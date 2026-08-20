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 24hod.sk    Šport

20. augusta 2026

Štvormesačné čakanie sa skončilo. Španiel Alcaraz bude obhajovať titul na US Open


Tagy: US Open

Carlos Alcaraz informoval, že sa predstaví na US Open v New Yorku. Štyri mesiace čakania, rôznych špekulácií a dohadov sú na konci. Španielsky tenista Carlos Alcaraz oznámil návrat na súťažné ...



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indian_wells_tennis_80281 676x451 20.8.2026 (SITA.sk) - Carlos Alcaraz informoval, že sa predstaví na US Open v New Yorku.


Štyri mesiace čakania, rôznych špekulácií a dohadov sú na konci. Španielsky tenista Carlos Alcaraz oznámil návrat na súťažné dvorce, stane sa tak na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. Dvadsaťtriročný tenista tam obhajuje celkový triumf spred roka.

"Som späť. Tak a je to vonku," povedal Alcaraz v krátkom videu na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

Alcaraz sa v januári na Australian Open stal najmladším tenistom, ktorý dovŕšil kariérny Grand Slam, čiže víťazstvá na všetkých štyroch turnajoch tzv. veľkej štvorky. Energický Španiel mal vtedy 22 rokov.

Od Barcelony nehral


Neskôr vo februári pridal titul z tvrdého povrchu z katarskej Dauhy, ale v apríli mu prerušilo kariéru zranenie pravého zápästia. Stalo sa to počas turnaja v španielskej Barcelone, neskôr vynechal Roland Garros aj Wimbledon.

https://www.instagram.com/p/DcRP-K0Db8r/?img_index=1

Štyri mesiace


Španiel nehral od polovice apríla, keď sa pre zranenie pravého zápästia odhlásil z Barcelona Open a chýbal aj v Paríži a Londýne, kde v minulosti po dva razy zdvihol nad hlavu víťazné trofeje. Vynechal aj ďalšie dva antukové turnaje ATP Masters 1000 v Madride a Ríme, celú trávnatú sezónu a tiež začiatok letnej sezóny na tvrdých povrchoch v USA a Kanade.

Jeho tábor bol skúpy na podrobnosti o zranení, údajne išlo o tenosynovitídu – zápal šľachy, pri ktorom sa tekutina hromadí v šľachovom puzdre.

Zverev aj Sinner


Na Roland Garros triumfoval po prvý raz v kariére Nemec Alexander Zverev, na Wimbledone sa druhý rok za sebou tešil z celkového triumfu Talian Jannik Sinner. "Dúfam, že sa Carlos čoskoro vráti, pretože tenis ho potrebuje,“ povedal Sinner po tohtoročnom wimbledonskom víťazstve.

Alcaraz sa mal vrátiť už tento týždeň na turnaji ATP Masters 1000 na tvrdom povrchu v Cincinnati, ktorý je bezprostredná príprava na US Open.

Obavy, že vynechá aj US Open


Keď sa odhlásil, vyvolalo to obavy, že nebude pripravený obhajovať titul vo Flushing Meadows, ale tieto obavy sa čiastočne rozplynuli, keď sa tento týždeň na sociálnych sieťach objavili fotografie Alcaraza, ako hrá tréningové sety so svojím dánskym rivalom Holgerom Runem. Definitíva o návrate padla vo štvrtok, keď Španiel adresoval už spomenuté vyjadrenie na sociálnych sieťach.

Alcaraz odcestuje do New Yorku začiatkom budúceho týždňa. V hre je aj jeho účasť v miešanej štvorhre, keďže organizátori mu vyhradili jednu z troch voľných kariet.


Zdroj: SITA.sk - Štvormesačné čakanie sa skončilo. Španiel Alcaraz bude obhajovať titul na US Open © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: US Open
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