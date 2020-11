Košický kraj chce znevýhodneným stredoškolákom pomôcť výzvou pre firmy, môžu im darovať nevyužité počítače

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.11.2020 (Webnoviny.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil výzvu pre firmy na pomoc žiakom zo sociálne slabších rodín, ktoré nemajú základné technické vybavenie na dištančné vzdelávanie.Podľa predbežných informácií od riaditeľov škôl by notebook, počítač alebo tablet potrebovalo viac ako 1 100 stredoškolákov, ktorí sa vzdelávajú z domu. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.„Prostredníctvom výzvy sme oslovili kľúčových hráčov v IT sfére v našom kraji, aby pomohli vytvoriť znevýhodneným žiakom lepšie podmienky na výučbu z domu. Veľmi príjemným prekvapením je, že už v prvý deň výzvy zareagovala spoločnosť DT IT Solutions Slovakia, ktorá pre našich žiakov prisľúbila 80 až 100 notebookov. Prístup k informačným a komunikačným technológiám výrazne zvýši kvalitu vzdelávania našich sociálne slabších žiakov. Preto za každú takúto pomoc ďakujeme,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.Pomôcť môžu firmy aj jednotlivci. Ak majú vo svojej spoločnosti alebo doma notebooky, počítače či tablety, ktoré už nepoužívajú, môžu sa prihlásiť na e-mailovej adrese pomahame@vucke.sk do 31. decembra 2020.„Naše stredné školy už v rámci svojich možností zapožičali vlastné notebooky pre niektorých znevýhodnených žiakov. Majú však obmedzený limit a prirodzene nedokážu naplniť potreby všetkých. Verím, že vďaka našej výzve dokážeme pomôcť väčšine z nich,“ dodal župan Trnka.Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 63 stredných škôl, na ktorých študuje viac ako 23-tisíc žiakov. Stredné školy 12. októbra opätovne prešli na dištančné vzdelávanie.