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02. júla 2026
Vláda chce do predsedníctva vo V4 vstúpiť s jasnými zásadami, Fico predstavil päť hlavných priorít – VIDEO, FOTO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Vláda SR má záujem na tom, aby bola ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery.
Vláda SR má záujem na tom, aby bola Vyšehradská štvorka (V4) opäť silným regionálnym zoskupením. Uviedol to premiér Robert Fico v stredu na slávnostnom koncerte pri príležitosti začiatku predsedníctva SR vo V4 od 1. júla.
"Vláda SR chce vstúpiť do tohto predsedníctva s jasnými princípmi a zásadami. Zásada dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, zásada nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín a zásada rešpektovania cesty, ktorú si iné krajiny vyberú ako spôsob riadenia svojich vnútorných záležitostí," povedal Fico.
Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Podľa neho sa rozpadol svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva a v medzinárodnej politike dnes dominuje sila. V takejto situácii sa podľa Fica malým krajinám presadzujú ich záujmy podstatne ťažšie.
Fico predstavil päť hlavných priorít slovenského predsedníctva. Prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a návrat k tomu, v čom bola EÚ v minulosti silná. "V rámci toho musí byť boj za rozumné ceny energií," skonštatoval premiér a vyjadril želanie rozvíjať formát V4+, napríklad s Nemeckom.
Druhou prioritou je podpora rozširovania Európskej únie, najmä smerom ku krajinám západného Balkánu. Premiér uviedol, že štáty ako Čierna Hora, Albánsko či Srbsko môžu do Únie priniesť "čerstvú krv a rozum".
Treťou prioritou je rozvoj praktickej spolupráce. Premiér pripomenul, že Európsku úniu čaká schvaľovanie nového viacročného rozpočtu od roku 2028. "Partneri V4 majú podobné názory pri kohézii, súdržnosti a odstraňovaní regionálnych rozdielov a pri spoločnej poľnohospodárskej politike," skonštatoval.
Štvrtou prioritou sú medziľudské vzťahy a podpora Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý má podľa premiéra dlhodobú tradíciu a významne prispieva k spolupráci krajín regiónu. Ako piatu prioritu označil mier. Vyhlásil, že bude presadzovať mierové posolstvá a robiť všetko pre to, aby sa vojna na Ukrajine nerozšírila do väčšieho konfliktu.
Podľa slov prezidenta Petra Pellegriniho preberá Slovensko predsedníctvo vo vyšehradskej skupine v období, keď Európa čelí bezpečnostným, ekonomickým aj geopolitickým výzvam. Pripomenul, že V4 prešla za viac ako tri desaťročia svojej existencie viacerými náročnými obdobiami, no napriek rozdielnym postojom členských štátov zostáva významnou platformou regionálnej spolupráce.
"V4 je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách. Áno, prešla si skúškami. Prešla si rozdielmi. Prešla aj obdobiami, keď spolupráca nebola pohodlná. Ale práve vtedy sa ukazuje, či má toto politické zoskupenie skutočnú hodnotu," vyhlásil.
Prezident ocenil, že motto slovenského predsedníctva "V4 pre silnejšiu Európu" vyjadruje ambíciu prispieť k budovaniu konkurencieschopnejšej, odolnejšej a občanom bližšej Európskej únie.
Vo svojom príhovore sa venoval aj otázkam bezpečnosti, ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva či rozširovania Únie. Poukázal pritom na to, že skúsenosti krajín strednej Európy môžu byť prínosom aj pre ďalších partnerov.
Zdroj: SITA.sk - Vláda chce do predsedníctva vo V4 vstúpiť s jasnými zásadami, Fico predstavil päť hlavných priorít – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda SR má záujem na tom, aby bola Vyšehradská štvorka (V4) opäť silným regionálnym zoskupením. Uviedol to premiér Robert Fico v stredu na slávnostnom koncerte pri príležitosti začiatku predsedníctva SR vo V4 od 1. júla.
"Vláda SR chce vstúpiť do tohto predsedníctva s jasnými princípmi a zásadami. Zásada dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, zásada nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín a zásada rešpektovania cesty, ktorú si iné krajiny vyberú ako spôsob riadenia svojich vnútorných záležitostí," povedal Fico.
Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Podľa neho sa rozpadol svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva a v medzinárodnej politike dnes dominuje sila. V takejto situácii sa podľa Fica malým krajinám presadzujú ich záujmy podstatne ťažšie.
Päť hlavných priorít
Fico predstavil päť hlavných priorít slovenského predsedníctva. Prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a návrat k tomu, v čom bola EÚ v minulosti silná. "V rámci toho musí byť boj za rozumné ceny energií," skonštatoval premiér a vyjadril želanie rozvíjať formát V4+, napríklad s Nemeckom.
Druhou prioritou je podpora rozširovania Európskej únie, najmä smerom ku krajinám západného Balkánu. Premiér uviedol, že štáty ako Čierna Hora, Albánsko či Srbsko môžu do Únie priniesť "čerstvú krv a rozum".
Treťou prioritou je rozvoj praktickej spolupráce. Premiér pripomenul, že Európsku úniu čaká schvaľovanie nového viacročného rozpočtu od roku 2028. "Partneri V4 majú podobné názory pri kohézii, súdržnosti a odstraňovaní regionálnych rozdielov a pri spoločnej poľnohospodárskej politike," skonštatoval.
Štvrtou prioritou sú medziľudské vzťahy a podpora Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý má podľa premiéra dlhodobú tradíciu a významne prispieva k spolupráci krajín regiónu. Ako piatu prioritu označil mier. Vyhlásil, že bude presadzovať mierové posolstvá a robiť všetko pre to, aby sa vojna na Ukrajine nerozšírila do väčšieho konfliktu.
V4 si podľa Pellegriniho prešla skúškami
Podľa slov prezidenta Petra Pellegriniho preberá Slovensko predsedníctvo vo vyšehradskej skupine v období, keď Európa čelí bezpečnostným, ekonomickým aj geopolitickým výzvam. Pripomenul, že V4 prešla za viac ako tri desaťročia svojej existencie viacerými náročnými obdobiami, no napriek rozdielnym postojom členských štátov zostáva významnou platformou regionálnej spolupráce.
"V4 je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách. Áno, prešla si skúškami. Prešla si rozdielmi. Prešla aj obdobiami, keď spolupráca nebola pohodlná. Ale práve vtedy sa ukazuje, či má toto politické zoskupenie skutočnú hodnotu," vyhlásil.
Prezident ocenil, že motto slovenského predsedníctva "V4 pre silnejšiu Európu" vyjadruje ambíciu prispieť k budovaniu konkurencieschopnejšej, odolnejšej a občanom bližšej Európskej únie.
Vo svojom príhovore sa venoval aj otázkam bezpečnosti, ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva či rozširovania Únie. Poukázal pritom na to, že skúsenosti krajín strednej Európy môžu byť prínosom aj pre ďalších partnerov.
Zdroj: SITA.sk - Vláda chce do predsedníctva vo V4 vstúpiť s jasnými zásadami, Fico predstavil päť hlavných priorít – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
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