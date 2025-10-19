|
Nedeľa 19.10.2025
Meniny má Kristián
Denník - Správy
19. októbra 2025
Takmer 7 400 vojakov stratilo Rusko na Ukrajine len za uplynulý týždeň
Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 7 370 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1,13 milióna. Vyplýva to z ...
19.10.2025 (SITA.sk) - Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 7 370 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1,13 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb.
Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 20 tankov, 54 obrnených bojových vozidiel pechoty, 265 delostreleckých systémov, šesť raketometov a jedno lietadlo.
Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 11 268 tankov, 23 399 obrnených bojových vozidiel pechoty, 33 834 delostreleckých systémov, 1 524 raketometov a 428 lietadiel.
