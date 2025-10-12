|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 12.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Maximilián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. októbra 2025
Šimečka: Výročie útoku na Tepláreň nám musí pripomínať, kam vedú nenávistné slová – FOTO
Tagy: bratislavská Tepláreň Dúhové Slovensko Dúhový pochod PRIDE LGBTI Mimovládne organizácie Predseda Progresívneho Slovenska Streľba na Zámockej ulici v Bratislave Ústava SR Výročie
Nedeľňajšie výročie vražedného útoku na bratislavský bar Tepláreň by nám malo pripomínať, ako blízko je od nenávistných slov k činom. Skonštatoval to predseda opozičného
Zdieľať
12.10.2025 (SITA.sk) - Nedeľňajšie výročie vražedného útoku na bratislavský bar Tepláreň by nám malo pripomínať, ako blízko je od nenávistných slov k činom. Skonštatoval to predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Pripomenul, že Juraj Vankulič a Matúš Horváth boli zavraždení kvôli nenávisti iba preto, že boli v niečom iní. Toto mimoriadne smutné výročie navyše podľa lídra progresívcov prichádza v tieni schválenej novely ústavy, ktorá ubližuje menšinám.
„Pripomeňme si, prosím, Jurajovu a Matúšovu pamiatku a robme spoločne všetko preto, aby sa takáto tragédia už neopakovala. Všetci ľudia na Slovensku si zaslúžia žiť v bezpečí, bez ohľadu na svoju etnicitu, vieru, politické presvedčenie, identitu alebo lásku. A veľkú zodpovednosť za to máme práve my - politici. Našou úlohou je ľuďom zlepšovať život, nie šíriť nenávisť a robiť z nich terče," vyhlásil Šimečka.
Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko pri príležitosti výročia útoku kritizujú ľudsko-právnu situáciu LGBTI menšiny na Slovensku. „Povedzme si to otvorene, novela Ústavy SR je pokračovanie teroru zo Zámockej inými prostriedkami. Tri roky po útoku našiel vrah zo Zámockej v Národnej rade SR 90 myšlienkových nasledovníkov,” vyhlásil riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového Pride Peter Weisenbacher.
Novelou sa podľa neho z ústavy stal dokument, ktorý klame, diskriminuje a porušuje ľudské práva. „Klame preto, lebo intersex ľudia existujú. SR je jediná krajina, ktorá má v ústave zadefinované pohlavia, sme na smiech celému svetu," skonštatoval Weisenbacher.
V kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa 12. októbra 2022 krátko po 19:00 odohral teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete a ďalšiu osobu postrelil. O život prišli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Postrelená bola čašníčka Radoslava Trokšiarová.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka: Výročie útoku na Tepláreň nám musí pripomínať, kam vedú nenávistné slová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pripomenul, že Juraj Vankulič a Matúš Horváth boli zavraždení kvôli nenávisti iba preto, že boli v niečom iní. Toto mimoriadne smutné výročie navyše podľa lídra progresívcov prichádza v tieni schválenej novely ústavy, ktorá ubližuje menšinám.
Politici by mali ľuďom pomáhať, nie šíriť nenávisť
„Pripomeňme si, prosím, Jurajovu a Matúšovu pamiatku a robme spoločne všetko preto, aby sa takáto tragédia už neopakovala. Všetci ľudia na Slovensku si zaslúžia žiť v bezpečí, bez ohľadu na svoju etnicitu, vieru, politické presvedčenie, identitu alebo lásku. A veľkú zodpovednosť za to máme práve my - politici. Našou úlohou je ľuďom zlepšovať život, nie šíriť nenávisť a robiť z nich terče," vyhlásil Šimečka.
Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko pri príležitosti výročia útoku kritizujú ľudsko-právnu situáciu LGBTI menšiny na Slovensku. „Povedzme si to otvorene, novela Ústavy SR je pokračovanie teroru zo Zámockej inými prostriedkami. Tri roky po útoku našiel vrah zo Zámockej v Národnej rade SR 90 myšlienkových nasledovníkov,” vyhlásil riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového Pride Peter Weisenbacher.
Kritika ústavnej novely
Novelou sa podľa neho z ústavy stal dokument, ktorý klame, diskriminuje a porušuje ľudské práva. „Klame preto, lebo intersex ľudia existujú. SR je jediná krajina, ktorá má v ústave zadefinované pohlavia, sme na smiech celému svetu," skonštatoval Weisenbacher.
V kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa 12. októbra 2022 krátko po 19:00 odohral teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete a ďalšiu osobu postrelil. O život prišli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Postrelená bola čašníčka Radoslava Trokšiarová.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka: Výročie útoku na Tepláreň nám musí pripomínať, kam vedú nenávistné slová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bratislavská Tepláreň Dúhové Slovensko Dúhový pochod PRIDE LGBTI Mimovládne organizácie Predseda Progresívneho Slovenska Streľba na Zámockej ulici v Bratislave Ústava SR Výročie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Progresívne Slovensko chce zmeniť zákon o SIS, preverenie by už nemala vykonávať samotná tajná služba
Progresívne Slovensko chce zmeniť zákon o SIS, preverenie by už nemala vykonávať samotná tajná služba
<< predchádzajúci článok
Joe Biden bojuje s rakovinou prostaty, podstupuje rádioterapiu aj hormonálnu liečbu
Joe Biden bojuje s rakovinou prostaty, podstupuje rádioterapiu aj hormonálnu liečbu