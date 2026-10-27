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27. októbra 2026

Potraviny či desať eur za hlas vo voľbách? Štyria muži čelia obvineniu z prečinu volebnej korupcie


Tagy: Kandidát na starostu Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Kupovanie hlasov Volebná korupcia

Polícia už niekoľko týždňov preverovala podozrenia z volebnej korupcie formou kupovania hlasov, zvážania voličov alebo zmien trvalého pobytu. Štvorica mužov v Košickom kraji čelí obvineniu z ...



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referendum2 27.10.2026 (SITA.sk) - Polícia už niekoľko týždňov preverovala podozrenia z volebnej korupcie formou kupovania hlasov, zvážania voličov alebo zmien trvalého pobytu.


Štvorica mužov v Košickom kraji čelí obvineniu z prečinu volebnej korupcie. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach, hoci sa voľby konali v sobotu 24. októbra, polícia bola v strehu už niekoľko týždňov predtým a jej príslušníci preverovali podozrenia z kupovania hlasov, zvážania voličov či účelových zmien trvalého pobytu.

„Výsledkom sú štyri obvinené osoby. Medzi obvinenými je aj 29-ročný kandidát na starostu obce v okrese Michalovce. Ten mal spolu s 39-ročným mužom zabezpečiť dvom ďalším mužom zmenu trvalého pobytu, aby mohli v obci voliť,” uvádza KR PZ v Košiciach.

Doplnilo, že za hlas konkrétnemu kandidátovi mali obvinení ponúknuť a poskytnúť aj potraviny a jeden z mužov mal tiež dostať prinajmenšom desať eur. Všetci štyria muži už čelia obvineniu, krajský policajný vyšetrovateľ ich obvinil z prečinu volebnej korupcie. Dvojica poskytujúca úplatky môže stráviť až dva roky za mrežami, prijímateľom úplatkov hrozí až jeden rok väzenia.

„Volebná korupcia je trestný čin. Trestnú zodpovednosť môže niesť nielen ten, kto úplatok ponúka, ale aj ten, kto ho prijme. O vine a treste rozhoduje súd,” uzavrela polícia.


Zdroj: SITA.sk - Potraviny či desať eur za hlas vo voľbách? Štyria muži čelia obvineniu z prečinu volebnej korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na starostu Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Kupovanie hlasov Volebná korupcia
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