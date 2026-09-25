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25. septembra 2026
Obchodná vojna sa mení na vojnu mien. Ottawa zruší ulicu pomenovanú po Trumpovi
Ide o reakciu na prezidentovu záľubu premenovávať budovy a inštitúcie podľa seba aj zhoršujúce sa vzťahy medzi Kanadou a USA. Kanadská metropola Ottawa premenuje ulicu nesúcu meno
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25.9.2026 (SITA.sk) - Ide o reakciu na prezidentovu záľubu premenovávať budovy a inštitúcie podľa seba aj zhoršujúce sa vzťahy medzi Kanadou a USA.
Kanadská metropola Ottawa premenuje ulicu nesúcu meno amerického prezidenta Donalda Trumpa potom, ako mestská rada v stredu večer jednomyseľne schválila odstránenie názvu Trump Avenue v obytnej štvrti mesta.
Ide o reakciu na prezidentovu záľubu premenovávať budovy a inštitúcie podľa seba aj zhoršujúce sa vzťahy medzi Kanadou a USA v dôsledku obchodných sporov a opakovaných vyjadrení šéfa Bieleho domu o pripojení Kanady.
„Nepáči sa mi predstava, že by v našom meste bolo niečo pomenované po Donaldovi Trumpovi, ktorý prejavil nepriateľstvo voči Kanade,“ vyhlásil starosta Mark Sutcliffe.
Ulica sa nachádza v štvrti Central Park, kde viaceré komunikácie nesú názvy odkazujúce na New York, Trumpovo rodné mesto. O novom názve majú rozhodnúť obyvatelia ulice prostredníctvom osobitného výboru. Súčasný názov zostane v platnosti do budúceho roka.
Vzťahy medzi dlhoročnými spojencami sa výrazne zhoršili počas Trumpovho druhého funkčného obdobia. Prezident zaviedol clá na kanadský dovoz a opakovane vyhlasoval, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA.
Nedávno tiež oznámil, že americká vláda bude Ontárijské jazero, ktoré leží na hranici oboch krajín, označovať názvom „Jazero Amerika“. Trump zároveň na sociálnych sieťach viackrát kritizoval a zosmiešňoval kanadského premiéra Marka Carneyho.
Zdroj: SITA.sk - Obchodná vojna sa mení na vojnu mien. Ottawa zruší ulicu pomenovanú po Trumpovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Kanadská metropola Ottawa premenuje ulicu nesúcu meno amerického prezidenta Donalda Trumpa potom, ako mestská rada v stredu večer jednomyseľne schválila odstránenie názvu Trump Avenue v obytnej štvrti mesta.
Nepriateľ Kanady
Ide o reakciu na prezidentovu záľubu premenovávať budovy a inštitúcie podľa seba aj zhoršujúce sa vzťahy medzi Kanadou a USA v dôsledku obchodných sporov a opakovaných vyjadrení šéfa Bieleho domu o pripojení Kanady.
„Nepáči sa mi predstava, že by v našom meste bolo niečo pomenované po Donaldovi Trumpovi, ktorý prejavil nepriateľstvo voči Kanade,“ vyhlásil starosta Mark Sutcliffe.
Ulica sa nachádza v štvrti Central Park, kde viaceré komunikácie nesú názvy odkazujúce na New York, Trumpovo rodné mesto. O novom názve majú rozhodnúť obyvatelia ulice prostredníctvom osobitného výboru. Súčasný názov zostane v platnosti do budúceho roka.
Koniec spojenectva
Vzťahy medzi dlhoročnými spojencami sa výrazne zhoršili počas Trumpovho druhého funkčného obdobia. Prezident zaviedol clá na kanadský dovoz a opakovane vyhlasoval, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA.
Nedávno tiež oznámil, že americká vláda bude Ontárijské jazero, ktoré leží na hranici oboch krajín, označovať názvom „Jazero Amerika“. Trump zároveň na sociálnych sieťach viackrát kritizoval a zosmiešňoval kanadského premiéra Marka Carneyho.
Zdroj: SITA.sk - Obchodná vojna sa mení na vojnu mien. Ottawa zruší ulicu pomenovanú po Trumpovi © SITA Všetky práva vyhradené.
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