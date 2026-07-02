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02. júla 2026
Jirušek: Konflikt s Iránom môže oslabiť dôveru blízkovýchodných štátov v spojenectvo s USA
Irán využíva vojenskú prevahu USA na nepriamy tlak cez útoky na spojencov, energetickú infraštruktúru a dopravné trasy. Konfrontácia medzi
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2.7.2026 (SITA.sk) - Irán využíva vojenskú prevahu USA na nepriamy tlak cez útoky na spojencov, energetickú infraštruktúru a dopravné trasy.
Konfrontácia medzi Spojenými štátmi a Iránom môže postupne oslabiť dôveru blízkovýchodných krajín v bezpečnostné garancie Washingtonu.
Regionálni partneri USA totiž vidia, že ani úzke spojenectvo ich nedokáže úplne ochrániť pred vojenským a ekonomickým tlakom Teheránu. Pre SITA to uviedol odborník na energetickú bezpečnosť Martin Jirušek z Masarykovej univerzity.
„Spojenci USA vidia, že ani toto spojenectvo ich nedokáže úplne ochrániť a že štáty, ako je Irán, na nich môžu pomerne jednoducho vyvinúť silný tlak, ktorý má v konečnom dôsledku predovšetkým ekonomický charakter,“ povedal Jirušek.
Irán podľa Jirušeka od začiatku konfliktu využíva jeho asymetrický charakter. Namiesto priamej konfrontácie s vojensky silnejšími Spojenými štátmi sa sústreďuje na zraniteľnejšie ciele v regióne.
Medzi ne patria americkí spojenci, energetická infraštruktúra a dopravné trasy. Útoky alebo hrozby voči týmto cieľom môžu zvýšiť náklady na prepravu, poistenie a ochranu infraštruktúry a zároveň vytvárať tlak na vlády štátov Perzského zálivu.
„Irán si uvedomuje asymetriu konfliktu, a preto sa od začiatku zameriaval na slabé miesta – spojencov USA, energetickú infraštruktúru a dopravu,“ uviedol Jirušek.
Dlhodobejším dôsledkom môže byť oslabovanie postavenia Washingtonu v regióne. Krajiny Blízkeho východu môžu vo väčšej miere hľadať vyváženejšie vzťahy s ďalšími mocnosťami alebo sa usilovať o samostatnejšiu zahraničnú a bezpečnostnú politiku.
Postavenie USA zároveň ovplyvňuje zmena ich vlastnej energetickej situácie. Spojené štáty už nie sú od dovozu ropy z Perzského zálivu závislé v takej miere ako v 70. rokoch minulého storočia, keď región získal zásadný význam pre americkú energetickú bezpečnosť.
„V konečnom dôsledku sa môže spojenectvo USA so štátmi na Blízkom východe oslabiť,“ uzavrel Jirušek.
Zdroj: SITA.sk - Jirušek: Konflikt s Iránom môže oslabiť dôveru blízkovýchodných štátov v spojenectvo s USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Konfrontácia medzi Spojenými štátmi a Iránom môže postupne oslabiť dôveru blízkovýchodných krajín v bezpečnostné garancie Washingtonu.
Regionálni partneri USA totiž vidia, že ani úzke spojenectvo ich nedokáže úplne ochrániť pred vojenským a ekonomickým tlakom Teheránu. Pre SITA to uviedol odborník na energetickú bezpečnosť Martin Jirušek z Masarykovej univerzity.
„Spojenci USA vidia, že ani toto spojenectvo ich nedokáže úplne ochrániť a že štáty, ako je Irán, na nich môžu pomerne jednoducho vyvinúť silný tlak, ktorý má v konečnom dôsledku predovšetkým ekonomický charakter,“ povedal Jirušek.
Zraniteľné ciele
Irán podľa Jirušeka od začiatku konfliktu využíva jeho asymetrický charakter. Namiesto priamej konfrontácie s vojensky silnejšími Spojenými štátmi sa sústreďuje na zraniteľnejšie ciele v regióne.
Medzi ne patria americkí spojenci, energetická infraštruktúra a dopravné trasy. Útoky alebo hrozby voči týmto cieľom môžu zvýšiť náklady na prepravu, poistenie a ochranu infraštruktúry a zároveň vytvárať tlak na vlády štátov Perzského zálivu.
„Irán si uvedomuje asymetriu konfliktu, a preto sa od začiatku zameriaval na slabé miesta – spojencov USA, energetickú infraštruktúru a dopravu,“ uviedol Jirušek.
Samostatná politika
Dlhodobejším dôsledkom môže byť oslabovanie postavenia Washingtonu v regióne. Krajiny Blízkeho východu môžu vo väčšej miere hľadať vyváženejšie vzťahy s ďalšími mocnosťami alebo sa usilovať o samostatnejšiu zahraničnú a bezpečnostnú politiku.
USA sú menej závislé
Postavenie USA zároveň ovplyvňuje zmena ich vlastnej energetickej situácie. Spojené štáty už nie sú od dovozu ropy z Perzského zálivu závislé v takej miere ako v 70. rokoch minulého storočia, keď región získal zásadný význam pre americkú energetickú bezpečnosť.
„V konečnom dôsledku sa môže spojenectvo USA so štátmi na Blízkom východe oslabiť,“ uzavrel Jirušek.
Zdroj: SITA.sk - Jirušek: Konflikt s Iránom môže oslabiť dôveru blízkovýchodných štátov v spojenectvo s USA © SITA Všetky práva vyhradené.
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