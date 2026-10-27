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27. októbra 2026
Jemenskí Húsíovia oznámili raketový útok na najväčšiu saudskoarabskú rafinériu
Jemenskí povstalci tvrdia, že zásah spôsobil rozsiahle požiare. Saudská Arábia útok zatiaľ nepotvrdila. Jemenskí povstalci Húsíovia v utorok ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Jemenskí povstalci tvrdia, že zásah spôsobil rozsiahle požiare. Saudská Arábia útok zatiaľ nepotvrdila.
„Jemenským ozbrojeným silám sa podarilo zasiahnuť rafinériu Ras Tanúra vo Východnej provincii balistickou raketou,“ uviedol na sociálnej sieti X vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí.
Saudskoarabské úrady ani štátna spoločnosť Saudi Aramco zásah zatiaľ nepotvrdili. Nezávisle sa nepodarilo overiť ani tvrdenia o rozsahu požiarov.
Rafinéria Ras Tanúra s kapacitou približne 550-tisíc barelov denne patrí medzi najvýznamnejšie ropné zariadenia regiónu.
Saudskoarabská koalícia v utorok oznámila zostrelenie troch balistických rakiet a štyroch dronov smerujúcich na územie kráľovstva.
Húsíovia už v pondelok tvrdili, že zaútočili na strategický ropovod Východ – Západ a letisko v Rijáde. Počas víkendu oznámili aj útoky na ropný terminál Janbú a rafinériu Rábig.
Eskalácia ohrozuje dodávky ropy v čase, keď vojna na Blízkom východe obmedzuje dopravu cez Hormuzský prieliv. Predstavitelia Saudskej Arábie, Turecka a Pakistanu medzitým rokovali v Teheráne o zmiernení napätia.
Zdroj: SITA.sk - Jemenskí Húsíovia oznámili raketový útok na najväčšiu saudskoarabskú rafinériu © SITA Všetky práva vyhradené.
Jemenskí povstalci Húsíovia v utorok oznámili, že balistickou raketou zaútočili na najväčšiu ropnú rafinériu Saudskej Arábie.
Útok podľa nich spôsobil rozsiahle požiare v strategickom zariadení Ras Tanúra na východe krajiny.
„Jemenským ozbrojeným silám sa podarilo zasiahnuť rafinériu Ras Tanúra vo Východnej provincii balistickou raketou,“ uviedol na sociálnej sieti X vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí.
Nič nepotvrdili
Saudskoarabské úrady ani štátna spoločnosť Saudi Aramco zásah zatiaľ nepotvrdili. Nezávisle sa nepodarilo overiť ani tvrdenia o rozsahu požiarov.
Rafinéria Ras Tanúra s kapacitou približne 550-tisíc barelov denne patrí medzi najvýznamnejšie ropné zariadenia regiónu.
Saudskoarabská koalícia v utorok oznámila zostrelenie troch balistických rakiet a štyroch dronov smerujúcich na územie kráľovstva.
Útoky sa stupňujú
Húsíovia už v pondelok tvrdili, že zaútočili na strategický ropovod Východ – Západ a letisko v Rijáde. Počas víkendu oznámili aj útoky na ropný terminál Janbú a rafinériu Rábig.
Eskalácia ohrozuje dodávky ropy v čase, keď vojna na Blízkom východe obmedzuje dopravu cez Hormuzský prieliv. Predstavitelia Saudskej Arábie, Turecka a Pakistanu medzitým rokovali v Teheráne o zmiernení napätia.
Zdroj: SITA.sk - Jemenskí Húsíovia oznámili raketový útok na najväčšiu saudskoarabskú rafinériu © SITA Všetky práva vyhradené.
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