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02. júla 2026

Jirušek: Konflikt s Iránom môže oslabiť dôveru blízkovýchodných štátov v spojenectvo s USA


Tagy: Americká vláda energetická infraštruktúra Napätie na Blízkom východe Perzský záliv

Irán využíva vojenskú prevahu USA na nepriamy tlak cez útoky na spojencov, energetickú infraštruktúru a dopravné trasy. Konfrontácia medzi



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martin jirusek 676x450 2.7.2026 (SITA.sk) - Irán využíva vojenskú prevahu USA na nepriamy tlak cez útoky na spojencov, energetickú infraštruktúru a dopravné trasy.


Konfrontácia medzi Spojenými štátmi a Iránom môže postupne oslabiť dôveru blízkovýchodných krajín v bezpečnostné garancie Washingtonu.

Regionálni partneri USA totiž vidia, že ani úzke spojenectvo ich nedokáže úplne ochrániť pred vojenským a ekonomickým tlakom Teheránu. Pre SITA to uviedol odborník na energetickú bezpečnosť Martin Jirušek z Masarykovej univerzity.

„Spojenci USA vidia, že ani toto spojenectvo ich nedokáže úplne ochrániť a že štáty, ako je Irán, na nich môžu pomerne jednoducho vyvinúť silný tlak, ktorý má v konečnom dôsledku predovšetkým ekonomický charakter,“ povedal Jirušek.

Zraniteľné ciele


Irán podľa Jirušeka od začiatku konfliktu využíva jeho asymetrický charakter. Namiesto priamej konfrontácie s vojensky silnejšími Spojenými štátmi sa sústreďuje na zraniteľnejšie ciele v regióne.

Medzi ne patria americkí spojenci, energetická infraštruktúra a dopravné trasy. Útoky alebo hrozby voči týmto cieľom môžu zvýšiť náklady na prepravu, poistenie a ochranu infraštruktúry a zároveň vytvárať tlak na vlády štátov Perzského zálivu.

„Irán si uvedomuje asymetriu konfliktu, a preto sa od začiatku zameriaval na slabé miesta – spojencov USA, energetickú infraštruktúru a dopravu,“ uviedol Jirušek.

Samostatná politika


Dlhodobejším dôsledkom môže byť oslabovanie postavenia Washingtonu v regióne. Krajiny Blízkeho východu môžu vo väčšej miere hľadať vyváženejšie vzťahy s ďalšími mocnosťami alebo sa usilovať o samostatnejšiu zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

USA sú menej závislé


Postavenie USA zároveň ovplyvňuje zmena ich vlastnej energetickej situácie. Spojené štáty už nie sú od dovozu ropy z Perzského zálivu závislé v takej miere ako v 70. rokoch minulého storočia, keď región získal zásadný význam pre americkú energetickú bezpečnosť.

„V konečnom dôsledku sa môže spojenectvo USA so štátmi na Blízkom východe oslabiť,“ uzavrel Jirušek.


Zdroj: SITA.sk - Jirušek: Konflikt s Iránom môže oslabiť dôveru blízkovýchodných štátov v spojenectvo s USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká vláda energetická infraštruktúra Napätie na Blízkom východe Perzský záliv
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