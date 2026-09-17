|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 17.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2026
Tréner Masný bol po definitívnom konci slovenských nádejí tvrdý: Nemáme tu čo hľadať a nepatríme sem
Slováci proti Švédsku vyhrali prvý set a v druhom viedli 19:16, zápas však prehrali 1:3. Po štvrtej prehre už nemôžu postúpiť zo skupiny, proti Grécku budú hrať o body do svetového ...
Zdieľať
17.9.2026 (SITA.sk) - Slováci proti Švédsku vyhrali prvý set a v druhom viedli 19:16, zápas však prehrali 1:3. Po štvrtej prehre už nemôžu postúpiť zo skupiny, proti Grécku budú hrať o body do svetového rebríčka.
Slovenskí volejbalisti definitívne stratili šancu na postup zo základnej skupiny majstrovstiev Európy. Zverenci trénera Michala Masného v stredu v Modene podľahli Švédsku 1:3 (19, -23, -21, -19) a neuspeli ani vo svojom štvrtom vystúpení na šampionáte. Masný po zápase nešetril kritikou vlastného tímu.
„Ťažko povedať, čo sa v zápase so Švédskom pokazilo. Ak dokážeme v každom dueli odohrať dobre iba jeden alebo dva sety, potom na európskom šampionáte nemáme čo hľadať a nepatríme sem. Hráči urobili síce pokrok, no na európsku elitu to nestačilo,“ skonštatoval slovenský tréner podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie.
Slováci pritom začali zápas, ktorý museli v boji o postup bezpodmienečne vyhrať, sľubne. Prvý set získali 25:19 a dobre rozohrali aj druhý. Po bloku Jakuba Ihnáta viedli 16:12 a ešte za stavu 19:16 mali trojbodový náskok. Švédi však vyrovnali na 21:21 a koncovku napokon získali 25:23.
Práve zvládanie rozhodujúcich momentov považoval Masný za jeden z problémov svojho mužstva. „Pri vyrovnaných stavoch neboli dobre nastavení v hlavách,“ povedal.
V treťom sete Slováci viedli naposledy 11:10, potom prevzali kontrolu Švédi. Set vyhrali 25:21 a tým definitívne pochovali slovenské nádeje na postup. Vo štvrtom dejstve slovenské mužstvo držalo vedenie do stavu 15:13, následne však súper otočil na 18:15 a zápas už nepustil.
Sklamanie neskrýval ani Jakub Ihnát. „Prehra 1:3, mrzí to, pretože je jasné, že nepostupujeme do ďalšej fázy. Strácame body v rankingu, čo je podľa mňa alarmujúce,“ povedal slovenský smečiar.
Podľa Ihnáta dokázali Slováci hrať spôsobom, aký si predstavovali, iba časť zápasu. „Pred turnajom sme si povedali, alebo ja osobne som si želal, aby sme hrali odvážne. A myslím si, že odvážne sme vydržali hrať asi set a pol. Potom to jednoducho padlo a neviem prečo.“
Ešte kritickejší bol pri hodnotení nasadenia mužstva v zápase, ktorý Slovákov mohol udržať v hre o postup. „Chceli sme mať čisté svedomie, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. Myslím si, že večer, keď budeme zaspávať, bude viacerých z nás mrzieť, že sme do toho možno mohli dať ešte o trochu viac. A ktovie, ako by to potom dopadlo,“ dodal Ihnát.
Najproduktívnejším Slovákom bol s 19 bodmi Pavol Gulák, Ihnát pridal 16 a Michal Rendla 12 bodov. Na druhej strane zaznamenal 16 bodov švédsky kapitán Link.
Slovensko sa so šampionátom rozlúči vo štvrtok proti Grécku. Hoci už nemôže postúpiť, výsledok zostáva dôležitý pre svetový rebríček FIVB. Masný avizoval, že príležitosť dostanú aj menej vyťažení volejbalisti. „Proti Grécku dám šancu hráčom z lavičky.“
Ihnát zdôraznil, že Slováci napriek vypadnutiu stále majú o čo hrať. „Musíme zastaviť ten pokles, takže máme o čo hrať.“ Podobne sa vyjadril blokár Andrej Billich, podľa ktorého sa proti Grécku „každý bod, každá lopta aj každý set stále počítajú do rankingu“.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Masný bol po definitívnom konci slovenských nádejí tvrdý: Nemáme tu čo hľadať a nepatríme sem © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí volejbalisti definitívne stratili šancu na postup zo základnej skupiny majstrovstiev Európy. Zverenci trénera Michala Masného v stredu v Modene podľahli Švédsku 1:3 (19, -23, -21, -19) a neuspeli ani vo svojom štvrtom vystúpení na šampionáte. Masný po zápase nešetril kritikou vlastného tímu.
„Ťažko povedať, čo sa v zápase so Švédskom pokazilo. Ak dokážeme v každom dueli odohrať dobre iba jeden alebo dva sety, potom na európskom šampionáte nemáme čo hľadať a nepatríme sem. Hráči urobili síce pokrok, no na európsku elitu to nestačilo,“ skonštatoval slovenský tréner podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie.
Slováci pritom začali zápas, ktorý museli v boji o postup bezpodmienečne vyhrať, sľubne. Prvý set získali 25:19 a dobre rozohrali aj druhý. Po bloku Jakuba Ihnáta viedli 16:12 a ešte za stavu 19:16 mali trojbodový náskok. Švédi však vyrovnali na 21:21 a koncovku napokon získali 25:23.
Práve zvládanie rozhodujúcich momentov považoval Masný za jeden z problémov svojho mužstva. „Pri vyrovnaných stavoch neboli dobre nastavení v hlavách,“ povedal.
V treťom sete Slováci viedli naposledy 11:10, potom prevzali kontrolu Švédi. Set vyhrali 25:21 a tým definitívne pochovali slovenské nádeje na postup. Vo štvrtom dejstve slovenské mužstvo držalo vedenie do stavu 15:13, následne však súper otočil na 18:15 a zápas už nepustil.
Sklamanie neskrýval ani Jakub Ihnát. „Prehra 1:3, mrzí to, pretože je jasné, že nepostupujeme do ďalšej fázy. Strácame body v rankingu, čo je podľa mňa alarmujúce,“ povedal slovenský smečiar.
Podľa Ihnáta dokázali Slováci hrať spôsobom, aký si predstavovali, iba časť zápasu. „Pred turnajom sme si povedali, alebo ja osobne som si želal, aby sme hrali odvážne. A myslím si, že odvážne sme vydržali hrať asi set a pol. Potom to jednoducho padlo a neviem prečo.“
Ešte kritickejší bol pri hodnotení nasadenia mužstva v zápase, ktorý Slovákov mohol udržať v hre o postup. „Chceli sme mať čisté svedomie, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. Myslím si, že večer, keď budeme zaspávať, bude viacerých z nás mrzieť, že sme do toho možno mohli dať ešte o trochu viac. A ktovie, ako by to potom dopadlo,“ dodal Ihnát.
Najproduktívnejším Slovákom bol s 19 bodmi Pavol Gulák, Ihnát pridal 16 a Michal Rendla 12 bodov. Na druhej strane zaznamenal 16 bodov švédsky kapitán Link.
Slovensko sa so šampionátom rozlúči vo štvrtok proti Grécku. Hoci už nemôže postúpiť, výsledok zostáva dôležitý pre svetový rebríček FIVB. Masný avizoval, že príležitosť dostanú aj menej vyťažení volejbalisti. „Proti Grécku dám šancu hráčom z lavičky.“
Ihnát zdôraznil, že Slováci napriek vypadnutiu stále majú o čo hrať. „Musíme zastaviť ten pokles, takže máme o čo hrať.“ Podobne sa vyjadril blokár Andrej Billich, podľa ktorého sa proti Grécku „každý bod, každá lopta aj každý set stále počítajú do rankingu“.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Masný bol po definitívnom konci slovenských nádejí tvrdý: Nemáme tu čo hľadať a nepatríme sem © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Jubilejný gól v drese Miami strelil hlavou. Messi sa teší z ďalšej trofeje, podľa Beckhama si zaslúži Zlatú loptu – VIDEO
Jubilejný gól v drese Miami strelil hlavou. Messi sa teší z ďalšej trofeje, podľa Beckhama si zaslúži Zlatú loptu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pogačar sa pomaly zotavuje a plánuje návrat v roku 2027. Čaká ho aj jedna veľmi výrazná životná zmena
Pogačar sa pomaly zotavuje a plánuje návrat v roku 2027. Čaká ho aj jedna veľmi výrazná životná zmena