Johnsonovi hrozí vzbura vo vláde pre brexit bez dohody, píšu médiá

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. októbra (TASR) - Britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi hrozí nová "vzbura" vo vlastnom kabinete. Skupina ministrov je pripravená odstúpiť vzhľadom na obavy, že vedie krajinu k tzv. brexitu bez dohody, informoval v stredu denník The Times.Na zozname "kandidátov" na odstúpenie podľa správy figurujú ministerka kultúry Nicky Morganová, minister pre Severné Írsko Julian Smith, minister spravodlivosti Robert Buckland, minister zdravotníctva Matt Hancock a generálny prokurátor Geoffrey Cox, uviedla agentúra Reuters.Nemenovaný člen kabinetu pre The Times povedal, že "veľmi veľký počet" konzervatívnych členov parlamentu rovnako odstúpi, ak dôjde k neriadenému "bezdohodovému" vystúpeniu Británie z Európskej únie.Denník píše, že ministri Johnsona na zasadnutí vlády varovali pred závažnými rizikami, ktoré by so sebou prinieslo obnovenie priamej vlády Londýna v Severnom Írsku, a vyjadrili aj znepokojenie nad popredným poradcom premiéra Dominicom Cummingsom, ktorému sa pripisuje mimoriadne nekompromisný postoj v otázke brexitu.Hoci The Times nespresnili, koľko poslancov Konzervatívnej strany je proti scenáru brexitu bez dohody, denník Financial Times (FT) v stredu ráno informoval, že najmenej 50 z nich sa postaví proti volebnému programu strany sľubujúcemu odchod z EÚ aj bez dohody.Niektorí konzervatívni poslanci zvažujú, že budú v kampani individuálne presadzovať miernejšie postoje k brexitu alebo nebudú vôbec kandidovať za Konzervatívnu stranu, doplnil FT.