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 24hod.sk    Šport

17. septembra 2026

Kontroverzné rozhodnutie pred OH 2032. Veslári a kanoisti budú súťažiť v rieke, kde žijú krokodíly


Tagy: Krokodíl Posudok Rieka

Tisíce ľudí podpísali petíciu za presun podujatí do zariadenia bližšie k Brisbane. Rieka, v ktorej žijú krokodíly, bola schválená riadiacimi orgánmi športu ako miesto konania olympijských hier vo ...



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depositphotos_39817405_xl 676x451 17.9.2026 (SITA.sk) - Tisíce ľudí podpísali petíciu za presun podujatí do zariadenia bližšie k Brisbane.


Rieka, v ktorej žijú krokodíly, bola schválená riadiacimi orgánmi športu ako miesto konania olympijských hier vo veslovaní a kanoistike v Brisbane v roku 2032 po "dôkladnom a rozsiahlom posúdení".

Rieka Fitzroy v Rockhamptone, približne 600 kilometrov severne od hlavného mesta štátu Queensland Brisbane, ktoré bude centrom OH, je kontroverznou voľbou.

Hoci je to biotop slanovodných krokodílov, hlavné obavy sa týkali technických špecifikácií. Rieka je náchylná na záplavy a má silné prúdy, ktoré môžu vytvárať nerovnomerné podmienky na súťaže, pričom problémom bol aj nedostatok ubytovacích možností pre veslárov a divákov.

Rozsiahla analýza


Tisíce ľudí podpísali petíciu za presun podujatí do zariadenia bližšie k Brisbane. Nezávislé posúdenie však uviedlo, že je dejisko vhodné na daný účel.

Riadiace orgány World Rowing a Paddle Worldwide (predtým Medzinárodná kanoistická federácia) spolu s organizátormi olympiády priblížili, že zabezpečenie spravodlivých a rovnakých podmienok pre športovcov bolo hnacou silou žiadosti o "dôkladné a rozsiahle" posúdenie, ktoré sa okrem iného zameralo na prietok rieky, hladinu vody a veterné podmienky.

"Na základe rozsiahlej vykonanej analýzy teraz vieme, že rieka Fitzroy je schopná poskytnúť spravodlivé podmienky pre súťaže počas hier, ktoré sú v súlade s požiadavkami olympijského a paralympijského veslovania," uviedol vo vyhlásení prezident World Rowing Jean-Christophe Rolland.

Bagatelizoval problém


Prezident Paddle Worldwide Thomas Konietzko bol rovnako nadšený. "Kvalita a hĺbka vykonanej technickej práce výrazne zlepšili naše chápanie dejiska a dávajú nám a našim športovcom istotu, že trať môže zabezpečiť spravodlivú súťaž pre zúčastnených v rýchlostnej kanoistike," prezradil.

Hrozba zo strany krokodílov sa neriešila, ale úradníci predtým uviedli, že budú "zavedené postupy" a pozorovanie. Prezident OH v Brisbane 2032 Andrew Liveris minulý rok problém bagatelizoval. "V oceáne sú žraloky a my stále surfujeme. Prosím, zmeňte zmýšľanie."

Predátory sú rozšírenejšie na severe rieky Fitzroy. "Toto potvrdenie nám dodáva ďalšiu istotu pri prechode do ďalšej fázy plánovania dejísk a realizácie hier a zaručuje, že všetky budúce projekčné a prevádzkové činnosti sa budú naďalej sústrediť výlučne na Rockhampton," dodal Liveris.


Zdroj: SITA.sk - Kontroverzné rozhodnutie pred OH 2032. Veslári a kanoisti budú súťažiť v rieke, kde žijú krokodíly © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krokodíl Posudok Rieka
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