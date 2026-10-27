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27. októbra 2026

Putin v „otvorenom a vecnom“ telefonáte s lídrami Fínska a Nórska obvinil Európu a NATO z predlžovania vojny


Tagy: Dánska premiérka Fínsky prezident Nórsky premiér Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine

Kyjev krátko po skončení telefonátu informoval, že prezident Zelenskyj hovoril s oboma severskými lídrami o ich kontakte s Putinom. Vladimir Putin v utorkovom telefonáte ...



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russia_putin_2_283 1 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Kyjev krátko po skončení telefonátu informoval, že prezident Zelenskyj hovoril s oboma severskými lídrami o ich kontakte s Putinom.


Vladimir Putin v utorkovom telefonáte s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom a nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störem obvinil Európsku úniu (EÚ) a Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) z predlžovania vojny na Ukrajine, informovala kancelária ruského prezidenta.

Pozornosť bola upriamená na konfrontačnú politiku krajín EÚ a NATO, ktorá vedie k predlžovaniu bojových operácií,“ uviedol Kremeľ vo vyhlásení. Lídri sa však dohodli, že budú pokračovať v priamych telefonických kontaktoch.

Zelenskyj chcel vedieť viac


Fínsko a Nórsko označili rozhovor za „otvorený a vecný“. Zdôraznili pritom, že ako susedné krajiny Ruska majú na vývoji vojny bezprostredný bezpečnostný záujem. „Výsledok tejto vojny bude mať priamy dosah na našu bezpečnosť aj na bezpečnosť celej Európy. Ukončenie vojny si vyžaduje priame rozhovory,“ uviedol Stubb vo vyhlásení.

Kyjev krátko po skončení telefonátu informoval, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril s oboma severskými lídrami o ich kontakte s Putinom. Stubb následne na sociálnej sieti zopakoval, že Fínsko a Nórsko budú naďalej podporovať Ukrajinu a úsilie o „spravodlivý a trvalý mier“.

Stubb aj Störe zároveň zdôraznili, že v rozhovore s Putinom zastupovali výlučne svoje krajiny, nie celú Európu.

Dánsko to vidí inak


Ich iniciatíva však vyvolala kritiku Dánska. Premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že krok nebol koordinovaný s ostatnými európskymi partnermi.

Som k tejto fínsko-nórskej iniciatíve veľmi skeptická. Nebola koordinovaná so zvyškom z nás,“ povedala novinárom počas stretnutia severských lídrov vo Fínsku. „Úprimne neviem, čo si tieto dve krajiny myslia, že tým môžu dosiahnuť,“ dodala.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Putin v „otvorenom a vecnom“ telefonáte s lídrami Fínska a Nórska obvinil Európu a NATO z predlžovania vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dánska premiérka Fínsky prezident Nórsky premiér Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine
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