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02. júla 2026
Rozčuľuje vás žltý lístok? Pošta prichádza s revolučnou novinkou
Nový žltý lístok už nie je len oznámením o neúspešnom doručení. Slovenská pošta prichádza s novým konceptom žltého ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Nový žltý lístok už nie je len oznámením o neúspešnom doručení.
Slovenská pošta prichádza s novým konceptom žltého lístka, ktorý výrazne zjednodušuje spôsob, ako si môžu klienti prevziať svoje zásielky. Nový žltý lístok už nie je len oznámením o neúspešnom doručení, ale slúži ako praktický návod a sprievodca, ktorý klientov naviguje k riešeniu bez nutnosti osobnej návštevy pošty.
Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová zdôraznila, že takýmto krokom sa snažia meniť služby, ktoré ľudí roky rozčuľovali, na jednoduché a flexibilné riešenia, ktoré im uľahčujú život. Klienti si môžu vybrať, ako a kedy si zásielku prevezmú, čím pošta reaguje na meniace sa očakávania zákazníkov a posilňuje digitálne služby.
Žltý lístok obsahuje užitočné informácie o rôznych možnostiach prevzatia zásielky. Klient môže voliť medzi opakovaným doručením na pôvodnú adresu, preposlaním na inú adresu, inú poštu alebo do BalíkoBOXu, alebo vybaviť svoje požiadavky online cez web či mobilnú aplikáciu. Takisto je možné kontaktovať zákaznícke centrum telefonicky alebo e-mailom.
„Stačí naskenovať QR kód na lístku alebo zadať podacie číslo zásielky. Pre tých, ktorí nemajú prístup na internet alebo nie sú digitálne zdatní, pomôžu pracovníci zákazníckeho centra,“ zhrnula Peterová a pripomenula, že všetky kontakty sú uvedené priamo na lístku.
Nový žltý lístok zároveň upozorňuje na ďalšie služby, ako je sledovanie zásielok v reálnom čase, zmena dňa alebo miesta doručenia, či aktivácia elektronických notifikácií namiesto papierového oznámenia. Možné je tiež presmerovanie zásielok pri dlhodobej neprítomnosti na trvalej adrese.
Celý nový dizajn aj obsah lístka sú navrhnuté tak, aby boli prehľadné, zrozumiteľné a maximálne praktické. Slovenská pošta plánuje začať s distribúciou nového žltého lístka v nadchádzajúcich týždňoch.
Zdroj: SITA.sk - Rozčuľuje vás žltý lístok? Pošta prichádza s revolučnou novinkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta prichádza s novým konceptom žltého lístka, ktorý výrazne zjednodušuje spôsob, ako si môžu klienti prevziať svoje zásielky. Nový žltý lístok už nie je len oznámením o neúspešnom doručení, ale slúži ako praktický návod a sprievodca, ktorý klientov naviguje k riešeniu bez nutnosti osobnej návštevy pošty.
Nový systém prináša flexibilitu a posilňuje digitálne služby
Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová zdôraznila, že takýmto krokom sa snažia meniť služby, ktoré ľudí roky rozčuľovali, na jednoduché a flexibilné riešenia, ktoré im uľahčujú život. Klienti si môžu vybrať, ako a kedy si zásielku prevezmú, čím pošta reaguje na meniace sa očakávania zákazníkov a posilňuje digitálne služby.
Žltý lístok obsahuje užitočné informácie o rôznych možnostiach prevzatia zásielky. Klient môže voliť medzi opakovaným doručením na pôvodnú adresu, preposlaním na inú adresu, inú poštu alebo do BalíkoBOXu, alebo vybaviť svoje požiadavky online cez web či mobilnú aplikáciu. Takisto je možné kontaktovať zákaznícke centrum telefonicky alebo e-mailom.
Distribúciu spustia už o pár týždňov
„Stačí naskenovať QR kód na lístku alebo zadať podacie číslo zásielky. Pre tých, ktorí nemajú prístup na internet alebo nie sú digitálne zdatní, pomôžu pracovníci zákazníckeho centra,“ zhrnula Peterová a pripomenula, že všetky kontakty sú uvedené priamo na lístku.
Nový žltý lístok zároveň upozorňuje na ďalšie služby, ako je sledovanie zásielok v reálnom čase, zmena dňa alebo miesta doručenia, či aktivácia elektronických notifikácií namiesto papierového oznámenia. Možné je tiež presmerovanie zásielok pri dlhodobej neprítomnosti na trvalej adrese.
Celý nový dizajn aj obsah lístka sú navrhnuté tak, aby boli prehľadné, zrozumiteľné a maximálne praktické. Slovenská pošta plánuje začať s distribúciou nového žltého lístka v nadchádzajúcich týždňoch.
Zdroj: SITA.sk - Rozčuľuje vás žltý lístok? Pošta prichádza s revolučnou novinkou © SITA Všetky práva vyhradené.
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