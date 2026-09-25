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25. septembra 2026

Podozrivého zo sabotáže Nord Streamu zadržali pri práci na hollywoodskom filme. Súd ho chce vydať Nemcom


Tagy: Nord Stream

Ukrajinec Volodymyr Žuravľov je podľa nemeckej prokuratúry vycvičený potápač, ktorý pomáhal umiestniť výbušniny na plynovody. Proti rozhodnutiu o vydaní sa odvolá. Chorvátsky súd schválil vydanie ...



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gettyimages 1429175013 676x455 25.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajinec Volodymyr Žuravľov je podľa nemeckej prokuratúry vycvičený potápač, ktorý pomáhal umiestniť výbušniny na plynovody. Proti rozhodnutiu o vydaní sa odvolá.


Chorvátsky súd schválil vydanie Ukrajinca Volodymyra Žuravľova do Nemecka, kde je hľadaný v súvislosti so sabotážou plynovodov Nord Stream v Baltskom mori z roku 2022. Jeho právnik vo štvrtok oznámil, že proti rozhodnutiu podá odvolanie.

Žuravľova zadržali v auguste v Chorvátsku na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom. V tom čase údajne pracoval na hollywoodskom dramatickom spracovaní útoku na plynovody. Jeho právnik Ljubo Pavasović Visković uviedol, že súd v severochorvátskej Pule schválil vydanie 18. septembra. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a obhajoba sa proti nemu odvolá.

Nemeckí prokurátori tvrdia, že Žuravľov je vycvičený potápač a pomáhal umiestniť výbušniny na energetické spojenie medzi Ruskom a Nemeckom. Podľa vyšetrovateľov úzko spolupracoval s ďalším Ukrajincom Serhijom Kuznecovom, ktorého Taliansko vlani vydalo do Nemecka. Kuznecov sa 14. októbra postaví pred Vyšší krajinský súd v Hamburgu. Očakáva sa, že jeho proces potrvá do februára.

Výbuchy v roku 2022 zničili tri zo štyroch potrubí Nord Streamu, ktorý predstavoval významné energetické spojenie Ruska s Európou. K útoku došlo niekoľko mesiacov po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.

Nemeckí vyšetrovatelia sa domnievajú, že útok nariadila ukrajinská štátna agentúra s cieľom pripraviť Rusko o príjmy z energetiky, ktoré mohlo využívať na financovanie invázie na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že jeho vláda o žiadnom pláne na vyhodenie plynovodov do vzduchu nevedela.

Prípad je politicky citlivý pre Nemecko aj Ukrajinu, keďže Berlín patrí medzi významných podporovateľov Kyjeva v jeho boji proti Rusku. Predstavitelia nemeckej vlády pri otázkach týkajúcich sa vyšetrovania poukazujú na nezávislosť justície.


Zdroj: SITA.sk - Podozrivého zo sabotáže Nord Streamu zadržali pri práci na hollywoodskom filme. Súd ho chce vydať Nemcom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nord Stream
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