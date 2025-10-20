|
Pondelok 20.10.2025
Meniny má Vendelín
|Denník - Správy
Pohoda festival
20. októbra 2025
Baxter Dury – ikona britskej indie hudby na Pohode 2026
Anglický spevák a skladateľ Baxter Dury patrí k najvýraznejším hlasom súčasnej britskej indie scény.
Jeho hudba spája intímnosť, suchý britský humor a pohľad outsidera s elektronickými, disco či tanečnými prvkami. Na Pohodu 2026 príde so svojím najnovším albumom Allbarone (2025), ktorý zožal obrovský úspech a kritici ho označujú za jeho najlepšie dielo. Vystúpenie Baxtera Duryho na 30. ročníku Pohody oznámili organizátori festivalu dnes dopoludnia vo vysielaní Rádia_FM.
Baxter Dury, známy svojím ležérnym, rozprávačským štýlom a trefnými postrehmi o ľudskej každodennosti, si počas rokov vybudoval kultový status. Hoci nie je držiteľom klasických "mainstreamových" ocenení, jeho originálny prístup k post-punku, indie rocku a modernému šansónu mu zabezpečil miesto medzi najvýznamnejšími britskými textármi súčasnosti. Jeho albumy sa pravidelne objavujú na vrcholoch rebríčkov nezávislej hudby.
Hudba Baxtera Duryho prešla pozoruhodným vývojom – od skorých, lo-fi nahrávok s prvkami hovoreného slova až po experimenty s disco a elektronikou. Vrcholom tohto vývoja je práve album Allbarone, ktorý vznikol v spolupráci s uznávaným producentom a držiteľom Oscara za hudbu Paulom Epworthom (Paul McCartney, U2, Adele, Florence + The Machine, Bruno Mars, Coldplay, Lana Del Rey).
Dury má na konte deväť kritikou oceňovaných štúdiových albumov, jednu výberovku a množstvo spoluprác – napríklad s Fat White Family, JGrrey či Fred again... Práve spolupráca s Fred again.. na skladbe “Baxter (These Are My Friends)” sa stala dôležitým momentom v jeho kariére. Dury po nej pochopil, že chce tvoriť hudbu, ktorá ľudí nielen oslovuje textovo, ale ich aj rozhýbe. Táto skúsenosť sa stala impulzom pre tvorbu albumu Allbarone, v ktorom posúva svoje hranice smerom k tanečnejšiemu zvuku, elektronike a pulzujúcemu rytmu.
„Keď som počul prvý singel z pripravovaného albumu Baxtera Duryho na Rádiu_FM, okamžite som si odfotil na displeji o čo ide a vedel som, že mám ďalšiu z priorít na rok 2026. Odvtedy vyšiel celý album. Je fantastický, točím ho dookola na mojom gramci a neviem sa dočkať, ako vyznejú tieto úžasné veci naživo,” hovorí o druhom potvrdenom bookingu na Pohodu 2026 jej šéf Michal Kaščák.
Album Allbarone je energickejší a rytmickejší než jeho predchádzajúce diela – plný syntezátorov, disco beatov a prvkov hyperpopu, no stále preniknutý hlbokými textami o outsiderstve a osamelosti v mestskom prostredí.
Baxter Dury je výnimočný tým, že dokáže byť surový a zraniteľný, no zároveň provokatívny a zábavný – a tie kontrasty bývajú práve tým, čo funguje najlepšie naživo. Vystúpenie Baxtera Duryho sú zmesou energie, šarmu a neodolateľného britského nadhľadu, preto by ste si jeho koncert na Pohode 2026 nemali nechať ujsť.
