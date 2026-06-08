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 24hod.sk    Šport

08. júna 2026

Van Persie nepokračuje na lavičke Feyenoordu Rotterdam, aj keď ho dostal do Ligy majstrov


Tagy: Eredivisie

Feyenoord sa rozhodol pre zmenu na trénerskom poste po nevydarenej sezóne, v ktorej za majstrovským PSV Eindhoven zaostal o 19 bodov. Niekdajší elitný holandský futbalový útočník Robin van Persie končí ...



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van persie chce v turecku vyhravat dojali ho tisice fanusikov 676x465 8.6.2026 (SITA.sk) - Feyenoord sa rozhodol pre zmenu na trénerskom poste po nevydarenej sezóne, v ktorej za majstrovským PSV Eindhoven zaostal o 19 bodov.


Niekdajší elitný holandský futbalový útočník Robin van Persie končí na pozícii trénera klubu Feyenoord Rotterdam, ktorý sa síce kvalifikoval do Ligy majstrov, no v Eredivisie skončil druhý o priepastných 19 bodov za majstrovským PSV Eindhoven.

Podľa vyjadrenia technického riaditeľa klubu Devyho Rigauxa išlo po náročnej sezóne o mimoriadne ťažké rozhodnutie. Van Persie bol v uvedenej funkcii od februára 2025. "Robin van Persie odviedol pre klub maximum a zaslúži si uznanie za to, že sme sezónu zakončili na druhom mieste, čím sme zabezpečili účasť v Lige majstrov," uviedol Rigaux.

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Klub údajne vykonal internú analýzu výkonov a štýlu hry, ktorá vyústila do záveru, že pre ďalší rozvoj tímu je potrebná zmena na trénerskom poste. "Rozhodli sme sa začať nasledujúcu sezónu s novým hlavným trénerom,“ dodal Rigaux. Meno nového kouča klub zverejní zrejme v najbližších týždňoch.

Feyenoord v sezóne 2025/2026 v pohárovej Európe "vybuchol" a v Lige majstrov neprešiel cez 3. kolo kvalifikácie, v ktorom nestačil na turecký tím Fenerbahce Istanbul. V ligovej časti Európskej ligy zaznamenal dve výhry a šesť prehier, neprebojoval sa tak do vyraďovacej časti.

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Robin van Persie počas hráčskej kariéry reprezentoval Holandsko viac než 100-krát a okrem Feyenoordu hral aj za Manchester United, londýnsky Arsenal a Fenerbahce Istanbul.


Zdroj: SITA.sk - Van Persie nepokračuje na lavičke Feyenoordu Rotterdam, aj keď ho dostal do Ligy majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eredivisie
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