V bazénovom plávaní sa na olympiáde zrodili aj ďalšie dva svetové rekordy, o jeden sa postaral Američan Bobby Finke

Nová taktika od trénerov

Vylepšil bilanciu amerických športovcov

4.8.2024 (SITA.sk) - V záverečný deň súťaží v bazénovom plávaní na OH 2024 v Paríži sa zrodili ešte dva svetové rekordy. O prvý sa postaral Američan Bobby Finke na 1500 m voľný spôsob, ktorý získal zlatú medailu v rekordnom čase 14:30,67 min.Predchádzajúce svetové maximum v podaní Číňana Sun Janga z OH 2012 v Londýne malo hodnotu 14:31,02 min. Striebro získal Talian Gregorio Paltrinieri za 14:34,55 min, zatiaľ čo favorit pretekov Daniel Wiffen z Írska nedokázal nadviazať na svoj triumf na 800 v. sp. Musel sa uspokojiť s bronzom za 14:39,63 min, čím tesne zdolal v súboji o medailu Maďara Davida Betlehema."Skúsil som novú taktiku od svojich trénerov. Šiel som od začiatku naplno a zafungovalo to. Snáď to také účinné bude aj v budúcnosti. Myslím si, že my Američania, sme ukončili plavecké súťaže vo veľkom štýle," zhodnotil Bobby Finke.Finke vylepšil bilanciu amerických plavcov v Paríži na sedem zlatých medailí. A keďže v záverečnej plaveckej disciplíne, polohovkovej štafete na 4x 100 m Američanky pridali ôsme zlato a časom 3:49,63 min utvorili aj nový svetový rekord, celkovo štvrtý v Paríži, Američania (8-13-7) v plávaní predstihli Austrálčanov (7-8-3) na čele plaveckého poradia krajín o jedno zlato.Predchádzajúce maximum v podaní Američaniek malo hodnotu 3:50,40. Záverečná členka americkej štafety Torri Huskeová získala piatu medailu na OH 2024, tretiu zlatú. Stala sa druhou najúspešnejšou účastníčkou plaveckej časti olympijských súťaží, keď lepší bol len Francúz Léon Marchand (4-0-1).