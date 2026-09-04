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04. septembra 2026
Pastrňák oslávil titul majstra sveta v krčme, no nikto ho nespoznal. Nasadil si totiž parochňu a nalepil fúzy – VIDEO, FOTO
Dal si štyri pivá a kačku - chcel niečo, čo mu v Bostone chýba. Český hokejista David Pastrňák sa zúčastnil relácie "7 pádov Honzy Dědka" a spomínal na viacero úspešných momentov, ktorý ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Dal si štyri pivá a kačku - chcel niečo, čo mu v Bostone chýba.
Český hokejista David Pastrňák sa zúčastnil relácie "7 pádov Honzy Dědka" a spomínal na viacero úspešných momentov, ktorý zažil počas kariéry, ktorá však ani zďaleka nekončí.
Keď v roku 2024 priletel do domoviny s cieľom pomôcť národnému tímu vybojovať titul majstra sveta na domácej pôde, čo sa mu napokon aj podarilo víťazným gólom vo finále proti Švajčiarsku.
Už deň po zisku najcennejšej trofeje pre reprezentácie to chcel osláviť v nejakej krčme, no dobre vedel, že by ho každý spoznal, tak prišiel na unikátne riešenie - kúpil si parochňu, nalepil si fúzy a obliekol si nevýraznú mikinu.
Nevyrazil tam však sám, ale s milovanou matkou. Dal si štyri pivá a kačku - chcel niečo, čo mu v Bostone chýba. Úspešný večer to nakoniec bol, keďže ho nikto nespoznal.
Podobne to robil aj legendárny Jaromír Jágr v 90. rokoch, keď pôsobil v Pittsburghu Penguins, a chodieval medzi ľudí v parochni a údajne niekedy aj nalíčený.
Spočiatku chcel byť brankárom, no keďže takáto výstroj bola dvakrát drahšia ako pre obrancu či útočníka, tak sa tohto sna rýchlo vzdal a urobil dobre.
Keď mal 17 rokov, tak mu zomrel otec na rakovinu a matka mala čo robiť, aby uživila dvoch dospievajúcich synov. Zvládla to a nielen preto je jej Pastrňák nesmierne vďačný.
"Klobúk dole, ako to mama zvládla. Na druhej strane, ja osobne som jej to robil jednoduchšie, pretože od rána do večera som nebol doma. Okrem toho som často prespával u kamarátov, pretože mali lepšie raňajky i večere," prezradil 30-ročný útočník.
Starší brat Jakub si vybral iný šport. "Blbec si vybral futbal, v ktorom sa nepresadil a teraz je z neho policajt. Poviem vám jednu príhodu. Mama mu šetrila na vodičský preukaz, no peniaze potom použila na to, aby som mohol absolvovať hokejový kemp. A tak ostal brat bez vodičáku. Ale to bolo jedno, pretože sme aj tak nemali auto, tak načo by mu to bolo? Dovoliť si kúpiť ho nemohol, pretože som mu vždy hovoril, že peniaze budú, keď bude dávať góly, ale on bol obranca," vtipne okomentoval Pastrňák.
Po zisku titulu majstra sveta z roku 2024 oslavoval najdlhšie spolu s kapitánom Romanom Červenkom - údajne až týždeň vkuse.
"Pre mňa osobne bol ten moment emočne veľmi silný, pretože som prišiel na šampionát zranený a príliš sa mi nedarilo. Keď som strelil daný gól, všetko to zo mňa spadlo," dodal jeden z najlepších hokejistov súčasnosti.
Zdroj: SITA.sk - Pastrňák oslávil titul majstra sveta v krčme, no nikto ho nespoznal. Nasadil si totiž parochňu a nalepil fúzy – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Český hokejista David Pastrňák sa zúčastnil relácie "7 pádov Honzy Dědka" a spomínal na viacero úspešných momentov, ktorý zažil počas kariéry, ktorá však ani zďaleka nekončí.
Keď v roku 2024 priletel do domoviny s cieľom pomôcť národnému tímu vybojovať titul majstra sveta na domácej pôde, čo sa mu napokon aj podarilo víťazným gólom vo finále proti Švajčiarsku.
Už deň po zisku najcennejšej trofeje pre reprezentácie to chcel osláviť v nejakej krčme, no dobre vedel, že by ho každý spoznal, tak prišiel na unikátne riešenie - kúpil si parochňu, nalepil si fúzy a obliekol si nevýraznú mikinu.
Nevyrazil tam však sám, ale s milovanou matkou. Dal si štyri pivá a kačku - chcel niečo, čo mu v Bostone chýba. Úspešný večer to nakoniec bol, keďže ho nikto nespoznal.
Podobne to robil aj legendárny Jaromír Jágr v 90. rokoch, keď pôsobil v Pittsburghu Penguins, a chodieval medzi ľudí v parochni a údajne niekedy aj nalíčený.
Ťažké dospievanie
Spočiatku chcel byť brankárom, no keďže takáto výstroj bola dvakrát drahšia ako pre obrancu či útočníka, tak sa tohto sna rýchlo vzdal a urobil dobre.
Keď mal 17 rokov, tak mu zomrel otec na rakovinu a matka mala čo robiť, aby uživila dvoch dospievajúcich synov. Zvládla to a nielen preto je jej Pastrňák nesmierne vďačný.
"Klobúk dole, ako to mama zvládla. Na druhej strane, ja osobne som jej to robil jednoduchšie, pretože od rána do večera som nebol doma. Okrem toho som často prespával u kamarátov, pretože mali lepšie raňajky i večere," prezradil 30-ročný útočník.
Silný moment
Starší brat Jakub si vybral iný šport. "Blbec si vybral futbal, v ktorom sa nepresadil a teraz je z neho policajt. Poviem vám jednu príhodu. Mama mu šetrila na vodičský preukaz, no peniaze potom použila na to, aby som mohol absolvovať hokejový kemp. A tak ostal brat bez vodičáku. Ale to bolo jedno, pretože sme aj tak nemali auto, tak načo by mu to bolo? Dovoliť si kúpiť ho nemohol, pretože som mu vždy hovoril, že peniaze budú, keď bude dávať góly, ale on bol obranca," vtipne okomentoval Pastrňák.
Po zisku titulu majstra sveta z roku 2024 oslavoval najdlhšie spolu s kapitánom Romanom Červenkom - údajne až týždeň vkuse.
"Pre mňa osobne bol ten moment emočne veľmi silný, pretože som prišiel na šampionát zranený a príliš sa mi nedarilo. Keď som strelil daný gól, všetko to zo mňa spadlo," dodal jeden z najlepších hokejistov súčasnosti.
Zdroj: SITA.sk - Pastrňák oslávil titul majstra sveta v krčme, no nikto ho nespoznal. Nasadil si totiž parochňu a nalepil fúzy – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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