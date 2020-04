Koronavírus: Na Slovensku už otestovali 233 osád, Mikas chce zmeny pre pendlerov a Taliansko hlási najmenej obetí za deň od 14. marca (online)

21:15 Počet obetí nového koronavírusu sa v USA prehupol cez 50-tisíc, od začiatku pandémie už na ochorenie Covid-19 pozitívne otestovali 977 630 ľudí.

17:14 „Rozumieme požiadavkám pendlerom,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec , ale podotkol, že platné opatrenia bolo vydané na základe rozhodnutie hlavného hygienika a Ústredného krízového štábu SR. Situáciu podľa neho sledujú a ak to situácia dovolí, opatrenia by sa mohli pre pendlerov a ľudí vracajúcich sa zo zahraničia zmierniť.

17:53 V 54 afrických štátoch majú dovedna viac ako 30-tisíc potvrdených prípadov ochorenia Covid-19 . V nedeľu to vo svojej správe oznámili Africké centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb s tým, že na kontinente evidujú 1 374 úmrtí spôsobených novým koronavírusom. Prípady nákazy zatiaľ nehlásia len dve africké krajiny – Lesotho a Komory. Najviac prípadov Covid-19 má Juhoafrická republika, a to 4 361. Po nej nasledujú Egypt s 4 319 prípadmi, Maroko s 3 897 prípadmi a Alžírsko s 3 256 prípadmi.

16:45 Polícia na sociálnej sieti Facebook priblížila situáciu na hraničnom priechode Berg, kde protestujú pendleri.

16:09 Deficit verejných financií USA vzrastie tento rok takmer štvornásobne na zhruba 3,7 bilióna USD. Príčinou je recesia vyvolaná pandémiou koronavírusu a explózia verejných výdavkov, ktorými sa vláda snaží zmierniť jej dopady. Prognózu zverejnil v piatok Rozpočtový úrad Kongresu (CBO). Deficit za rok 2020 by bol viac ako dvojnásobne vyšší než predchádzajúci rekordný schodok z prvého roku úradovania bývalého prezidenta Baracka Obamu, pripomína agentúra AP.

15:46 Tím inžinierov z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) vyvinul vysokotlakový pľúcny ventilátor, ktorý je špeciálne navrhnutý pre pacientov nakazených novým koronavírusom. Prototyp stroja VITAL (Ventilator Intervention Technology Accessible Locally) cez týždeň prešiel kritickým testom na Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku. NASA dúfa, že stroj čoskoro schvália, aby ho mohli uviesť do praxe a pomôcť tak pacientom s koronavírusom.

15:14 Minister vnútra Roman Mikulec reagoval na chystaný protest pendlerov na hraničnom priechode Berg.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem