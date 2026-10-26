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26. októbra 2026
Za tovar doručený z krajín mimo EÚ opäť priplatíme, do platnosti vstúpi nový celoeurópsky poplatok
Nový poplatok budú európski zákazníci platiť navyše k trojeurovému clu, ktoré Únia zaviedla v júli na zásielky s hodnotou do 150 eur ako dočasné opatrenie. V celej
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26.10.2026 (SITA.sk) - Nový poplatok budú európski zákazníci platiť navyše k trojeurovému clu, ktoré Únia zaviedla v júli na zásielky s hodnotou do 150 eur ako dočasné opatrenie.
V celej Európskej únii (EÚ) začne od nedele platiť nový manipulačný poplatok vo výške dve eurá pri zásielkach s tovarom prichádzajúce z krajín mimo EÚ. Opatrenie je súčasťou snahy Bruselu obmedziť prílev lacných zásielok, najmä z Číny.
Nový poplatok budú európski zákazníci platiť navyše k trojeurovému clu, ktoré Únia zaviedla v júli na zásielky s hodnotou do 150 eur ako dočasné opatrenie. Na rozdiel od neho sa nový dvojeurový poplatok bude vzťahovať na jednotlivé druhy tovaru v zásielke bez ohľadu na jej hodnotu.
Ak bude balík obsahovať napríklad desať rovnakých tričiek, poplatok bude dve eurá. Ak bude obsahovať desať rovnakých tričiek a dva rovnaké klobúky, poplatok bude účtovaný dvakrát, teda vo výške štyroch eur.
Európska komisia (EK) tvrdí, že spotrebitelia nebudú platiť poplatok priamo. Internetové platformy a predajcovia si ho však budú môcť zohľadniť v cene predávaného tovaru.
Európska spotrebiteľská organizácia BEUC upozornila, že niektoré platformy by mohli skúsiť preniesť nové náklady na zákazníkov až v závere nákupného procesu. „To by bolo podľa práva EÚ nezákonné, keďže plná cena musí byť spotrebiteľovi zobrazená vopred,“ uviedla organizácia.
Kým trojeurové clo na lacné zásielky má platiť len do 1. júla 2028, nový manipulačný poplatok zostane trvalou súčasťou systému. Od polovice roka 2028 by mali byť malé zásielky namiesto osobitného cla zaťažené bežnými colnými sadzbami podľa druhu výrobku.
Výšku manipulačného poplatku bude Komisia prehodnocovať každé dva roky, aby zodpovedala skutočným nákladom na colné konania.
Zdroj: SITA.sk - Za tovar doručený z krajín mimo EÚ opäť priplatíme, do platnosti vstúpi nový celoeurópsky poplatok © SITA Všetky práva vyhradené.
V celej Európskej únii (EÚ) začne od nedele platiť nový manipulačný poplatok vo výške dve eurá pri zásielkach s tovarom prichádzajúce z krajín mimo EÚ. Opatrenie je súčasťou snahy Bruselu obmedziť prílev lacných zásielok, najmä z Číny.
Dve eurá za každý druh
Nový poplatok budú európski zákazníci platiť navyše k trojeurovému clu, ktoré Únia zaviedla v júli na zásielky s hodnotou do 150 eur ako dočasné opatrenie. Na rozdiel od neho sa nový dvojeurový poplatok bude vzťahovať na jednotlivé druhy tovaru v zásielke bez ohľadu na jej hodnotu.
Ak bude balík obsahovať napríklad desať rovnakých tričiek, poplatok bude dve eurá. Ak bude obsahovať desať rovnakých tričiek a dva rovnaké klobúky, poplatok bude účtovaný dvakrát, teda vo výške štyroch eur.
Zdražie čínsky tovar?
Európska komisia (EK) tvrdí, že spotrebitelia nebudú platiť poplatok priamo. Internetové platformy a predajcovia si ho však budú môcť zohľadniť v cene predávaného tovaru.
Európska spotrebiteľská organizácia BEUC upozornila, že niektoré platformy by mohli skúsiť preniesť nové náklady na zákazníkov až v závere nákupného procesu. „To by bolo podľa práva EÚ nezákonné, keďže plná cena musí byť spotrebiteľovi zobrazená vopred,“ uviedla organizácia.
Jeden sa zruší, druhý zostane
Kým trojeurové clo na lacné zásielky má platiť len do 1. júla 2028, nový manipulačný poplatok zostane trvalou súčasťou systému. Od polovice roka 2028 by mali byť malé zásielky namiesto osobitného cla zaťažené bežnými colnými sadzbami podľa druhu výrobku.
Výšku manipulačného poplatku bude Komisia prehodnocovať každé dva roky, aby zodpovedala skutočným nákladom na colné konania.
Zdroj: SITA.sk - Za tovar doručený z krajín mimo EÚ opäť priplatíme, do platnosti vstúpi nový celoeurópsky poplatok © SITA Všetky práva vyhradené.
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