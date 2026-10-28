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28. októbra 2026
Rusko vyvíja vlastnú alternatívu Starlinku, na projekte pracuje takmer 50 firiem. Niektoré sú pod sankciami
Ukrajinská vojenská rozviedka upozorňuje, že satelitný systém Rassvet má slúžiť predovšetkým ruskej armáde. Takmer polovica spoločností zapojených do projektu podľa nej zatiaľ nepodlieha medzinárodným ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská vojenská rozviedka upozorňuje, že satelitný systém Rassvet má slúžiť predovšetkým ruskej armáde. Takmer polovica spoločností zapojených do projektu podľa nej zatiaľ nepodlieha medzinárodným sankciám.
Rusko vyvíja vlastný satelitný komunikačný systém Rassvet, ktorý má predstavovať alternatívu k americkej sieti Starlink a zabezpečiť ruskej armáde nezávislé spojenie vrátane možnosti ovládať bezpilotné lietadlá na veľké vzdialenosti.
Podľa Hlavného spravodajského riaditeľstva ukrajinského ministerstva obrany (HUR) sa na projekte podieľa 49 ruských a bieloruských spoločností a inštitúcií. Až 23 z nich vrátane ruskej štátnej vesmírnej agentúry Roskosmos podľa Kyjeva nepodlieha sankciám žiadnej z krajín medzinárodnej sankčnej koalície. Referuje o tom web Kyiv Independent.
Ukrajinská rozviedka zverejnila zoznam zapojených subjektov na portáli War&Sanctions. Identifikovala spoločnosti zodpovedné za výrobu satelitov, budovanie pozemnej infraštruktúry aj vývoj používateľských terminálov.
Projekt vedie spoločnosť Bureau 1440, ktorá patrí do ruskej technologickej skupiny IKS Holding. Roskosmos a ďalšie podniky leteckého a kozmického priemyslu zabezpečujú nosné rakety, komponenty družíc a ich umiestňovanie na obežnú dráhu.
Podľa HUR má Rassvet predovšetkým vojenské využitie. Rusko plánuje jeho terminály integrovať do veliteľských vozidiel vrátane tých, ktoré sa používajú pri balistickom raketovom systéme Iskander-M.
Satelitná sieť by zároveň mohla umožniť ovládanie dronov na veľké vzdialenosti bez závislosti od zahraničných komunikačných služieb. Význam vlastného systému pre Moskvu vzrástol po februárovom zablokovaní ruských terminálov Starlink, keď sa k sieti mohli pripájať už len overené zariadenia.
Spoločnosť Bureau 1440 oznámila, že 23. marca vypustila prvých 16 satelitov plánovanej komunikačnej siete a 20. júla nasledovala ďalšia skupina družíc. Do financovania projektu je podľa ukrajinskej rozviedky zapojená aj banka VTB, jedna z najväčších ruských finančných inštitúcií. HUR upozorňuje, že plánované pokrytie systému sa má sústrediť predovšetkým na Ukrajinu a Európu, pričom satelitná infraštruktúra by mohla podporovať aj ruské hybridné operácie proti ďalším štátom.
Ukrajinská rozviedka preto vyzvala na rozšírenie sankcií voči všetkým subjektom podieľajúcim sa na vývoji a výrobe systému. „Spoločnosti zapojené do výroby Rassvetu musia byť zaradené na všetky čierne listiny – štátov, bánk aj podnikov – s úplným zákazom spolupráce a skutočnými dôsledkami za jeho porušenie,“ uviedla HUR. Ukrajina sa už v minulosti usilovala presadiť americké sankcie, ktoré by vývoj ruskej satelitnej siete spomalili.
Rassvet predstavuje súčasť snahy Moskvy vybudovať vlastnú komunikačnú infraštruktúru na nízkej obežnej dráhe Zeme. Na rozdiel od tradičných geostacionárnych satelitov umožňujú takéto systémy spojenie s nižším oneskorením, čo je dôležité pri prenose dát aj riadení bezpilotných prostriedkov. Rozsah skutočnej prevádzkyschopnosti ruskej siete však zatiaľ nie je jasný. Informácie o jej plánovanom vojenskom využití a zapojených spoločnostiach pochádzajú z hodnotenia ukrajinskej vojenskej rozviedky.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rusko vyvíja vlastnú alternatívu Starlinku, na projekte pracuje takmer 50 firiem. Niektoré sú pod sankciami © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko vyvíja vlastný satelitný komunikačný systém Rassvet, ktorý má predstavovať alternatívu k americkej sieti Starlink a zabezpečiť ruskej armáde nezávislé spojenie vrátane možnosti ovládať bezpilotné lietadlá na veľké vzdialenosti.
Podľa Hlavného spravodajského riaditeľstva ukrajinského ministerstva obrany (HUR) sa na projekte podieľa 49 ruských a bieloruských spoločností a inštitúcií. Až 23 z nich vrátane ruskej štátnej vesmírnej agentúry Roskosmos podľa Kyjeva nepodlieha sankciám žiadnej z krajín medzinárodnej sankčnej koalície. Referuje o tom web Kyiv Independent.
Zoznam zapojených subjektov
Ukrajinská rozviedka zverejnila zoznam zapojených subjektov na portáli War&Sanctions. Identifikovala spoločnosti zodpovedné za výrobu satelitov, budovanie pozemnej infraštruktúry aj vývoj používateľských terminálov.
Projekt vedie spoločnosť Bureau 1440, ktorá patrí do ruskej technologickej skupiny IKS Holding. Roskosmos a ďalšie podniky leteckého a kozmického priemyslu zabezpečujú nosné rakety, komponenty družíc a ich umiestňovanie na obežnú dráhu.
Podľa HUR má Rassvet predovšetkým vojenské využitie. Rusko plánuje jeho terminály integrovať do veliteľských vozidiel vrátane tých, ktoré sa používajú pri balistickom raketovom systéme Iskander-M.
Satelitná sieť by zároveň mohla umožniť ovládanie dronov na veľké vzdialenosti bez závislosti od zahraničných komunikačných služieb. Význam vlastného systému pre Moskvu vzrástol po februárovom zablokovaní ruských terminálov Starlink, keď sa k sieti mohli pripájať už len overené zariadenia.
Výzva na rozšírenie sankcií
Spoločnosť Bureau 1440 oznámila, že 23. marca vypustila prvých 16 satelitov plánovanej komunikačnej siete a 20. júla nasledovala ďalšia skupina družíc. Do financovania projektu je podľa ukrajinskej rozviedky zapojená aj banka VTB, jedna z najväčších ruských finančných inštitúcií. HUR upozorňuje, že plánované pokrytie systému sa má sústrediť predovšetkým na Ukrajinu a Európu, pričom satelitná infraštruktúra by mohla podporovať aj ruské hybridné operácie proti ďalším štátom.
Ukrajinská rozviedka preto vyzvala na rozšírenie sankcií voči všetkým subjektom podieľajúcim sa na vývoji a výrobe systému. „Spoločnosti zapojené do výroby Rassvetu musia byť zaradené na všetky čierne listiny – štátov, bánk aj podnikov – s úplným zákazom spolupráce a skutočnými dôsledkami za jeho porušenie,“ uviedla HUR. Ukrajina sa už v minulosti usilovala presadiť americké sankcie, ktoré by vývoj ruskej satelitnej siete spomalili.
Rassvet predstavuje súčasť snahy Moskvy vybudovať vlastnú komunikačnú infraštruktúru na nízkej obežnej dráhe Zeme. Na rozdiel od tradičných geostacionárnych satelitov umožňujú takéto systémy spojenie s nižším oneskorením, čo je dôležité pri prenose dát aj riadení bezpilotných prostriedkov. Rozsah skutočnej prevádzkyschopnosti ruskej siete však zatiaľ nie je jasný. Informácie o jej plánovanom vojenskom využití a zapojených spoločnostiach pochádzajú z hodnotenia ukrajinskej vojenskej rozviedky.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rusko vyvíja vlastnú alternatívu Starlinku, na projekte pracuje takmer 50 firiem. Niektoré sú pod sankciami © SITA Všetky práva vyhradené.
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