|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 19.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kristián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. októbra 2025
Juh Čiech bojuje s vlnou boreliózy
Tagy: Lymská borelióza
S rekordným počtom prípadov lymskej boreliózy zápasí Juhočeský kraj. V tomto roku zaznamenali už 820 prípadov. Za ostatný mesiac v regióne pribudlo 100 nových pacientov s ...
Zdieľať
19.10.2025 (SITA.sk) - S rekordným počtom prípadov lymskej boreliózy zápasí Juhočeský kraj. V tomto roku zaznamenali už 820 prípadov. Za ostatný mesiac v regióne pribudlo 100 nových pacientov s týmto ochorením. Ide o najvyššiu bilanciu v histórii. Informuje o tom web TN.cz.
„Aktuálne evidujeme 820 nahlásených a potvrdených prípadov, čo je o 330 viac ako v rovnakom období vlani," uviedla riaditeľka krajskej hygienickej stanice Kvetoslava Kotrbová. „Tohtoročný výskyt už teraz patrí k najvyšším za posledné desaťročie,“ dodala.
Lymská borelióza je bakteriálne ochorenie, ktoré je zhruba päťkrát častejšie ako kliešťová encefalitída. Podľa údajov českého Štátneho zdravotníckeho úradu je výskyt lymskej boreliózy vyšší aj v Juhomoravskom, Moravsko-sliezskom a Stredočeskom kraji.
„Aktuálne evidujeme 820 nahlásených a potvrdených prípadov, čo je o 330 viac ako v rovnakom období vlani," uviedla riaditeľka krajskej hygienickej stanice Kvetoslava Kotrbová. „Tohtoročný výskyt už teraz patrí k najvyšším za posledné desaťročie,“ dodala.
Lymská borelióza je bakteriálne ochorenie, ktoré je zhruba päťkrát častejšie ako kliešťová encefalitída. Podľa údajov českého Štátneho zdravotníckeho úradu je výskyt lymskej boreliózy vyšší aj v Juhomoravskom, Moravsko-sliezskom a Stredočeskom kraji.
Tagy: Lymská borelióza
nasledujúci článok >>
Takmer 7 400 vojakov stratilo Rusko na Ukrajine len za uplynulý týždeň
Takmer 7 400 vojakov stratilo Rusko na Ukrajine len za uplynulý týždeň
<< predchádzajúci článok
Rusínske organizácie si zvolili nové vedenie, Pilip nahradil doterajšieho predsedu Petra Štefaňáka
Rusínske organizácie si zvolili nové vedenie, Pilip nahradil doterajšieho predsedu Petra Štefaňáka