|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 17.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miloslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. februára 2026
Jozef Brhel starší dostal v kauze Mýtnik štvorročnú podmienku a historicky najvyšší peňažný trest 1,5 milióna eur
Aj jeho syn dostal podmienku štyri roky a peňažný trest 1,2 milióna eur.
Zdieľať
Tresty sú za pokračovací zločin legalizácie výnosov z trestnej činnosti.
Architetka Miroslava Slahučku odsúdili za branie úplatku na trojročnú podmienku a peňažný trest 10-tisíc eur.
Radko Kuruc, ktorý v súčasnosti je v čele Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, dostal za korupciu trojročnú podmienku a peňažný trest 60-tisíc eur.
Verdikt nie je právoplatný. Vplyvný podnikateľ sa určite odvolá. Od začiatku procesu presviedčal senát aj verejnosť o svojej nevine.
Rozhodoval senát Jána Hrubalu, Jána Giertliho a Rastislava Stieranku.
Senát: Brhelovci chceli kryť príjem z trestnej činnosti, mali prospech takmer 6 miliónov eur
Jozefa Brhela odsúdil senát za to, že sa dohodol s podnikateľom Michalom Suchobom na vstupe do spoločnosti Allexis, ktorá získala lukratívne zákazky na finančnej správe. Výnosy súvisiace s dodávkou IT systémov za desiatky miliónov eur si mali deliť. Brhel následne poslal Suchobu za svojím synom Jozefom Brhelom mladším, ktorý mu predostrel, akú štruktúru firiem napojených na Allexis vytvoria.
Kauza Mýtnik nevznikla podľa súdu na základe politickej objednávky. „Dôkazy o vstupe politika – nula. Dôkazy o preukázaní viny – desiatky,“ povedal predseda senátu Ján Hrubala. „My nie sme sudca Lynch a nerozhodujeme na objednávku,“ zdôraznil po odsúdení Brhelovcov a ďalších.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vyhlásil v utorok rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018. Podnikateľa Jozefa B., jeho syna Jozefa B. mladšieho, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka K. a podnikateľa Miroslava S. uznal za vinných a odsúdil ich na podmienečné tresty. Prví dvaja dostali aj mimoriadne vysoké, miliónové peňažné tresty.
ŠTS vymeral Jozefovi B. trojročné väzenie s podmienečným odkladom na štyri roky a dostal peňažný trest vo výške 1,5 milióna eur. Ten má zaplatiť aj jeho syn v sume 1,2 milióna eur, ktorý dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na štyri roky. Radka K. súd odsúdil na 28-mesačné väzenie s podmienečným odkladom na tri roky a peňažný trest 60.000 eur a Miroslava S. na 20 mesiacov s podmienečným odkladom na tri roky a 10.000 eur. Advokáta Martina B. a niekdajšieho predstaviteľa FS Milana G. súd oslobodil spod obžaloby. Rozsudok nie je právoplatný.
Na súde čelili obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku. Všetci vinu odmietali a žiadali oslobodenie spod obžaloby.
Jozef B. od začiatku procesu tvrdil, že ide o politicky motivovaný proces a v celej kauze Mýtnik ide iba o neho. Súd to v zdôvodnení rozsudku vylúčil.
Jozef B. mladší bol v závere procesu presvedčený, že obhajoba na základe faktov vyvrátila obžalobu prokurátora a poukázala na nezákonnosť. Obžaloba sa údajne rozpadla na základe svedeckých výpovedí či znaleckého dokazovania a konkrétnych dokumentov.
Radko K. v záverečnej reči zdôraznil, že žiadny úplatok neprijal, vraj ho usvedčovali spolupracujúci obvinení - kajúcnici, ktorí klamali.
Prokurátor navrhoval pre Jozefa B. nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna a Martina B. Ďalším trom obžalovaným, Radkovi K., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhoval udeliť podmienečné tresty. Všetkým navrhol uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov.
Proces sa začal v októbri v roku 2022.
Obhajoba Brhelovcov označila dnešný rozsudok v kauze Mýtnik za nezákonný. Podľa nej bol zaujatý sudca Ján Hrubala. Počas procesu podali advokáti množstvo námietok voči predsedovi senátu Hrubalovi aj sudcovi Jánovi Giertlimu. Z konania neboli vylúčení.
Jozef Brhel mladší upozornil, že verdikt Hrubalovho senátu je odlišný, ako už na Špecializovanom trestnom súde v časti legalizácie výnosov z trestnej činnosti v kauze Mýtnik padol.
Išlo o verdikt sudcu Petra Pulmana, ktorý oslobodil spod obžaloby z legalizácie výnosov z trestnej činnosti Michala Suchobu. Uznal, že schéma spoločností, ktorú s Brhelom vytvoril v Prahe, na Malte a na Cypre, súvisela s optimalizáciou daní a nie praním špinavých peňazí.
Brhel mladší teraz vytkol Hrubalovmu senátu, že nevykonal ako dôkaz znalecké posudky, ktoré obhajoba predložila a ktoré preukazovali spomínanú optimalizáciu namiesto legalizácie.
správu budeme aktualizovať
Prečítajte si tiež
Robert Fico pri obhajovaní nájomného bývania povedal, že vlastníctvo bytu a hypotéka môže byť príliš zaväzujúce
Na Liptove sa zrazil autobus s kamiónom, jeden z vodičov uhorel a viacero ľudí je zranených – FOTO