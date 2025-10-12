Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. októbra 2025

Šimečka: Výročie útoku na Tepláreň nám musí pripomínať, kam vedú nenávistné slová – FOTO


Nedeľňajšie výročie vražedného útoku na bratislavský bar Tepláreň by nám malo pripomínať, ako blízko je od nenávistných slov k činom. Skonštatoval to predseda opozičného



Zdieľať
vyrocie teplaren e1760262644992 676x532 12.10.2025 (SITA.sk) - Nedeľňajšie výročie vražedného útoku na bratislavský bar Tepláreň by nám malo pripomínať, ako blízko je od nenávistných slov k činom. Skonštatoval to predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.


Pripomenul, že Juraj Vankulič a Matúš Horváth boli zavraždení kvôli nenávisti iba preto, že boli v niečom iní. Toto mimoriadne smutné výročie navyše podľa lídra progresívcov prichádza v tieni schválenej novely ústavy, ktorá ubližuje menšinám.

Politici by mali ľuďom pomáhať, nie šíriť nenávisť


„Pripomeňme si, prosím, Jurajovu a Matúšovu pamiatku a robme spoločne všetko preto, aby sa takáto tragédia už neopakovala. Všetci ľudia na Slovensku si zaslúžia žiť v bezpečí, bez ohľadu na svoju etnicitu, vieru, politické presvedčenie, identitu alebo lásku. A veľkú zodpovednosť za to máme práve my - politici. Našou úlohou je ľuďom zlepšovať život, nie šíriť nenávisť a robiť z nich terče," vyhlásil Šimečka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko pri príležitosti výročia útoku kritizujú ľudsko-právnu situáciu LGBTI menšiny na Slovensku. „Povedzme si to otvorene, novela Ústavy SR je pokračovanie teroru zo Zámockej inými prostriedkami. Tri roky po útoku našiel vrah zo Zámockej v Národnej rade SR 90 myšlienkových nasledovníkov,” vyhlásil riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového Pride Peter Weisenbacher.

Kritika ústavnej novely


Novelou sa podľa neho z ústavy stal dokument, ktorý klame, diskriminuje a porušuje ľudské práva. „Klame preto, lebo intersex ľudia existujú. SR je jediná krajina, ktorá má v ústave zadefinované pohlavia, sme na smiech celému svetu," skonštatoval Weisenbacher.

V kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa 12. októbra 2022 krátko po 19:00 odohral teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete a ďalšiu osobu postrelil. O život prišli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Postrelená bola čašníčka Radoslava Trokšiarová.


Zdroj: SITA.sk - Šimečka: Výročie útoku na Tepláreň nám musí pripomínať, kam vedú nenávistné slová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská Tepláreň Dúhové Slovensko Dúhový pochod PRIDE LGBTI Mimovládne organizácie Predseda Progresívneho Slovenska Streľba na Zámockej ulici v Bratislave Ústava SR Výročie
