júla nárast fixných poplatkov za elektrinu. Riešením je zníženie hodnoty hlavného ističa na optimálnu výšku, prípadne jeho inštalácia a zazmluvnenie.
"Chýbajúci hlavný istič je problémom nielen z technického, ale aj legislatívneho hľadiska. Musí ho mať každé odberné miesto. Plní ochrannú funkciu pred preťažením a náhlym skratom, umožňuje bezpečné odpojenie domácnosti pri poruche či údržbe a zároveň limituje maximálny odber prúdu z distribučnej sústavy. Ak si domácnosť nenainštaluje a nezazmluvní hlavný istič s jasne čitateľnou hodnotou, od 1. júla jej budeme účtovať poplatok ako pri hlavnom ističi s hodnotu 3x63 A. V prípade, že si domácnosť doinštaluje istič a postačuje jej hodnota napríklad 3x25 A, môže ušetriť až 200 eur ročne. Pri prechode z 3x40 A na 3x25 A ušetrí domácnosť takmer 80 eur ročne," priblížil možnú úsporu na konkrétnych príkladoch Ľ. Hláčik.
Stredoslovenská distribučná zverejnila na svojej internetovej stránke online kalkulačku s možnosťou výpočtu úspory pri znížení hodnoty hlavného ističa. Odberatelia tam nájdu aj podrobný návod, ako postupovať v prípade záujmu o zazmluvnenie alebo optimalizáciu hlavného ističa. Spracovanie žiadosti zo strany distribučnej spoločnosti trvá približne 15 dní.
Odberateľovi, ktorý požiada o zmenu do konca júna, zrealizuje SSD odplombovanie a zaplombovanie odberného miesta bezplatne. Fyzickú inštaláciu alebo výmenu hlavného ističa si však zabezpečuje odberateľ, pretože je jeho majetkom. Mal by o to požiadať certifikovaného odborníka alebo firmu. Cena ističa sa pohybuje približne do 30 eur, ale treba počítať aj s nákladmi na inštaláciu. Ďalším benefitom, ktorý pri tejto príležitosti poskytuje SSD, je možnosť ponechania elektromera na pôvodnom mieste. A to aj v prípade, že sa nenachádza na hranici pozemku, ako to vyžadujú štandardy. Domácnosti, ktoré zareagujú na výzvu energetikov do konca júna, tak môžu ušetriť desiatky až stovky eur nielen pri samotnej výmene ističa, ale aj každoročne pri platbách za elektrinu.
"Prvým cieľom je úspora domácností cez spravodlivejšie rozdelenie poplatkov tak, aby tí, ktorým stačí nižšia kapacita, nedoplácali na tých, ktorí využívajú vyššiu kapacitu. Prípadne, aby tí zodpovední nedoplácali na tých, ktorí ju len zbytočne blokujú. Druhým cieľom je uvoľnenie kapacity v distribučnej sústave pre ďalších odberateľov," zhrnul riaditeľ zákazníckeho servisu SSD Hláčik.
V praxi to znamená, že ak si, napríklad, na jednej ulici zníži hodnotu hlavného ističa niekoľko domov, v elektrickej sieti sa tým uvoľní kapacita pre okamžité pripojenie novej nehnuteľnosti. V opačnom prípade by hrozilo, že pripojeniu by muselo predchádzať rozšírenie alebo posilnenie vedenia, čo by si vyžadovalo nielen dodatočné investície, ale vzhľadom na povoľovacie procesy aj oveľa viac času.
Nový spôsob účtovania fixného poplatku za odberné miesto zladí odberateľov na strednom Slovensku s východom a západom krajiny, kde sa rovnaký princíp uplatňuje už dlhšie. V priebehu minulého roka začala Stredoslovenská distribučná tento mechanizmus zavádzať pri sadzbách D5 až D8. O zníženie hodnoty hlavného ističa požiadalo takmer tritisíc odberateľov. Vďaka tomu sa v distribučnej sieti uvoľnila kapacita vo výške takmer 30 MW. Ide o výkon postačujúci pre zhruba 1 800 rodinných domov s ističom 3x25 A.
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje približne 33-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú takmer 800-tisíc domácností a firiem.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tisícky domácností na strednom Slovensku dostali list od SSD. Majú možnosť ušetriť nemalé peniaze © SITA Všetky práva vyhradené.
Predimenzovaný, nečitateľný alebo žiadny
Do júla je plombovanie zadarmo
Vlani zareagovalo tritisíc domácností
V rámci akcie Brat policajti obvinili jednu osobu, zabránili ťažkému ublíženiu na zdraví – FOTO
Jeffrey Epstein údajne napísal list na rozlúčku. Čo chcete, aby som urobil – rozplakal sa, stojí na jeho konci
