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 24hod.sk    Šport

17. septembra 2026

Jubilejný gól v drese Miami strelil hlavou. Messi sa teší z ďalšej trofeje, podľa Beckhama si zaslúži Zlatú loptu – VIDEO


Tagy: triumf Trofej Výhra

Campeones Cup má za sebou ôsmy ročník, hostiteľom je vždy účastník MLS. Pred víťazstvom Miami ovládli tri predchádzajúce ročníky mexické tímy. Lionel Messi strelil gól hlavou a pridal ...



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campeones_cup_soccer_3_726 676x451 17.9.2026 (SITA.sk) - Campeones Cup má za sebou ôsmy ročník, hostiteľom je vždy účastník MLS. Pred víťazstvom Miami ovládli tri predchádzajúce ročníky mexické tímy.


Lionel Messi strelil gól hlavou a pridal asistenciu, keď jeho Inter Miami získal trofej v Campeones Cupe. V každoročnom súboji medzi šampiónmi Major League Soccer a mexickej ligy Liga MX zdolal tím Cruz Azul 2:0.

Pre tento americký klub to bol prvý triumf v súťaži, o ktorý sa zaslúžila argentínska superhviezda svojím jubilejným 100. gólom v drese úradujúcich víťazov MLS Cupu. Víťazstvo spečatil v závere Casemiro, ktorý hlavou zužitkoval Messiho rohový kop.

Táto výhra priniesla 39-ročnému Messimu prvú trofej v aktuálnom roku, a to len dva mesiace po bolestivej prehre Argentíny vo finále MS 2026 so Španielskom.

Vysoká úroveň


Po zápase vzdal Casemiro hold svojmu slávnemu spoluhráčovi. "Musíme si to užívať, pretože nevieme, ako dlho vydrží. To, čo pre futbal urobil a stále robí, je neuveriteľné - zostáva najlepším. Dokázal to na majstrovstvách sveta a dokazuje to aj v MLS," povedal bývalý stredopoliar Realu Madrid.

Spolumajiteľ Interu Miami David Beckham vyhlásil, že si Argentínčan zaslúži získať Zlatú loptu a tým ešte viac vylepšiť svoj rekord - už ich má deväť.

"Keď vidíte, čo zase predviedol, keď vidíte, aké MS odohral... Niet nikoho, kto by vo veku 39 rokov dokázal niečo také, a to na takej vysokej úrovni. Preto si zaslúži byť kandidátom na Zlatú loptu. Podľa mňa by ju mal vyhrať," chválil ho Beckham.


Presný center


Prvú veľkú šancu zápasu mal Cruz Azul, no brankár Miami Dayne St. Clair zneškodnil strelu Joseho Paradelu pri bližšej žrdi. Potom v 24. minúte otvoril skóre Messi - netradične hlavou.

Luis Suárez odcentroval a Messi, ktorý meria približne 170 cm, vďaka výbornému výskoku a hlavičke v páde prekonal Willera Dittu a poslal Miami do vedenia.

Mexický celok mohol v 67. minúte vyrovnať, no hlavička striedajúceho Gabriela Fernándeza skončila na žrdi a následnú dorážku zablokoval Casemiro.

Nový tréner


Vďaka rohovému kopu Messiho získalo Miami dvojgólový náskok, loptu našiel Casemiro a v 81. minúte ju hlavou usmernil k vzdialenejšej žrdi.

Túto trofej získalo Miami v prvom dueli pod vedením nového hlavného trénera Cristiana "Kilyho" Gonzaleza. Argentínsky kouč bol do funkcie vymenovaný minulý mesiac, no pre problémy s vízami viedol prvé tréningy až tento týždeň.

Campeones Cup má za sebou ôsmy ročník, hostiteľom je vždy účastník MLS. Pred víťazstvom Miami ovládli tri predchádzajúce ročníky mexické tímy.


Zdroj: SITA.sk - Jubilejný gól v drese Miami strelil hlavou. Messi sa teší z ďalšej trofeje, podľa Beckhama si zaslúži Zlatú loptu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: triumf Trofej Výhra
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