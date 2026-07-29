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29. júla 2026
Slovan Bratislava delí už len krok od istoty skupiny v pohárovej Európe. Prejde cez gruzínsku prekážku?
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
"Belasí" na to potrebujú zvládnuť stredajšiu domácu odvetu v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2027 proti gruzínskemu tímu FC Iberia 1999 Tbilisi, ktorý v prvom súboji zdolali 2:0. Úradujúceho ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - "Belasí" na to potrebujú zvládnuť stredajšiu domácu odvetu v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2027 proti gruzínskemu tímu FC Iberia 1999 Tbilisi, ktorý v prvom súboji zdolali 2:0.
Úradujúceho slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava delí už len jeden malý krok od toho, aby si zaistil účasť v skupinovej časti niektorej zo súťaží v pohárovej Európe. "Belasí" na to potrebujú zvládnuť stredajšiu domácu odvetu v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2027 proti gruzínskemu tímu FC Iberia 1999 Tbilisi, ktorý v prvom súboji zdolali 2:0.
"Veľmi sa tešíme na zápas pred našimi fanúšikmi. Vieme, že ich príde veľa a prajem si, aby ich bolo čo najviac. Sme tu pre nich. Chceme im ponúknuť dobrý zápas a dobrý futbal. Vo futbale už pôsobím dlhé roky a viem, že sa v ňom môže stať všetko. Preto napriek náskoku z prvého zápasu zostávame pevne koncentrovaní. Vieme, že sú tu aspekty, ktoré môžeme oproti duelu v Gruzínsku zlepšiť. Sme pripravení, chceme postúpiť do ďalšieho kola,“ povedal tréner Yaya Touré pred odvetou proti ďalekému súperovi, cituje ho oficiálny web Slovana.
Hlavný kouč nemá k dispozícii viacero zranených hráčov, no on sám sa koncentruje na hráčov, ktorých môže nasadiť. "Som optimista a verím, že hráči, ktorí nám chýbajú, sa vrátia čo najskôr. Celá moja výchova ako hráča a teraz trénera bola o tom, že sila spočíva v tíme, v kolektíve. Verím v tento tím a hráčov, ktorých mám k dispozícii,“ doplnil Touré.
Slovinský stopér Kenan Bajrič pred odvetou spomenul plnú koncentráciu a nadšenie z prvého súťažného stretnutia na domácom trávniku v novom súťažnom ročníku. "Tešíme sa, že príde veľa našich fanúšikov. Chceme im urobiť radosť a odohrať doma dobrý zápas. Po úvodných dvoch dueloch sezóny panuje v tíme dobrá energia, verím, že ju prenesieme aj do domácej odvety,“ vyhlásil.
Okrem duelu v Gruzínsku už má Slovan za sebou aj premiéru v najvyššej domácej súťaži, v ktorej triumfoval na pôde nováčika z Banskej Bystrice 4:0.
Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava delí už len krok od istoty skupiny v pohárovej Európe. Prejde cez gruzínsku prekážku? © SITA Všetky práva vyhradené.
Úradujúceho slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava delí už len jeden malý krok od toho, aby si zaistil účasť v skupinovej časti niektorej zo súťaží v pohárovej Európe. "Belasí" na to potrebujú zvládnuť stredajšiu domácu odvetu v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2027 proti gruzínskemu tímu FC Iberia 1999 Tbilisi, ktorý v prvom súboji zdolali 2:0.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/futbal-iberia-1999-tbilisi-slovan-bratislava-fotografie-zo-zapasu-2-predkola-ligy-majstrov/">Futbal: Ako Slovan Bratislava vyhral nad Tbilisi. Góly strelili Šporar a Yirajang, dvakrát pomohol VAR (fotografie)
"Veľmi sa tešíme na zápas pred našimi fanúšikmi. Vieme, že ich príde veľa a prajem si, aby ich bolo čo najviac. Sme tu pre nich. Chceme im ponúknuť dobrý zápas a dobrý futbal. Vo futbale už pôsobím dlhé roky a viem, že sa v ňom môže stať všetko. Preto napriek náskoku z prvého zápasu zostávame pevne koncentrovaní. Vieme, že sú tu aspekty, ktoré môžeme oproti duelu v Gruzínsku zlepšiť. Sme pripravení, chceme postúpiť do ďalšieho kola,“ povedal tréner Yaya Touré pred odvetou proti ďalekému súperovi, cituje ho oficiálny web Slovana.
Hlavný kouč nemá k dispozícii viacero zranených hráčov, no on sám sa koncentruje na hráčov, ktorých môže nasadiť. "Som optimista a verím, že hráči, ktorí nám chýbajú, sa vrátia čo najskôr. Celá moja výchova ako hráča a teraz trénera bola o tom, že sila spočíva v tíme, v kolektíve. Verím v tento tím a hráčov, ktorých mám k dispozícii,“ doplnil Touré.
Slovinský stopér Kenan Bajrič pred odvetou spomenul plnú koncentráciu a nadšenie z prvého súťažného stretnutia na domácom trávniku v novom súťažnom ročníku. "Tešíme sa, že príde veľa našich fanúšikov. Chceme im urobiť radosť a odohrať doma dobrý zápas. Po úvodných dvoch dueloch sezóny panuje v tíme dobrá energia, verím, že ju prenesieme aj do domácej odvety,“ vyhlásil.
Okrem duelu v Gruzínsku už má Slovan za sebou aj premiéru v najvyššej domácej súťaži, v ktorej triumfoval na pôde nováčika z Banskej Bystrice 4:0.
Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava delí už len krok od istoty skupiny v pohárovej Európe. Prejde cez gruzínsku prekážku? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
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