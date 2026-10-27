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27. októbra 2026

Jemenskí Húsíovia oznámili raketový útok na najväčšiu saudskoarabskú rafinériu


Tagy: Húsíovia Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Rafinéria Raketový útok

Jemenskí povstalci tvrdia, že zásah spôsobil rozsiahle požiare. Saudská Arábia útok zatiaľ nepotvrdila. Jemenskí povstalci Húsíovia v utorok ...



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mideast_wars_saudi_arabia_23788 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Jemenskí povstalci tvrdia, že zásah spôsobil rozsiahle požiare. Saudská Arábia útok zatiaľ nepotvrdila.


Jemenskí povstalci Húsíovia v utorok oznámili, že balistickou raketou zaútočili na najväčšiu ropnú rafinériu Saudskej Arábie.


Útok podľa nich spôsobil rozsiahle požiare v strategickom zariadení Ras Tanúra na východe krajiny.


„Jemenským ozbrojeným silám sa podarilo zasiahnuť rafinériu Ras Tanúra vo Východnej provincii balistickou raketou,“ uviedol na sociálnej sieti X vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí.

Nič nepotvrdili


Saudskoarabské úrady ani štátna spoločnosť Saudi Aramco zásah zatiaľ nepotvrdili. Nezávisle sa nepodarilo overiť ani tvrdenia o rozsahu požiarov.

Rafinéria Ras Tanúra s kapacitou približne 550-tisíc barelov denne patrí medzi najvýznamnejšie ropné zariadenia regiónu.

Saudskoarabská koalícia v utorok oznámila zostrelenie troch balistických rakiet a štyroch dronov smerujúcich na územie kráľovstva.

Útoky sa stupňujú


Húsíovia už v pondelok tvrdili, že zaútočili na strategický ropovod Východ – Západ a letisko v Rijáde. Počas víkendu oznámili aj útoky na ropný terminál Janbú a rafinériu Rábig.

Eskalácia ohrozuje dodávky ropy v čase, keď vojna na Blízkom východe obmedzuje dopravu cez Hormuzský prieliv. Predstavitelia Saudskej Arábie, Turecka a Pakistanu medzitým rokovali v Teheráne o zmiernení napätia.


Zdroj: SITA.sk - Jemenskí Húsíovia oznámili raketový útok na najväčšiu saudskoarabskú rafinériu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Húsíovia Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Rafinéria Raketový útok
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