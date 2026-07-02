Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 2.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Berta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. júla 2026

Vláda chce do predsedníctva vo V4 vstúpiť s jasnými zásadami, Fico predstavil päť hlavných priorít – VIDEO, FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky

Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Vláda SR má záujem na tom, aby bola ...



Zdieľať
2.7.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery.


Vláda SR má záujem na tom, aby bola Vyšehradská štvorka (V4) opäť silným regionálnym zoskupením. Uviedol to premiér Robert Fico v stredu na slávnostnom koncerte pri príležitosti začiatku predsedníctva SR vo V4 od 1. júla.

"Vláda SR chce vstúpiť do tohto predsedníctva s jasnými princípmi a zásadami. Zásada dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, zásada nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín a zásada rešpektovania cesty, ktorú si iné krajiny vyberú ako spôsob riadenia svojich vnútorných záležitostí," povedal Fico.

Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Podľa neho sa rozpadol svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva a v medzinárodnej politike dnes dominuje sila. V takejto situácii sa podľa Fica malým krajinám presadzujú ich záujmy podstatne ťažšie.

Päť hlavných priorít


Fico predstavil päť hlavných priorít slovenského predsedníctva. Prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a návrat k tomu, v čom bola EÚ v minulosti silná. "V rámci toho musí byť boj za rozumné ceny energií," skonštatoval premiér a vyjadril želanie rozvíjať formát V4+, napríklad s Nemeckom.

Druhou prioritou je podpora rozširovania Európskej únie, najmä smerom ku krajinám západného Balkánu. Premiér uviedol, že štáty ako Čierna Hora, Albánsko či Srbsko môžu do Únie priniesť "čerstvú krv a rozum".

Treťou prioritou je rozvoj praktickej spolupráce. Premiér pripomenul, že Európsku úniu čaká schvaľovanie nového viacročného rozpočtu od roku 2028. "Partneri V4 majú podobné názory pri kohézii, súdržnosti a odstraňovaní regionálnych rozdielov a pri spoločnej poľnohospodárskej politike," skonštatoval.

Štvrtou prioritou sú medziľudské vzťahy a podpora Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý má podľa premiéra dlhodobú tradíciu a významne prispieva k spolupráci krajín regiónu. Ako piatu prioritu označil mier. Vyhlásil, že bude presadzovať mierové posolstvá a robiť všetko pre to, aby sa vojna na Ukrajine nerozšírila do väčšieho konfliktu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V4 si podľa Pellegriniho prešla skúškami


Podľa slov prezidenta Petra Pellegriniho preberá Slovensko predsedníctvo vo vyšehradskej skupine v období, keď Európa čelí bezpečnostným, ekonomickým aj geopolitickým výzvam. Pripomenul, že V4 prešla za viac ako tri desaťročia svojej existencie viacerými náročnými obdobiami, no napriek rozdielnym postojom členských štátov zostáva významnou platformou regionálnej spolupráce.

"V4 je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách. Áno, prešla si skúškami. Prešla si rozdielmi. Prešla aj obdobiami, keď spolupráca nebola pohodlná. Ale práve vtedy sa ukazuje, či má toto politické zoskupenie skutočnú hodnotu," vyhlásil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Prezident ocenil, že motto slovenského predsedníctva "V4 pre silnejšiu Európu" vyjadruje ambíciu prispieť k budovaniu konkurencieschopnejšej, odolnejšej a občanom bližšej Európskej únie.

Vo svojom príhovore sa venoval aj otázkam bezpečnosti, ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva či rozširovania Únie. Poukázal pritom na to, že skúsenosti krajín strednej Európy môžu byť prínosom aj pre ďalších partnerov.


Zdroj: SITA.sk - Vláda chce do predsedníctva vo V4 vstúpiť s jasnými zásadami, Fico predstavil päť hlavných priorít – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Referendum môže podľa Naďa uspieť aj bez kvóra, jeho cieľom je mobilizovať voličov proti Ficovi – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Jirušek: Konflikt s Iránom môže oslabiť dôveru blízkovýchodných štátov v spojenectvo s USA

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 