Jeseň v avione prinesie súťaže aj obľúbený swap detských vecí

27.9.2023 (SITA.sk) -"Jeseň plnú zaujímavých podujatí v Avione odštartuje už 30. septembra 2023 obľúbený Swap detských vecí, ktorý organizujeme pravidelne už jeden rok. Teší nás, že Swap v Avione si hneď od začiatku získal stovky fanúšikov a pravidelne ho navštevujú rodiny s detičkami. Práve jeseň je ideálny čas na upratovanie skríň a posunutie nepotrebných vecí do rúk, ktoré ich rady využijú," hovoríČoraz obľúbenejší Swap detských vecí v Avione bude prebiehať v sobotu 30. septembra 2023 od 10.00 do 18.00 hod. na 1. poschodí v Komunitnom centre nad predajňou Office Shoes. Swap je určený na veci pre deti od 0 do 10 rokov.Súčasťou podujatia bude opäť– tentoraz sa návštevníci môžu naučiť vyrábať prírodný balzam na pery.Ako bonus Avion pre rodičov pripravil aj zaujímavý dlhodobý vernostný program . Stačí zbierať pečiatky za každú návštevu detských atrakcií v Avione ako Vláčik Lucinka, Klzisko, Buppi či IKEA detský kútik Småland. Za každých 5, 10 alebo 15 nálepiek získavajú rodičia okamžite odmenu v Infostánku v Avione.